Majdnem ötven éve nem történt ilyen: Magyarország lehagyhatja Ausztriát ebben a versenyben

Terítette lapjait a Ferencváros: erre elég 21 milliárd forint
Bankot robbantani továbbra is csak a Bajnokok Ligájában lehet.
1980 óta nem volt olyan ötéves ciklus, amelyben a magyar bajnokság megelőzte volna az osztrák ligát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. Magyarország sikere elsősorban a Fradi remek európai szerepléseinek köszönhető.
A Football Meets Data adatelemző portál szerint 1980 óta nem volt olyan ötéves ciklus, amelyben Magyarország első osztályú futball-bajnoksága megelőzte volna az osztrák ligát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. „Ha sikerül megtartaniuk ezt az előnyt az idény végéig, akkor több mint 40 év után először fordul elő, hogy a magyar NB I hivatalosan az osztrák Bundesliga elé kerül a rangsorban” – írják.
A jelenlegi Fizz Liga a 2022–2023-as és a 2025–2026-os évadban is bőven több koefficiens pontot szerzett a nemzetközi kupaporondon elért eredményeinek köszönhetően, mint az osztrák élvonal ebben a versenyben – teszi hozzá a goal.com hazai kiadása.
A futballal foglalkozó oldal rámutat: mindez nagyrészt a Ferencváros remek európai szerepléseinek köszönhető.
Ha az elmúlt négy évet vizsgáljuk, akkor az NB I az osztrák Bundesliga előtt áll 983 koefficiens ponttal az UEFA legfrissebb táblázatában
– hangsúlyozzák, kiemelve, Magyarország a 18. helyen szerepel 24.437 ponttal, míg Ausztria a 20. pozíciót foglalja el 23.450 egységgel.
Az FTC meneteléséből ráadásul a magyar foci is részesedik, a hazai klubok a kontinentális szövetség (UEFA) szolidaritási rendszeréből több százmillió forintot kasszíroznak ily' módon, játék nélkül.
Ha már Fradi, a címvédő és Magyar Kupa-győztesként biztos Európa-liga-résztvevő zöld-fehérek abban az esetben indulhatnak a Bajnokok Ligájában, ha az NB I utolsó fordulójában több pontot gyűjtenek a listavezető ETO FC-nél. A győriek előnye egy pont a tabella éllén és a nyolcadik helyezett Kisvárda otthonába látogatnak, míg a második FTC az ötödik Zalaegerszeget fogadja május 16-án.
Az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetéséről ebben a cikkben írtunk.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt