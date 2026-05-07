Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora

Brüsszel az uniós forrásokkal tudta, és tudja zsarolni Magyart, így a leendő kormányfő kényszerhelyzetbe került, mivel ha nem érkeznek az uniós források, akkor egyik legfőbb ígéretét nem tudja teljesíteni.

A brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből. A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.

A Politico cikke tehát egyértelmű üzenet volt Magyar felé, hogy változtatnia kell, különben továbbra sem lesznek források.

Az egyértelmű brüsszeli üzenet pedig a jelek szerint gyorsan célba is ért, mivel Melléthei-Barna úgy távozott, hogy még el sem foglalhatta a miniszteri székét.