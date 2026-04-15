Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
moszkva putyin tisza párt szergej lavrov magyarország Magyar Péter kapcsolat oroszország

Putyinék megüzenték, készek tárgyalni a Tisza-kormánnyal – Magyar Péter már nem volt ilyen nagyvonalú

2026. április 15. 11:32

Az orosz külügyminiszter nyilatkozatával ellentétben Magyar Péter felszólalása nem egy gyümölcsöző kapcsolatot vetít előre.

2026. április 15. 11:32
null

Moszkva mindig kész a párbeszédre más országokkal, többek között Magyarországgal is, ahol a parlamenti választásokat a Magyar Péter vezette ellenzéki Tisza Párt nyerte – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pekingi hivatalos megbeszéléseit követően tartott sajtóértekezletén. 

Ha most a magyarországi választásokon győztes párt vezetője, Magyar úr azt mondja, hogy nem fog telefonálni (Vlagyimir) Putyin orosz elnöknek, ezt úgy értelmezzük, ez az ő személyes joga, hogy erről döntsön” 

– mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

„Mi soha nem kerüljük a párbeszédet. Putyin elnök ezt többször is elmondta, és konkrét tettekkel többször is bizonyította” – tette hozzá Lavrov. „Természetesen szeretnénk, ha azok, akik párbeszédet folytatnak velünk, valóban képviselnék országuk nemzeti érdekeit, népük érdekeit. Akkor lesz érdemi a párbeszéd” – jegyezte meg az orosz külügyminiszter.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára egy hasonló hangvételű nyilatkozatban kijelentette, Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok .

A Portfolio beszámolója szerint azonban Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján ezzel szemben világossá tette, „nem fogja felhívni Putyint„. A Tisza párt elnöke elárulta, ha ez mégis megtörténne, azt mondaná neki, hogy „legyen szíves négy év után befejezni az öldöklést és lezárni a háborút, aminek az ő szempontjukból sincs semmi értelme, mert sok tízezer orosz vesztette életét”.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. április 15. 13:31
na pont egy poloskától ijed meg Putyin ha nem kell olaj és gáz eladja másnak akár a lengyeleknek akik most felajánlották, hogy kisegítenek minket gondolom a Pöti csinos faráért
Válasz erre
0
0
kailniris
2026. április 15. 13:13
Van egy olyan rossz érzésem, hogy mire eljut odáig agyilag petike, vagy lesz annyi bártosága, hogy felhívja a cárt, mert mégse kéne megfagyni a télen, már késő lesz.
Válasz erre
2
0
elfújta az ellenszél
2026. április 15. 12:55
Azért nem ártana ha gondja lenne rá, hogy a hamarosan ide telepítendő négerek ne fázzanak, és ehhez energiahordozókra lesz szükség. Hogy velünk mi lesz, az úgyse érdekel senkit.
Válasz erre
7
0
kecskesajt
2026. április 15. 12:55
A gázszállítás 15 évre szól, ha mi nem veszünk, fizetünk, az szerz.szegés. jön a kötbér, jobb lenne, ha bütyök telefonálna. Az a baj, csak itthon nagy a tehénvalagára kinyúlt pofája. Putyinnal nem mer arcoskodni. Azért, azt megnézném mennyire jártatná a pofáját.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!