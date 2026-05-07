Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora

A legváratlanabb pillanatban szólalt meg Magyar Péter sógora: lemondott a miniszteri jelöltségről
„Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – reagált a hírre a Tisza Párt elnöke.
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Még meg sem alakult Magyar Péter kormánya, de az egyik miniszterjelölt máris távozott. „Lemondok a miniszteri jelöltségről” – jelentette be Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. Mint ismert, Magyar Péter a sógorát jelölte az igazságügyi tárca élére.
A Mandiner információi szerint a gyors visszavonulás mögött az áll, hogy az Európai Néppártban (EPP) egyáltalán nem nézték jó szemmel, hogy Magyar Péter a sógorát jelöltje egy nagyon fontos tárca élére. Az EPP többször azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy erőteljes nepotizmus határozza meg a döntéseit. Ennek fényében pedig nem tudtak felsorakozni Magyar ezen döntése mögé.
Manfred Webernek teljesen elfogadhatatlan volt, hogy az új igazságügyi miniszter a leendő kormányfő közeli rokona.
Brüsszel az uniós forrásokkal tudta, és tudja zsarolni Magyart, így a leendő kormányfő kényszerhelyzetbe került, mivel ha nem érkeznek az uniós források, akkor egyik legfőbb ígéretét nem tudja teljesíteni.
A brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből. A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.
A Politico cikke tehát egyértelmű üzenet volt Magyar felé, hogy változtatnia kell, különben továbbra sem lesznek források.
Az egyértelmű brüsszeli üzenet pedig a jelek szerint gyorsan célba is ért, mivel Melléthei-Barna úgy távozott, hogy még el sem foglalhatta a miniszteri székét.
Nyitókép: Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton (Forrás: Facebook)