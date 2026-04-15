európai unió Magyar Péter orbán viktor oroszország

Peszkov szerint van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között

2026. április 15. 20:58

Oroszország még nem tudja, hogy a Fidesz veresége veszteség-e a számukra vagy sem.

2026. április 15. 20:58
null

„Ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását” – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán az India Today hírcsatornának és portálnak. 

„Eljött az idő, hogy (Orbán Viktor) átadja a hatalmat egy másik embernek. Nem tudjuk, hogy ez veszteség-e a számunkra vagy sem. Egy fontos dolgot azonban tudunk: sok nézeteltérésünk volt Magyarországgal, mert Magyarország az Európai Unió része. És egyébként Magyarország olyan ország, amely támogatta az Oroszország elleni szankciókat. Ezért Magyarország szerepel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáján, mert ezek szankciókat vezetnek be országunk ellen” – mondta a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség által is ismertetett interjúban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

De van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között. Ő beszélt velünk. És amikor problémák merültek fel, ő inkább a beszédet választotta a hallgatás helyett”

 – tette hozzá. 

Nem tudjuk, hogy az utódja is így fog-e cselekedni. Ha így fog cselekedni, azt nagyra fogjuk értékelni. Ez segít nekünk a problémák megoldásában és abban, hogy jobban biztosítsuk a magyar és az orosz nép létfontosságú érdekeit” – hangoztatta Peszkov. 

(MTI)

Fotó: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP

Dixtroy
2026. április 15. 21:59
Valamiért nem hiszem, hogy a köcsög ukránok a barátságot újranyitják még az életben. Mármint nekünk és a szlovákoknak, mert a németeknek természetesen kifogástalanul üzemel, és azt valahogy sosem lövik az "oroszok".
Dixtroy
2026. április 15. 21:57
Ahogy elnézem, jobb lenne ha mapettó inkább hallgatna, mert amikor megszólal, az nagyobb kárt okoz, mint a metilalkoholos pálinka.
johannluipigus
2026. április 15. 21:40
Azt mondja Peszkov: "Oroszország még nem tudja, hogy a Fidesz veresége veszteség-e a számukra vagy sem." Azt mondja Johann: Csernobog rakjon benneteket popsin. De szárazon ám.
templar62
2026. április 15. 21:25
Mint az egyszeri ember az állatkertben : " Ilyen állat pedig nincs ."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!