Peszkov szerint van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között

„Eljött az idő, hogy (Orbán Viktor) átadja a hatalmat egy másik embernek. Nem tudjuk, hogy ez veszteség-e a számunkra vagy sem. Egy fontos dolgot azonban tudunk: sok nézeteltérésünk volt Magyarországgal, mert Magyarország az Európai Unió része. És egyébként Magyarország olyan ország, amely támogatta az Oroszország elleni szankciókat. Ezért Magyarország szerepel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáján, mert ezek szankciókat vezetnek be országunk ellen” – mondta a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség által is ismertetett interjúban.