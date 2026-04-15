És akkor eljöttek a román csendőrök a nagyváradi magyar apátért

Nem kellett sokat várni, mire a végrehajtó a Gheorghe Barițiu (volt Borz) utca felőli oldalon feltörte a kaput, és az udvaron, illetve a hátsó bejáraton át készült belépni a rendházba ahol a hívek, az apát és annak ügyvédje, Varga Andrea fogadták.
A hivatalos személyek hangos szóváltást követően végül beléptek az épületbe, ahol az apáttal együtt körbejárták az egyházi intézményt.
Octavian Haragoș, a nagyváradi önkormányzat szóvivője a Maszol szerint elmondta, hogy zajlik a kilakoltatásra vonatkozó bírósági ítélet végrehajtása, a Mihai Eminescu Líceum épületében helyiségeket „elfoglaló személyt” lakoltatják ki. Miután lezárul az eljárás, az ingatlant átadják a kivitelezőnek, hogy az megkezdhesse a felújítási munkálatokat. Húszmillió eurós uniós támogatásból finanszírozzák, amit nem szeretnének elveszíteni – magyarázta.
Szerinte az épület jogi státusza egyértelmű, hiszen jogerős bírósági döntés van arról, hogy az iskola épülete a polgármesteri hivatalé, márpedig ez az utolsó nagy oktatási intézmény a városban, amelyet még nem tataroztak, pedig jól láthatóan megérett a felújításra.
Hangsúlyozta, hogy a templomból nem lakoltatják ki az apátot, viszont a többi terem esetében topográfussal közösen mérik fel, hogy melyik az a terület, amely tulajdonképpen az iratok alapján a polgármesteri hivatalé.