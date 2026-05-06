Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
költségvetés Fradi büdzsé gazdálkodás Ferencváros FTC

Terítette lapjait a Ferencváros: erre elég 21 milliárd forint

2026. május 06. 15:48

Kiderült, mennyi pénzből gazdálkodott 2025-ben a ferencvárosi labdarúgócsapat. Üzleti jelentésében az FTC megjegyzi: idén ismét kiemelt fontosságú lesz az újabb sikeres nemzetközi szereplés, amelyre minden esélye megvan annak ellenére is, ha ezúttal nem lesz bajnok az együttes.

2026. május 06. 15:48
null
Nagy Péter

A FTC labdarúgócsapatának nagy sikerkorszaka a 2019–2020-as idénytől számítandó, azóta állandósulnak a jó eredmények a nemzetközi porondon: egy Bajnokok Ligája-, öt Európa-liga- és egy Konferencialiga-csoportkörös szereplés. Ezeknek jótékony hatásuk van a gazdasági mutatókra is – a 2020-as BL-kaland például 7,6 milliárd forintot hozott a konyhára az Üllői úton, a legutóbbi El-főtábla pedig 15,2 millió eurót, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 5,5 milliárd forint. A Fradi meneteléséből ráadásul a magyar foci is részesedik, a hazai klubok a kontinentális szövetség (UEFA) szolidaritási rendszeréből több százmillió forintot kasszíroznak ily' módon, játék nélkül. Vagyis: az NB I-es együtteseknek sem volt mindegy, meddig jutottak el a népligetiek az európai sorozatokban. 

FTC, Ferencváros, Fradi, Ferencvárosi Torna Club, költségvetés, pénzügyi beszámoló, Kubatov Gábor
Az FTC–ETO versenyfutásban a győriek (zöld) állnak jobban egy fordulóval a vége előtt / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

FTC: mindennek alapja a nemzetközi szereplés

Bankot robbantani ugyanakkor továbbra is csak a legmagasabb szinten, a Bajnokok Ligájában lehet, amelyben utolsó helyezettként, nulla szerzett ponttal is 18 895 000 euró (6,81 milliárd forint) gyűjthető. Mindezt azért írjuk le, mert egyrészt a Ferencvárosi Torna Club tavaly nagyon közel volt a BL-alapszakaszhoz (a Qarabag a selejtező 4., utolsó fordulójában állította meg Robbie Keane gárdáját, az azeriek aztán dupla annyi pénzt kerestek, mint az Európa-ligában 16 közé jutó ferencvárosiak), másrészt néhány napja publikálta a 2025-re vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Még mielőtt rátérünk a konkrét számokra, álljon itt egy fontos részlet a fővárosi zöld-fehérek üzleti jelentéséből: 

A 2026. évben ismét kiemelt fontosságú az újabb sikeres nemzetközi szereplés – amelyre reálisan lehet számítani a meglévő játékoskeret sportszakmai minőségének, és a nemzetközi szinten is igazolt versenyképességének folyamatos emelkedése alapján –, valamint a szponzorációs bevétel további növelése. 

Ez is azt igazolja, amit a klubvezetés éve óta szajkóz: az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetésének jelentős hányadát az európai kupaporondon elért (sikeres) teljesítmény biztosítja. Ugyanakkor jelen állás szerint a büdzsé alapját ismét az Európa-ligában kell megteremteni Dibusz Déneséknek, kivéve, ha az NB I-ben éllovas, és a mostani ismereteink alapján a BL első selejtezőkörébe bekapcsolódó ETO kevesebb pontot szerez náluk Kisvárdán az utolsó játéknapon. Az EL-részvételét egyébiránt már május 10-én, a ZTE elleni Magyar Kupa-döntőben garantálhatja a Fradi...

Ezt is ajánljuk a témában

Ennyi pénzből gazdálkodott a Fradi 2025-ben

Akkor tehát mennyi az annyi? 

A Ferencváros focicsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott.

Ez több mint egymilliárd forintos növekedést jelent a 2024-es 19,8 milliárdhoz képest – jegyzi meg a pénzügyi beszámolót elsőként szemléző FradiSas portál.

