„Mindenkit cserben hagyott” – nem sokáig kellett keresni a bűnbakot Liverpoolban

Arne Slot vezetőedzőt már rengeteg kritika érte az idény során meghozott döntései miatt. Állandó téma volt Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való játszatása, a formán kívüli Mohamed Szalah kihagyhatatlansága és a Kerkez Milosnak kiosztott szerepkör miatt is sokáig kapta a megjegyzéseket.

Látva a Liverpool idénybeli teljesítményét, nem csoda, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen megpróbált valami újat, alkalmazkodni, de nem jött be a húzása. Az első meccsen 5–2–3-as hadrendben küldte fel csapatát, de a taktikája visszafelé sült el: a kapura egyáltalán nem volt veszélyes az együttes, míg a PSG egymás után alakította ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. A 2–0-s eredmény végül a vendégekre volt hízelgő.



Lehetett arra számítani, hogy a visszavágóra változtatni fog a holland tréner: Mohamed Szalahot ezúttal is kihagyta, de két csatárral, Hugo Ekitikével és azzal a sérüléséből visszatérő Alexander Isakkal „rohamozott”, akiről előzetesen tudni lehetett, hogy csak 45 percet bír.

Ez így is lett, Slot a szünetben a svéd játékost és Jeremie Frimpongot is lecserélte – egyes vélemények szerint a helyükre beálló Cody Gakpóval és Joe Gomezzel (valamint Szalahhal) kellett volna eleve kezdeni, mert így lényegében egy félidőt kidobhattak a kukába egy olyan mérkőzésen, amelyen legalább kettő gólt kellett volna szerezniük. Hugo Ekitiké ráadásul korán megsérült (a hírek szerint Achilles-ín sérülése miatt 9-10 hónapos kihagyás vár rá), így Szalah már a 31. percben beállt.