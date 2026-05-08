Megoszlanak a vélemények: özönlenek a reakciók Magyar Péter sógorának visszalépésére

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, csütörtökön lemondott igazságügyi miniszteri felkéréséről Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. Melléthei döntését a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta, ami árnyékot vethet a Tisza Párt kormányzására.

Magyar Péter méltatta a döntést, és közölte, hogy pénteken bejelenti az új jelöltet a pozícióra.