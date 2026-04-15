És akkor eljöttek a román csendőrök a nagyváradi magyar apátért

Gyakorlatilag az egész rendházból, hiszen mint kiderült: az iratok szerint még a sekrestye sem tartozik a templomhoz, hanem a ma Mihai Eminescu néven működő középiskola épületének a része.

A kanonokrend helyi prépost-prelátusa épp misét tartott a templomban, amikor csendőrök gyűrűjében megérkezett a végrehajtó, hogy a bírósági ítéletet végrehajtsa.

Egy vendégpap kérte meg, hogy várjon az egyházi szertartás végéig. Az apát már a mise végén a hívek előtt elmondta, hogy bizonyos tereket addigra már elfoglaltak. Nem sokkal ezt követően a sajtó érdeklődésére elmagyarázta: az iskolaépületen keresztül törtek be a klauzúrába, arra a zárt helyre, ahová csak a rend szerzetesei léphetnének be, és ahol még más papok is csak külön engedéllyel tartózkodhatnak.