Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fejes rudolf anzelm roman ciorogariu templom Nagyvárad bírósági ítélet

És akkor eljöttek a román csendőrök a nagyváradi magyar apátért

2026. április 15. 22:41

Erdélyben egy apátot, elmondása szerint, egy hamis telekkönyv alapján próbálnak kilakoltatni.

2026. április 15. 22:41
null

Hosszú órákon át tartott kedden a nagyváradi apát kilakoltatására vonatkozó bírósági ítélet végrehajtása. Mindent leltárba vettek, lepecsételték a helyiségeket, ugyanakkor harminc napig még használhatja a sekrestyét és üzeni: készül az igazi harcra – számolt be az Új Magyar Szó online. 

Az előzetes értesítésnek megfelelően kedd reggel 9 órakor megjelent a végrehajtó a nagyváradi premontrei rend Úri (ma Roman Ciorogariu) utcai székházánál, hogy kilakoltassák Fejes Rudolf Anzelm apátot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanegyüttesben „elfoglalt” helyiségekből. 

Gyakorlatilag az egész rendházból, hiszen mint kiderült: az iratok szerint még a sekrestye sem tartozik a templomhoz, hanem a ma Mihai Eminescu néven működő középiskola épületének a része.

A kanonokrend helyi prépost-prelátusa épp misét tartott a templomban, amikor csendőrök gyűrűjében megérkezett a végrehajtó, hogy a bírósági ítéletet végrehajtsa. 

Egy vendégpap kérte meg, hogy várjon az egyházi szertartás végéig. Az apát már a mise végén a hívek előtt elmondta, hogy bizonyos tereket addigra már elfoglaltak. Nem sokkal ezt követően a sajtó érdeklődésére elmagyarázta: az iskolaépületen keresztül törtek be a klauzúrába, arra a zárt helyre, ahová csak a rend szerzetesei léphetnének be, és ahol még más papok is csak külön engedéllyel tartózkodhatnak.

Felszentelt hely, a kultusztörvény védi”

– nyomatékosította Fejes Rudolf Anzelm, aki bejelentette, hogy emiatt feljelentést fog tenni.

Viszont már több per is napirenden van a kilakoltatása ügyében, köztük a polgármesteri hivatal által kezdeményezett kényszerintézkedés végrehajtását elrendelő alapfokú ítélet elleni fellebbezés. Ezt két nap múlva tárgyalják – tudta meg a lap.

Fejes Rudolf Anzelm hangsúlyozta: ő a templomban marad.

Az Új Magyar Szó riporterének elmondta: szerinte nem tisztázott, hamisnak mondható telekkönyv alapján akarják kilakoltatni. „Az ügy az én fizikai személyemnek szól. Ezeket a tereket viszont a prépostság lakja be. Ezek a bútorok nem az én magántulajdonom, még a rajtam lévő miseruha sem az enyém. Ők betörtek egy olyan intézménybe, amely nem volt részese a pernek. Ez bűncselekmény” – vélekedett az apát. Hozzátette: a szerzeteseket a hely is köti. Nagyon fájónak tartja, hogy a kultuszállamtitkárság megírta, hogy nem lehet végrehajtani a kilakoltatást, mert a 16. szám a szent vagyonhoz tartozik, elismert kolostor székhelyét pedig védi a kultusztörvény, viszont ez a gyakorlatban mégsem érvényes Nagyváradon.

Nem kellett sokat várni, mire a végrehajtó a Gheorghe Barițiu (volt Borz) utca felőli oldalon feltörte a kaput, és az udvaron, illetve a hátsó bejáraton át készült belépni a rendházba ahol  a hívek, az apát és annak ügyvédje, Varga Andrea fogadták.

A hivatalos személyek hangos szóváltást követően végül beléptek az épületbe, ahol az apáttal együtt körbejárták az egyházi intézményt.

Octavian Haragoș, a nagyváradi önkormányzat szóvivője a Maszol szerint elmondta, hogy zajlik a kilakoltatásra vonatkozó bírósági ítélet végrehajtása, a Mihai Eminescu Líceum épületében helyiségeket „elfoglaló személyt” lakoltatják ki. Miután lezárul az eljárás, az ingatlant átadják a kivitelezőnek, hogy az megkezdhesse a felújítási munkálatokat. Húszmillió eurós uniós támogatásból finanszírozzák, amit nem szeretnének elveszíteni – magyarázta.

Szerinte az épület jogi státusza egyértelmű, hiszen jogerős bírósági döntés van arról, hogy az iskola épülete a polgármesteri hivatalé, márpedig ez az utolsó nagy oktatási intézmény a városban, amelyet még nem tataroztak, pedig jól láthatóan megérett a felújításra.

Hangsúlyozta, hogy a templomból nem lakoltatják ki az apátot, viszont a többi terem esetében topográfussal közösen mérik fel, hogy melyik az a terület, amely tulajdonképpen az iratok alapján a polgármesteri hivatalé.

Az apát a lapnak elmondta: a keresetben eredetileg öt helyiségről volt szó, mostanra viszont már az udvarral és a sekrestyével is bővült. 

Délutánig elhúzódott az eljárás, Fejes Rudolf Anzelm apát pedig végül aláírta a jegyzőkönyvet, amelyben rögzítették a harminc napos haladékot a kiköltözésre, miközben a rendház prépost-prelátusa üzente: készül az igazi harcra.

Nyitókép forrása: A Rábaközi Médiacentrum YouTube-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. április 16. 00:39
Az ún. "Magyar", egykori PIARISTA diák, múltkor arrafelé zarándokolt. Megválasztásával visszaálltak a baráti viszonyok Romániával. Felszólal - "katolikus" miniszterelnökként - a magyar premontrei szerzetesek védelmében?
Válasz erre
0
0
google-2
2026. április 15. 23:05
Orbán Anita megoldja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!