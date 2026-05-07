A legváratlanabb pillanatban szólalt meg Magyar Péter sógora: lemondott a miniszteri jelöltségről

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
„Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – reagált a hírre a Tisza Párt elnöke.
„Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton a Facebook-oldalán.
Az indoklása szerint „annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.”
Köszönöm Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt!
Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna belőle. A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként. Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.
