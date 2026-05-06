Terítette lapjait a Ferencváros: erre elég 21 milliárd forint

„Nincs az a pénz...” – megerősítették, nem így dől el a bajnoki cím sorsa a foci-NB I-ben
A becsületét nem adja el, de a kispadról távozik.
Kiderült, mennyi pénzből gazdálkodott 2025-ben a ferencvárosi labdarúgócsapat. Üzleti jelentésében az FTC megjegyzi: idén ismét kiemelt fontosságú lesz az újabb sikeres nemzetközi szereplés, amelyre minden esélye megvan annak ellenére is, ha ezúttal nem lesz bajnok az együttes.
A FTC labdarúgócsapatának nagy sikerkorszaka a 2019–2020-as idénytől számítandó, azóta állandósulnak a jó eredmények a nemzetközi porondon: egy Bajnokok Ligája-, öt Európa-liga- és egy Konferencialiga-csoportkörös szereplés. Ezeknek jótékony hatásuk van a gazdasági mutatókra is – a 2020-as BL-kaland például 7,6 milliárd forintot hozott a konyhára az Üllői úton, a legutóbbi El-főtábla pedig 15,2 millió eurót, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint. A Fradi meneteléséből ráadásul a magyar foci is részesedik, a hazai klubok a kontinentális szövetség (UEFA) szolidaritási rendszeréből több százmillió forintot kasszíroznak ily' módon, játék nélkül. Vagyis: az NB I-es együtteseknek sem volt mindegy, meddig jutottak el a népligetiek az európai sorozatokban.
Bankot robbantani ugyanakkor továbbra is csak a legmagasabb szinten, a Bajnokok Ligájában lehet, amelyben utolsó helyezettként, nulla szerzett ponttal is 18 895 000 euró (6,81 milliárd forint) gyűjthető. Mindezt azért írjuk le, mert egyrészt a Ferencvárosi Torna Club tavaly nagyon közel volt a BL-alapszakaszhoz (a Qarabag a selejtező 4., utolsó fordulójában állította meg Robbie Keane gárdáját, az azeriek aztán dupla annyi pénzt kerestek, mint az Európa-ligában 16 közé jutó ferencvárosiak), másrészt néhány napja publikálta a 2025-re vonatkozó pénzügyi beszámolóját.
Még mielőtt rátérünk a konkrét számokra, álljon itt egy fontos részlet a fővárosi zöld-fehérek üzleti jelentéséből:
A 2026. évben ismét kiemelt fontosságú az újabb sikeres nemzetközi szereplés – amelyre reálisan lehet számítani a meglévő játékoskeret sportszakmai minőségének, és a nemzetközi szinten is igazolt versenyképességének folyamatos emelkedése alapján –, valamint a szponzorációs bevétel további növelése.
Ez is azt igazolja, amit a klubvezetés éve óta szajkóz: az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetésének jelentős hányadát az európai kupaporondon elért (sikeres) teljesítmény biztosítja. Ugyanakkor jelen állás szerint a büdzsé alapját ismét az Európa-ligában kell megteremteni Dibusz Déneséknek, kivéve, ha az NB I-ben éllovas, és a mostani ismereteink alapján a BL első selejtezőkörébe bekapcsolódó ETO kevesebb pontot szerez náluk Kisvárdán az utolsó játéknapon. Az EL-részvételét egyébiránt már május 10-én, a ZTE elleni Magyar Kupa-döntőben garantálhatja a Fradi...
Akkor tehát mennyi az annyi?
A Ferencváros focicsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott.
Ez több mint egymilliárd forintos növekedést jelent a 2024-es 19,8 milliárdhoz képest – jegyzi meg a pénzügyi beszámolót elsőként szemléző FradiSas portál.
Bevételi oldalon a következőket találjuk náluk (az összegek milliárd forintban értendők):
1. Belföldi értékesítés bevételei
2. Külföldi értékesítés bevételei
3. Egyéb bevételek (9,8 milliárdról 11,5 milliárd forintra nőttek az előző évhez képest)
Jól láthatóan a fenti, 3-as tétel egyik legfontosabb eleme a nemzetközi szereplés, amely körülbelül a 60 százalékát adja az egyéb bevételeknek, egyben messze a legnagyobb hozzájuk befolyt összeg is.
Ami még szintén érdekes, hogy bár a Fradi az anyagi jellegű ráfordítások terén 500 millió forintot spórolt 2024-hez viszonyítva, ám a személyi jellegű ráfordítások 10,8-ról 12 milliárd forintra emelkedtek. Utóbbiból a legnagyobb szelet a bérköltségé, miután csak
a labdarúgók fizetése 8 milliárd forintot tesz ki,
ami ugyan nagy számnak tűnik, de külföldi, sőt még régiós viszonylatban sem kiugró – többek között erről is beszélt Kubatov Gábor elnök a Mandiner egyik klubestjén.
Elkaptunk egy szerződést, amelyben egy középpályásnak a szerb Crvena zvezdánál másfél millió eurós fizetést kínáltak (évi 539,08 millió forint – a szerk.). Ezzel szemben a mi legjobban kereső játékosunk kap havi tizenötmillió forintot (évi 180 millió forint). És előbbi csak a környékbeli riválisunk, Belgrádban”
– mutatott rá Kubatov.
Summa summarum, a tavalyelőtti 93 millió forintos nyereség után 2025-ben 83 milliós pluszban zárt a budapesti magyar rekordbajnok.
Összességében elmondható, az FTC itthon nagy-, míg nemzetközi viszonylatban kispályásnak számít a 21 milliárd forintos költségvetésével, ám a képet némileg árnyalja, hogy a magyar bajnoki címre ezúttal mégis az 5,5 milliárd forintból gazdálkodó, és az ezzel a büdzsével nálunk a középmezőnyben található győri ETO FC a legesélyesebb.
Az is hozzátartozik a történethez, hogy bár az esetleges NB I-es ezüstéremmel a Bajnokok Ligájában elérhető pénzektől elesnének a címvédő IX. kerületiek, de MK-győztesként egy polccal lejjebb, az El-ben ismét felduzzaszthatják a kasszát, amelyben ráadásul az év végére megjelennek a játékoseladásokból származó bevételek is.
A hazai sporttámogatási rendszer körüli bizonytalanság miatt pedig az is elképzelhető, hogy az átigazolási piacon (is) aktív időszaknak néz elébe a Fradi, amelynek keretét 43,38 millió euróra (15,52 milliárd forint) és 38 tagúra becsüli a mértékadó Transfermarkt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert