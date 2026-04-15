Sokkoló hír: Milák Kristóf visszalépett a döntőtől

Nem áll rajthoz a fináléban – a visszalépést edzője jelentette be.
Nem indul a 200 pillangó döntőjében Milák Kristóf a soproni országos bajnokságon, annak ellenére, hogy kvalifikálta magát a fináléba – számolt be a Magyar Nemzet.
Székesfehérvár polgármestere a Fidesz választási vereségéről, annak okairól, valamint saját jövőjéről is beszélt.
A kétszeres olimpiai bajnok úszó a délelőtti előfutamban 2:00,84 perces időt úszott, amellyel két percen kívül maradt – ez 16 éves kora óta a leggyengébb eredménye ebben a számban. A középdöntőben javított az idején, és végül a negyedik helyen jutott be a döntőbe, ugyanis Márton Richárd, Antal Dávid és Holló Balázs is megelőzte.
A visszalépést szerda este jelentették be, amikor Szabó Álmos, Milák edzője jelezte, hogy versenyzője nem indul a csütörtöki döntőben.
Milák Kristóf legutóbb a tavalyi országos bajnokságon versenyzett, ahol megnyerte a 200 pillangót. A mostani visszatérést megelőző időszakban elsősorban szárazföldi, konditermi edzéseket végzett.
A versenyen Milák a továbbiakban más számokban is érintett: 100 gyorson a második legjobb idővel jutott döntőbe Németh Nándor mögött, emellett nevezett 50 és 100 pillangón, valamint 50 gyorson is.
Nyitókép forrása: Nemzeti Sport