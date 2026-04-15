milák kristóf pillangó bajnokság döntő finálé

Sokkoló hír: Milák Kristóf visszalépett a döntőtől

2026. április 15. 22:10

Nem áll rajthoz a fináléban – a visszalépést edzője jelentette be.

2026. április 15. 22:10
Nem indul a 200 pillangó döntőjében Milák Kristóf a soproni országos bajnokságon, annak ellenére, hogy kvalifikálta magát a fináléba – számolt be a Magyar Nemzet.

A kétszeres olimpiai bajnok úszó a délelőtti előfutamban 2:00,84 perces időt úszott, amellyel két percen kívül maradt – ez 16 éves kora óta a leggyengébb eredménye ebben a számban. A középdöntőben javított az idején, és végül a negyedik helyen jutott be a döntőbe, ugyanis Márton Richárd, Antal Dávid és Holló Balázs is megelőzte.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A visszalépést szerda este jelentették be, amikor Szabó Álmos, Milák edzője jelezte, hogy versenyzője nem indul a csütörtöki döntőben.

 Milák Kristóf legutóbb a tavalyi országos bajnokságon versenyzett, ahol megnyerte a 200 pillangót. A mostani visszatérést megelőző időszakban elsősorban szárazföldi, konditermi edzéseket végzett.

A versenyen Milák a továbbiakban más számokban is érintett: 100 gyorson a második legjobb idővel jutott döntőbe Németh Nándor mögött, emellett nevezett 50 és 100 pillangón, valamint 50 gyorson is.

Nyitókép forrása: Nemzeti Sport

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 00:16
Ez és Szoposzlavik a mandiner két állandó primadonnája. 👯‍♀️ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Onurisz
2026. április 15. 23:59
Egy szupertehetség, akinek vagy súlyos mentális problémái vannak, vagy egyszerűen nem szeret dolgozni. Mostantól ennek alighanem vége lesz, mert a sportfinanszírozást (is) megvágják, s ha nem lesznek eredményei, felkopik az álla és abba kell hagynia az élsportot. Hagyjuk békén, hamarosan sokkal nagyobb gondjaink lesznek.
Ekrü123
2026. április 15. 23:56
El kéne őt engedni.Láthatóan semmi kedve már versenyezni és az az országnak sem jó, ha nemzetközi versenyeken random visszalépjen mert éppen úgy tartja kedve.
bekeev-2025
2026. április 15. 23:45
Szánalmas.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!