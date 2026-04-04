Újabb „régi motoros” búcsúzik: Kunhalmi Ágnes is visszalépett, egyből meg is kapta a magáét

A politikus hozzátette, bízik benne, hogy ez a lépés megakadályozza a Fidesz jelöltjét abban, hogy nyerjen a választókerületében. „Pontosan tudom, milyen 56 szavazattal kikapni a Fidesztől, pontosan ez történt velem is 2014-ben, az akkor hirtelen létrehozott kamupártok miatt. Nem kockáztathatom, és nem is kockáztatom a körzet sorsát, hiszen 2018-ban én fordítottam vissza a XVIII. kerületet, majd ugyanezzel a csapattal 2019-ben az önkormányzatot is a Fidesztől” – idézte fel.

Kunhalmi Ágnes végül kijelölte ellenzéki politikustársai számára is feladatot. Úgy fogalmazott, a jövőben azon kell dolgozniuk a generációjához tartozó emberekkel, hogy újra megerősödjön a hazai baloldal képviselete. Ezután mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen formában támogatta őt az utóbbi években.

Érkeznek a reakciók

Kunhalmi döntése nem maradt reakciók nélkül. Munkatársunk, Kohán Mátyás a történtek kapcsán feltette a nagy kérdést, „ha a Medián/21 univerzum kutatásainak bármi közük van a valósághoz, akkor Kunhalmi Ágnesnek miért is kellett visszalépnie?