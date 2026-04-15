Arne Slot Hugo Ekitiké Liverpool Alexander Isak videó Bajnokok Ligája PSG Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Mindenkit cserben hagyott” – nem sokáig kellett keresni a bűnbakot Liverpoolban

2026. április 15. 10:39

Arne Slot együttese kettős verséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájából. A holland szakember nem egy furcsa döntést hozott a Liverpool–PSG párharc során.

null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő Paris Saint-Germain idegenben is 2–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így kettős győzelemmel jutott be a legjobb négy közé. A Vörösök vezetőedzőjét, Arne Slotot már az első felvonás során is sok kritika érte a döntései miatt, és most is ugyanez a helyzet.

Könnyen lehet, hogy a Liverpoolnak Ekitiké sérülése miatt új csatár után kell majd néznie a piacon (Fotó: Franck Fife/AFP)

 

Ez nem a Liverpool idénye. Bár a gárda a nyáron közel 500 millió eurót költött új játékosokra, a bajnokságban a címvédés közelében sem állt, és a Bajnokok Ligájában pedig idővel teljesen leírták. A PSG elleni párharcba úgy ment bele, hogy alig adtak esélyt a továbbjutására, és a papírforma végül be is igazolódott, méghozzá eléggé simán.

Arne Slot vezetőedzőt már rengeteg kritika érte az idény során meghozott döntései miatt. Állandó téma volt Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való játszatása, a formán kívüli Mohamed Szalah kihagyhatatlansága és a Kerkez Milosnak kiosztott szerepkör miatt is sokáig kapta a megjegyzéseket.

Látva a Liverpool idénybeli teljesítményét, nem csoda, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen megpróbált valami újat, alkalmazkodni, de nem jött be a húzása. Az első meccsen 5–2–3-as hadrendben küldte fel csapatát, de a taktikája visszafelé sült el: a kapura egyáltalán nem volt veszélyes az együttes, míg a PSG egymás után alakította ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. A 2–0-s eredmény végül a vendégekre volt hízelgő.


Lehetett arra számítani, hogy a visszavágóra változtatni fog a holland tréner: Mohamed Szalahot ezúttal is kihagyta, de két csatárral, Hugo Ekitikével és azzal a sérüléséből visszatérő Alexander Isakkal „rohamozott”, akiről előzetesen tudni lehetett, hogy csak 45 percet bír.

Ez így is lett, Slot a szünetben a svéd játékost és Jeremie Frimpongot is lecserélte – egyes vélemények szerint a helyükre beálló Cody Gakpóval és Joe Gomezzel (valamint Szalahhal) kellett volna eleve kezdeni, mert így lényegében egy félidőt kidobhattak a kukába egy olyan mérkőzésen, amelyen legalább kettő gólt kellett volna szerezniük. Hugo Ekitiké ráadásul korán megsérült (a hírek szerint Achilles-ín sérülése miatt 9-10 hónapos kihagyás vár rá), így Szalah már a 31. percben beállt.

Én nem akartam újra Arne Slotot hibáztatni, mint ahogyan azt a múlt héten tettük, de ez a kezdőcsapat, amit feltett, teljesen nonszensz.

Pont úgy kellett volna feltennie a kezdőt, mint ami a második félidőben volt, hogy feltüzelje a szurkolókat. Isaknak nem kellett volna kezdenie, nem is értem, honnan jött ez az ötlet” – hallható Julien Laurens francia sportújságíró szavai a 6,8 millió követővel rendelkező Match of the Day nevű Facebook-oldal egyik videójában. A svéd csatárral kapcsolatban hozzátették: a meccs előtt tudni lehetett róla, hogy csak 45 percet bír, így nem értik, miért kellett őt kezdetni.

„Hihetetlen. Szerintem Slot az első meccsen hibázott a kezdő felrakásával, a hadrenddel, és mint a mostani mérkőzés előtt elmondtuk, ezúttal nem engedheti meg magának, hogy ezzel hibázzon. A szünetben egyszerűen nem cserélhetsz így, hogy megfordítsd a párharcot, már az első perctől kezdve a megfelelő csapatnak kellett volna kint lennie a pályán.

Számomra ő megint cserbenhagyta a csapatot, a klubot és a szurkolókat.”


A This is Anfield egyik cikke is kiemelte, hogy Isaknak csupán öt labdaérintése volt az első játékrészben. A Liverpool nyomást akart helyezni a PSG labdakihozatalaira, de a svéd játékos csapatba állítása ezt nem segítette. A portált meglepte, hogy az idényben sérülési miatt nem sokat játszó Isak december után először bekerült a kezdőbe, az pedig csak még furcsábbá tette a döntést, hogy Slot a találkozó előtt elárulta, csak 45 percet fog bírni. Ráadásul Ekikité sérülése miatt a második játékrészre gyakorlatilag csatár nélkül maradt a Liverpool.

A klub színeiben utolsó BL-mérkőzésén játszó Szalah kihagyása miatt is megtalálták a vezetőedzőt, a This is Anfield például így fogalmazott:

A klub történetének egyik legnagyobb játékosát a kispadra nevezni az idény legfontosabb meccsén mindenképpen merész húzás volt Slottól.”

Szalah veszélyesen játszott a jobb oldalon, ahogyan az egész csapat a szünet után, de hiába volt meg bőven a lehetősége a gólszerzésre (1,49-es XG), a pontosság, na meg egy klasszikus befejező csatár hiányzott az oldalukról.


Hogyan tovább Liverpool?

Ha a PSG elleni teljes párharcot vesszük górcső alá, elmondhatjuk, hogy a jobb csapat jutott tovább, mégpedig megérdemelten, ugyanakkor jobb edzői húzásokkal több keresnivalója is lehetett volna még ennek a Liverpoolnak is. Arne Slot alatt is eddig is inogott a kispad, a legtöbben pedig már biztosra veszik, hogy legkésőbb az idény végén távozik a posztjáról.

Bár a Vörösöket nem lephette meg a BL-kiesésük, a sebeiket sokáig nem nyalogathatják, mert a bajnokságban újabb feladatok várnak rájuk, vasárnap például egy Everton elleni városi derbi következik. A Bajnokok Ligája-helyekért óriási a harc, Sloték pedig az Everton után még a rangadókat tekintve

  • a Manchester Uniteddal,
  • a Chelsea-vel,
  • az Aston Villával és
  • a Brentforddal

is megküzdenek – finoman szólva is nehéz a sorsolásuk. Helyzetüket pedig tovább nehezíti, hogy leggólerősebb játékosukat, Ekitikét elvesztették erre az idényre.

chief Bromden
2026. április 15. 10:50
Beleült a készbe, majd egy vagyonért "átalakította" a csapatot. Az a bibi, hogy meghagyta a megmondóembereket akik duruzsoltak a többi fülébe, befolyásolva az összeállítást is. Vagy meg kellett neki hagyni?
