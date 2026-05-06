Terítette lapjait a Ferencváros: erre elég 21 milliárd forint

A FTC labdarúgócsapatának nagy sikerkorszaka a 2019–2020-as idénytől számítandó, azóta állandósulnak a jó eredmények a nemzetközi porondon: egy Bajnokok Ligája-, öt Európa-liga- és egy Konferencialiga-csoportkörös szereplés. Ezeknek jótékony hatásuk van a gazdasági mutatókra is – a 2020-as BL-kaland például 7,6 milliárd forintot hozott a konyhára az Üllői úton, a legutóbbi El-főtábla pedig 15,2 millió eurót, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint. A Fradi meneteléséből ráadásul a magyar foci is részesedik, a hazai klubok a kontinentális szövetség (UEFA) szolidaritási rendszeréből több százmillió forintot kasszíroznak ily' módon, játék nélkül. Vagyis: az NB I-es együtteseknek sem volt mindegy, meddig jutottak el a népligetiek az európai sorozatokban.

Az FTC–ETO versenyfutásban a győriek (zöld) állnak jobban egy fordulóval a vége előtt / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

FTC: mindennek alapja a nemzetközi szereplés

Bankot robbantani ugyanakkor továbbra is csak a legmagasabb szinten, a Bajnokok Ligájában lehet, amelyben utolsó helyezettként, nulla szerzett ponttal is 18 895 000 euró (6,81 milliárd forint) gyűjthető. Mindezt azért írjuk le, mert egyrészt a Ferencvárosi Torna Club tavaly nagyon közel volt a BL-alapszakaszhoz (a Qarabag a selejtező 4., utolsó fordulójában állította meg Robbie Keane gárdáját, az azeriek aztán dupla annyi pénzt kerestek, mint az Európa-ligában 16 közé jutó ferencvárosiak), másrészt néhány napja publikálta a 2025-re vonatkozó pénzügyi beszámolóját.