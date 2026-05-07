Tisza Párt Melléthei-Barna Márton Magyar Péter miniszter

A legváratlanabb pillanatban szólalt meg Magyar Péter sógora: lemondott a miniszteri jelöltségről

2026. május 07. 20:24

„Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – reagált a hírre a Tisza Párt elnöke.

null

„Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton a Facebook-oldalán.

Az indoklása szerint „annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.”

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Azonnal reagált Magyar Péter

Köszönöm Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt!

Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna belőle. A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként. Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

 

 

B_kanya
2026. május 07. 22:46
vv bite Zsolt_bacsi 2026. május 07. 22:30 "a többi ostoba fideszes pedig megy a frontra, vagonokban küldik őket Zelenszkijnek " Mipetink eddig azt hazudta nincsháború... De ugye választásig nem mondhatta, hazudott reggel, éjjel meg este. Meg a trükkök százai, amiről nektek nyilvánvalóan nem kell tudni. Az összehívott nyaloncpropaganda-szerkesztőségek... 🟦🟨💲
bekeev-2025
2026. május 07. 22:44
B_anya nickes nem adott magyarázatot kérdésemre. Helyette inkább idegeskedett pár sort a bukott fidkány. :)
B_kanya
2026. május 07. 22:43
vv bite Zsolt_bacsi 2026. május 07. 22:30 "ÁÁÁ de élvezem nézni, ahogy az ostoba fideszeseknek nem maradt más" ...csak újraélni a 2009-es castingot, van már hetihetes is, új oxigénhiányosokkal meg elkopott hórihorgas köcsöggel...
B_kanya
2026. május 07. 22:41
bekeev-2025 2026. május 07. 22:37 ". Még a végén kiújul a kereszténykonzervatív orgián szerzett aranyeretek." Szárazon? 😂