Bevételi oldalon a következőket találjuk náluk (az összegek milliárd forintban értendők):

1. Belföldi értékesítés bevételei

  • szponzoráció: 4,36 
  • stadionüzemeltetés, csapatmarketing: 1,5
  • játékjogok értékesítése: 0,2
  • televíziós közvetítés: 0,08
  • egyéb: 0,06

 

2. Külföldi értékesítés bevételei

  • játékjogok értékesítése: 2,9 
  • szponzoráció: 0,3
  • televíziós közvetítés: 0,008
  • egyéb: 0,006

 

3. Egyéb bevételek (9,8 milliárdról 11,5 milliárd forintra nőttek az előző évhez képest)

  • nemzetközi kupaszereplés: 6,8 milliárd forint
  • hazai bajnokság és kupa: 1,65
  • tulajdonosi támogatás: 1,3
  • akadémiai támogatás: 1,25
  • egyéb támogatások: 0,35
  • egyéb bevételek: 0,04

Jól láthatóan a fenti, 3-as tétel egyik legfontosabb eleme a nemzetközi szereplés, amely körülbelül a 60 százalékát adja az egyéb bevételeknek, egyben messze a legnagyobb hozzájuk befolyt összeg is. 

Nagy különbségek a Budapest–Belgrád vonalon

Ami még szintén érdekes, hogy bár a Fradi az anyagi jellegű ráfordítások terén 500 millió forintot spórolt 2024-hez viszonyítva, ám a személyi jellegű ráfordítások 10,8-ról 12 milliárd forintra emelkedtek. Utóbbiból a legnagyobb szelet a bérköltségé, miután csak 

a labdarúgók fizetése 8 milliárd forintot tesz ki,

ami ugyan nagy számnak tűnik, de külföldi, sőt még régiós viszonylatban sem kiugró – többek között erről is beszélt Kubatov Gábor elnök a Mandiner egyik klubestjén. 

Elkaptunk egy szerződést, amelyben egy középpályásnak a szerb Crvena zvezdánál másfél millió eurós fizetést kínáltak (évi 539,08 millió forint – a szerk.). Ezzel szemben a mi legjobban kereső játékosunk kap havi tizenötmillió forintot (évi 180 millió forint). És előbbi csak a környékbeli riválisunk, Belgrádban” 

– mutatott rá Kubatov.

Summa summarum, a tavalyelőtti 93 millió forintos nyereség után 2025-ben 83 milliós pluszban zárt a budapesti magyar rekordbajnok.

Összességében elmondható, az FTC itthon nagy-, míg nemzetközi viszonylatban kispályásnak számít a 21 milliárd forintos költségvetésével, ám a képet némileg árnyalja, hogy a magyar bajnoki címre ezúttal mégis az 5,5 milliárd forintból gazdálkodó, és az ezzel a büdzsével nálunk a középmezőnyben található győri ETO FC a legesélyesebb. 

Az is hozzátartozik a történethez, hogy bár az esetleges NB I-es ezüstéremmel a Bajnokok Ligájában elérhető pénzektől elesnének a címvédő IX. kerületiek, de MK-győztesként egy polccal lejjebb, az El-ben ismét felduzzaszthatják a kasszát, amelyben ráadásul az év végére megjelennek a játékoseladásokból származó bevételek is. 

A hazai sporttámogatási rendszer körüli bizonytalanság miatt pedig az is elképzelhető, hogy az átigazolási piacon (is) aktív időszaknak néz elébe a Fradi, amelynek keretét 43,38 millió euróra (15,52 milliárd forint) és 38 tagúra becsüli a mértékadó Transfermarkt.  

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 06. 16:47
televíziós közvetítés: 0,08 RÖHEJ ! Mindenki csak a Fradit akarja, az RTL csak a Fradit venné meg, Sport 1 is már. A többire kutya sem kíváncsi ,de a FTC alig kap pénzt, mert a többiek kapják. Erre rá kell menni a közvetítési jogokra. Saját magunk kell értékesíteni,ez most állandó kérdés az UEFA és EU közt. 3-4 milliárd ez is.... többieknek meg lófasz....
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. május 06. 16:16
Nem sokat hoz a fradizokni árusítás, pedig zokninak drága.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. május 06. 15:53
HAJRÁ FRADI !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!