brüsszel európai néppárt Magyar Péter

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora

2026. május 07. 21:10

A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.

Kovács András
Még meg sem alakult Magyar Péter kormánya, de az egyik miniszterjelölt máris távozott. „Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. Mint ismert, Magyar Péter a sógorát jelölte az igazságügyi tárca élére. 

A Mandiner információi szerint a gyors visszavonulás mögött az áll, hogy az Európai Néppártban (EPP) egyáltalán nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter a sógorát jelöltje egy nagyon fontos tárca élére. Az EPP többször azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy erőteljes nepotizmus határozza meg a döntéseit. Ennek fényében pedig nem tudtak felsorakozni Magyar ezen döntése mögé. 

Manfred Webernek teljesen elfogadhatatlan volt, hogy az új igazságügyi miniszter a leendő kormányfő közeli rokona.

Brüsszel az uniós forrásokkal tudta, és tudja zsarolni Magyart, így a leendő kormányfő kényszerhelyzetbe került, mivel ha nem érkeznek az uniós források, akkor egyik legfőbb ígéretét nem tudja teljesíteni. 

A brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből. A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során. 

A Politico cikke tehát egyértelmű üzenet volt Magyar felé, hogy változtatnia kell, különben továbbra sem lesznek források. 

Az egyértelmű brüsszeli üzenet pedig a jelek szerint gyorsan célba is ért, mivel Melléthei-Barna úgy távozott, hogy még el sem foglalhatta a miniszteri székét. 

Nyitókép: Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton (Forrás: Facebook)

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 07. 22:46
Csak egy kis szuverenitás… 🤣🤣🤣🤣
bbcord
2026. május 07. 22:40
Leszóltak a gyarmatra.
tapir32
2026. május 07. 22:40
Magyar Péternek előbb kell gondolkodnia, mielőtt ki akar nevezni valakit.
minarik
2026. május 07. 22:37
Bastyaelvtars 2026. május 07. 22:33 Te Bandi, Ha rokon lesz a miniszter azért rohadjanak meg, ha visszalép akkor meg azért:)) Soha nem tehetnek jót, igaz?:)) A rokonnak fel sem kellett volna tűnnie a horizonton, onnantól viszont már bugos a dolog minden kimenete. Nem-e? De!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!