deák dániel sógor tisza párt radnai márk gajdos lászló Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter reakció Magyar Péter visszalépés

Megoszlanak a vélemények: özönlenek a reakciók Magyar Péter sógorának visszalépésére

2026. május 08. 08:57

Míg a Tisza Párt képviselői üdvözlik a döntést, addig a Fidesz oldaláról élesebb reakciók érkeznek.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, csütörtökön lemondott igazságügyi miniszteri felkéréséről Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. Melléthei döntését a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta, ami árnyékot vethet a Tisza Párt kormányzására.

Magyar Péter méltatta a döntést, és közölte, hogy pénteken bejelenti az új jelöltet a pozícióra.

A Mandiner információi szerint azonban a gyors visszavonulás mögött nem Melléthei egyéni döntése, hanem az áll, hogy az Európai Néppártban egyáltalán nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte a fontos miniszteri pozícióra. Kovács András kiemelte, a Néppárt többször támadta az Orbán-kormányt a nepotizmus vádjával, emiatt sem tudtak beállni Magyar Péter döntése mögé.

A Tisza elnökének nyilatkozatán felül több reakció is érkezett a döntéssel kapcsolatban a közösségi média felületeken. „Minden bizalmam és támogatásom melletted szólt. Végigcsináltuk együtt ezt a két évet és őszintén mondhatom: nem ismerek nálad becsületesebb, szakmaibb és alázatosabb embert” – írta Radnai Márk Facebook-bejegyzésében.

Gajdos László, a Tisza Párt leendő szintén nagy tudású és példamutató emberként jellemezte Magyar Péter sógorát. „Egy szimpatikus ember érthető és korrekt döntését láthatjuk” – írta ki a közösségi oldalán Márki-Zay Péter.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője élesen reagált a hírre, és kitért a kinevezéssel kapcsolatban felmerült nepotizmus vádjára is.

Ez a nem kellően átgondolt jelölés nem erősíti a Magyar Péter kormányzóképességébe vetett társadalmi bizalmat”

– fogalmazott Deák Dániel.

 

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

***

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
marosi
2026. május 08. 11:01
Biztosan talál majd magának valamivel koleszterinszegényebb elfoglaltságot.
2istvsn
2026. május 08. 10:37 Szerkesztve
Nagy hiba. Az alapnak, hogy a fő kampánytémája: nem lesz nepotizmus ellenére kinevezte. második a faszi annak ellenére, hogy végig a főjogi tanácsadó volt, vállalta. A csúcshiba meg, hogy visszalépett, mindegy kinek az unszolására. Én azt mondtam volna, hiba volt a kampányban (bár ha nyertünk igaza volt tarnak), sajnálom de így is baromi nagy munka a kormányalakítás, szükségem van föltétlenül megbízható ráadásul hozzáértő lojális munkatársakra, akik tudják mit akarok, akik úgy tudnak dönteni mintha én tenném, én meg tudom vállalni amit tesznek, ha lezajlik ez az őrület a miniszter úrral megneszéljük mi legyen. Helyette megerősítette amit az sokan gondolunk, hogy az ami.
bagoly-29
2026. május 08. 10:25
Ez a framcisco-féle tisza poropagandísta szétcsesz minden topikot! Nem menne már el a francba?
bagoly-29
2026. május 08. 10:13
Épül a matriarchátus, kvóta nőkkel, s majd mind Ursula alkati prototípusára pászítva! (véznaság, frizura, széles keskeny "anyósszáj", lelki gonoszság és korlátoltság).
