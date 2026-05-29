visszalépés röplabda bajnokság

Baj van a magyar első osztályban: elfogyott a pénz, két csapat sem vállalja az indulást

2026. május 29. 08:54

Döntésre jutottak az élklubok vezetői. Visszalépnek, a másodosztályú kihívásokat vállalják.

2026. május 29. 08:54
Mint ismert, az áprilisi választások eredménye gyökeres változásokat hozott az országban, amely a sportvilágra is hatással van. A hazai sportszövetségeknek továbbra sincs élő szerződésük a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét a látványcsapatsportágakban. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése.

A látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) esetében sem egyszerű a már említett jövőtervezés, olyannyira, hogy többen már be is jelentették, nem vállalják az indulást az élvonalban.

Két csapat is a visszalépés mellett döntött

A férfi röplabda Extraligában szereplő VRC Kazincbarcika és a fővárosi MAFC is közölte, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel visszalép egyet, a következő szezont csak a másodosztályban kezdi.

„Célunk továbbra is az, hogy a nehézségek ellenére a jövőben is legyen röplabda Kazincbarcikán. Jelenleg mintegy 150 utánpótláskorú játékos tartozik az egyesület kötelékébe, emellett több tucatnyian űzik a röplabdát amatőr szinten a városban heti rendszerességgel.

A következő időszakban több változás is várható, a felnőtt röplabda működése is átalakul. Első lépésként felnőtt csapatunk csak az NB I-re adta le nevezését a következő idényre

– fogalmaznak a borsodiak.

A MAFC-nál is hasonló az elképzelés: „a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági környezetben azonban a klub hosszú távú stabilitása a legfontosabb. Felelős döntést hozva úgy határoztunk, hogy az anyagi szempontból megterhelő Extraliga helyett a következő szezonban az NB I-ben indítjuk el a felnőtt csapatot, a saját fiataljainké a főszerep!” – szól a bejelentés.

Fotó: Facebook/MAFC Röplabda csapat

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Orange79
2026. május 29. 09:50
A tiszabuzi proliknak egyelőre tökéletesen megfelel a kárörvendés mert azt képzelik, hogy az ő életük nem lesz szarabb. De, mindenkinek sokkal szarabb lesz amiért sikerült magunkra szabadítani az idegbeteg pojácát és a globalocsicska csapatát. Egyelőre nézegethetik a táncikáló kreténjeiket, a püffedt fejű Nagy Ervint a macájával, a kelekótya egészségügyi minisztert de hamarosan rádöbbennek majd, hogy a saját bizarr haláltáncukhoz tapsikálnak. A sport csak az első lépés.
Halder_1899
2026. május 29. 09:39
Fradista fóbiások támadták, hogy FTC FTC és FTC és próbáltuk mondani, nem, a többi csapatot ugyanan úgy éri majd a gond, sőt jobban.... Ez a csak kezdet. Lesz aki be is dől, lesz aki nem indul, felfüggeszti és igen lesznek azok akik másodvonal.
rugbista
2026. május 29. 09:29
Szerencsejáték Zrt.! Nagy-Britanniában is onnan érkezik a támogatás az amatőröknek is. A profi sport az más tészta, de szép pénzt kap minden sport, olyan is, ami sokáig periférián volt ott: pl. a kerékpár 30 éve a mai sikereknek nyomába sem ért, főleg az országúti. Azóta lett Froome, Wiggins, Thomas, pályán Hoy. És még sokan mások.
hoci74
2026. május 29. 09:27
A 3.5 millió ember arra szavazott hogy legyen SZAR minden. Parancsoljatok tisztelet szavazók, kezdjük a sporttal, de ha szeretnétek lesz akasztás is. Amit a mélyen tisztelt vérre vágyó Polgártárs megkíván... Ugrálnak szaladnak, nevetgélve játszanak, hát nehogymááá a Tisza szavazó fizesse ezt is... Különben is Orbán. Meg a Szijjártó is focizott, a másik meg birkózott meg pörköltet főzött, szóval inkább akasztás mint profi sport.... Üdv Agyar-országon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!