Megoszlanak a vélemények: özönlenek a reakciók Magyar Péter sógorának visszalépésére

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Míg a Tisza Párt képviselői üdvözlik a döntést, addig a Fidesz oldaláról élesebb reakciók érkeznek.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, csütörtökön lemondott igazságügyi miniszteri felkéréséről Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. Melléthei döntését a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta, ami árnyékot vethet a Tisza Párt kormányzására.
Magyar Péter méltatta a döntést, és közölte, hogy pénteken bejelenti az új jelöltet a pozícióra.
A Mandiner információi szerint azonban a gyors visszavonulás mögött nem Melléthei egyéni döntése, hanem az áll, hogy az Európai Néppártban egyáltalán nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte a fontos miniszteri pozícióra. Kovács András kiemelte, a Néppárt többször támadta az Orbán-kormányt a nepotizmus vádjával, emiatt sem tudtak beállni Magyar Péter döntése mögé.
A Tisza elnökének nyilatkozatán felül több reakció is érkezett a döntéssel kapcsolatban a közösségi média felületeken. „Minden bizalmam és támogatásom melletted szólt. Végigcsináltuk együtt ezt a két évet és őszintén mondhatom: nem ismerek nálad becsületesebb, szakmaibb és alázatosabb embert” – írta Radnai Márk Facebook-bejegyzésében.
Gajdos László, a Tisza Párt leendő szintén nagy tudású és példamutató emberként jellemezte Magyar Péter sógorát. „Egy szimpatikus ember érthető és korrekt döntését láthatjuk” – írta ki a közösségi oldalán Márki-Zay Péter.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője élesen reagált a hírre, és kitért a kinevezéssel kapcsolatban felmerült nepotizmus vádjára is.
Ez a nem kellően átgondolt jelölés nem erősíti a Magyar Péter kormányzóképességébe vetett társadalmi bizalmat”
– fogalmazott Deák Dániel.
