moszkva Tisza Párt dmitrij peszkov magyarország elnök Magyar Péter kapcsolat budapest oroszország

Moszkvából üzentek Magyar Péternek: a pragmatikus orosz–magyar kapcsolatok folytatására számítanak

2026. április 13. 14:34

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kijelentette, Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

2026. április 13. 14:34


Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével”

 – mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

„Hallottunk a bejelentéseket (Magyar Péter részéről), amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz” – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy 

Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

„Érdekeltek vagyunk benne, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre” – nyilatkozott.

Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad

Azt javasolta a sajtótájékoztató részvevőit, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság-kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet túlbecsülni.

Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.

„Nem hiszem, hogy ennek köze lenne az orosz–ukrán konfliktus alakulásának kilátásaihoz. Ez a jelek szerint két különböző folyamat. Ezért nem látok itt semmiféle összefüggést” – mondta a Kreml szóvivője.

(MTI)

Nyitókép: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szamóca bácsi
2026. április 13. 15:07
figyelmeztetésképpen mondom, hogy két esetben sok mindenre képes vagyok: 1. a hazám védelmében 2. a gyerekeim (van egy fiam is) védelmében úgy tárgyaljon!
Csigorin
2026. április 13. 15:01
Ez a korrekt hozzaallas. Nem az amit Kijevbol lattunk, hogy nyiltan tamadjak Orbant.
Halder_1899
2026. április 13. 14:53
Ha Orbán tárgyal akkor Putyin pincsije, ha Mp fog akkor azt nagy államférfi teszi ?
orokkuruc-2
2026. április 13. 14:49
száraz MaPötinek még a mondat értelmezése is gond. Rohadjon élve mindden kéz, ami rászavazott!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!