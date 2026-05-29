Baj van a magyar első osztályban: elfogyott a pénz, két csapat sem vállalja az indulást

Elképesztő pletykák: ez vár a magyar focira a Tisza-kormány alatt
A magyar futball szereplői közül sokakat tölt el bizonytalansággal és félelemmel a vasárnapi választás eredménye. Fókuszban a sportfinanszírozás.
Döntésre jutottak az élklubok vezetői. Visszalépnek, a másodosztályú kihívásokat vállalják.
Mint ismert, az áprilisi választások eredménye gyökeres változásokat hozott az országban, amely a sportvilágra is hatással van. A hazai sportszövetségeknek továbbra sincs élő szerződésük a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét a látványcsapatsportágakban. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése.
A látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) esetében sem egyszerű a már említett jövőtervezés, olyannyira, hogy többen már be is jelentették, nem vállalják az indulást az élvonalban.
A férfi röplabda Extraligában szereplő VRC Kazincbarcika és a fővárosi MAFC is közölte, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel visszalép egyet, a következő szezont csak a másodosztályban kezdi.
„Célunk továbbra is az, hogy a nehézségek ellenére a jövőben is legyen röplabda Kazincbarcikán. Jelenleg mintegy 150 utánpótláskorú játékos tartozik az egyesület kötelékébe, emellett több tucatnyian űzik a röplabdát amatőr szinten a városban heti rendszerességgel.
A következő időszakban több változás is várható, a felnőtt röplabda működése is átalakul. Első lépésként felnőtt csapatunk csak az NB I-re adta le nevezését a következő idényre”
– fogalmaznak a borsodiak.
A MAFC-nál is hasonló az elképzelés: „a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági környezetben azonban a klub hosszú távú stabilitása a legfontosabb. Felelős döntést hozva úgy határoztunk, hogy az anyagi szempontból megterhelő Extraliga helyett a következő szezonban az NB I-ben indítjuk el a felnőtt csapatot, a saját fiataljainké a főszerep!” – szól a bejelentés.
Fotó: Facebook/MAFC Röplabda csapat