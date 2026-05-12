labdarúgás Magyarország Ausztria bajnokság

Majdnem ötven éve nem történt ilyen: Magyarország lehagyhatja Ausztriát ebben a versenyben

2026. május 12. 10:53

1980 óta nem volt olyan ötéves ciklus, amelyben a magyar bajnokság megelőzte volna az osztrák ligát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. Magyarország sikere elsősorban a Fradi remek európai szerepléseinek köszönhető.

A Football Meets Data adatelemző portál szerint 1980 óta nem volt olyan ötéves ciklus, amelyben Magyarország első osztályú futball-bajnoksága megelőzte volna az osztrák ligát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. „Ha sikerül megtartaniuk ezt az előnyt az idény végéig, akkor több mint 40 év után először fordul elő, hogy a magyar NB I hivatalosan az osztrák Bundesliga elé kerül a rangsorban” – írják.

Magyarország, Ausztria, Ferencváros, koefficiens
Magyarország Ausztria előtt – köszönhetően a Ferencváros remek európai szerepléseinek / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország szekerét a Fradi húzza

A jelenlegi Fizz Liga a 2022–2023-as és a 2025–2026-os évadban is bőven több koefficiens pontot szerzett a nemzetközi kupaporondon elért eredményeinek köszönhetően, mint az osztrák élvonal ebben a versenyben – teszi hozzá a goal.com hazai kiadása.

A futballal foglalkozó oldal rámutat: mindez nagyrészt a Ferencváros remek európai szerepléseinek köszönhető. 

Ha az elmúlt négy évet vizsgáljuk, akkor az NB I az osztrák Bundesliga előtt áll 983 koefficiens ponttal az UEFA legfrissebb táblázatában

– hangsúlyozzák, kiemelve, Magyarország a 18. helyen szerepel 24.437 ponttal, míg Ausztria a 20. pozíciót foglalja el 23.450 egységgel.

Az FTC meneteléséből ráadásul a magyar foci is részesedik, a hazai klubok a kontinentális szövetség (UEFA) szolidaritási rendszeréből több százmillió forintot kasszíroznak ily' módon, játék nélkül.

Ha már Fradi, a címvédő és Magyar Kupa-győztesként biztos Európa-liga-résztvevő zöld-fehérek abban az esetben indulhatnak a Bajnokok Ligájában, ha az NB I utolsó fordulójában több pontot gyűjtenek a listavezető ETO FC-nél. A győriek előnye egy pont a tabella éllén és a nyolcadik helyezett Kisvárda otthonába látogatnak, míg a második FTC az ötödik Zalaegerszeget fogadja május 16-án. 

Az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetéséről ebben a cikkben írtunk.

Magyar Kupa-döntő: FTC–Zalaegerszeg 1–0 – összefoglaló

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. május 12. 13:02
Csak a sok bolond FTC utáló nem látja, az FTC viszi hátán a magyar focit más nincs, utálja vagy sem ez a helyzet. Ahogy az rtl semmi mást nem akar adni, csak FTc meccset, másra nem jelentkezett be.
Reszelő Aladár
2026. május 12. 12:21
Előreléps akkor lesz, ha még legalább egy inkább két klub is el tud jutni az alapszakaszba. Konfetti ligában a legutóbbi szezonban is volt playoff résztvevő. Ha idén a Győr lesz a bajnok, akkor sanszosan első selejtező-körösek lesznek a BL-ben, de ha az első kanyar megvan, akkor kapnak 2 pótvizsgát, de az alacsony koefficiens miatt nem lesznek kiemeltek. A Fradi ugyanekkor az EL selejtező első körében indul, de az ottani szinten ultramagas koefficiens miatt szinte biztosan végig kiemelt lesz. Szóval legyen két alapszakaszos csapat és legalább az egyik de akár mindkettő jusson el az egyenes kiesési szakaszba.
gullwing
2026. május 12. 11:37
Nemzetközi szinten a Fradi a hátán cipeli ez egész NB I-et.... Ezt csak az mlsz meg néhány kretén nem érti...
