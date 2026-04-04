Előkúszott Jakab Péter a parizerhalom alól és leszögezte: ő nem lép vissza, a Tisza meg még a Fidesznél is rosszabb

Azzal folytatta, hogy soha nem lépett vissza fideszesek javára. „Most se teszem, mert tudom, hogy a Fidesz és a Tisza ugyanaz. Ugyanazok hozták létre, ugyanúgy is viselkednek. Bár odáig még a Fidesz se ment el, hogy kamubeadványokkal próbáljanak ellenzékieket lehúzatni a szavazólapról. A Tisza ezt is megtette”.
Jakab Péter bejegyzést azzal zárta, „nem hajlok meg előttük akkor sem, ha ezzel a politikai pályafutásom kettétörik. Inkább török, de sosem hajlok. Az más kérdés, hogy aki valóban jobb országot akar építeni, az ilyet soha nem is kérne. De ezek ugyanazok”.
