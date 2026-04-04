04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
mszp kunhalmi ágnes tisza párt kohán mátyás fidesz döntés

Újabb „régi motoros” búcsúzik: Kunhalmi Ágnes is visszalépett, egyből meg is kapta a magáét

2026. április 04. 10:40

Az MSZP egykori országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: „A rendkívüli idők rendkívüli döntéseket követelnek.” Cserébe komoly kérdések merültek fel a Tisza állítólagos támogatottsága kapcsán.

Újabb „régi motoros” mondott végső búcsút a parlamentnek szombaton: Kunhalmi Ágnes közösségi oldalán jelentette be, hogy kiszáll a versenyből Mint ismert, az MSZP országgyűlési képviselője 2026-ban pártlogó nélkül mérettette volna meg magát.

A politikus azt írta, nehezen hozta meg ezt a döntést, 

azonban a rendkívüli idők rendkívüli döntéseket igényelnek”. 

Kunhalmi posztjában arra kérte a baloldali szavazókat, hogy menjenek el szavazni, szerinte a vidéki csatatérkörzetekben sokat jelenthet a jelenlétük a szavazófülkében április 12-én.

A politikus hozzátette, bízik benne, hogy ez a lépés megakadályozza a Fidesz jelöltjét abban, hogy nyerjen a választókerületében. „Pontosan tudom, milyen 56 szavazattal kikapni a Fidesztől, pontosan ez történt velem is 2014-ben, az akkor hirtelen létrehozott kamupártok miatt. Nem kockáztathatom, és nem is kockáztatom a körzet sorsát, hiszen 2018-ban én fordítottam vissza a XVIII. kerületet, majd ugyanezzel a csapattal 2019-ben az önkormányzatot is a Fidesztől” – idézte fel.

Kunhalmi Ágnes végül kijelölte ellenzéki politikustársai számára is feladatot. Úgy fogalmazott, a jövőben azon kell dolgozniuk a generációjához tartozó emberekkel, hogy  újra megerősödjön a hazai baloldal képviselete. Ezután mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen formában támogatta őt az utóbbi években.

Érkeznek a reakciók

Kunhalmi döntése nem maradt reakciók nélkül. Munkatársunk, Kohán Mátyás a történtek kapcsán feltette a nagy kérdést, „ha a Medián/21 univerzum kutatásainak bármi közük van a valósághoz, akkor Kunhalmi Ágnesnek miért is kellett visszalépnie? 

Létezhet egyszerre Tisza-előny és »szoros budapesti körzet«?”

De megszólalt a Tisza Párttal erősen kritikus hangot megütő Mandula Viktor is. Az újságíró kijelentette, hogy két dolog van, amitől hánynia kell:

  • 1. cukrozott húsételek
  • 2. tiszások álszentül áradozó, hamisan giccses köszönetnyilvánításai, amikor egy ismert ellenzéki jelölt visszalép egy interjút és vitát nem vállaló, két sort papírról felolvasni nem tudó, félanalfabéta, noname tiszás javára”

– olvasható Mandula bejegyzésében.

Nyitókép: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala

 

 

Összesen 114 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Amerigo
2026. április 05. 18:07
Ágica szerintem nagyon jó műkörmös lenne. Vagy egy hotelben ajtónyitogató. De akár ruhatáros is.
Nagyhuba1
2026. április 05. 14:08
Komoly álláslehetőségek várják a kommunális iparban.
elcapo-3
2026. április 05. 13:19
Csodálatos befejezése a nulla politikai pályafutásásnak. Csak ez maradt meg utána: "Képviselőkbe folytani a szót illendő?"....ennyi volt a fejében , semmi több.
states-2
2026. április 05. 07:04
Még egy hét, és ez a kommunista alja csürhe, csőcselék, élén a drogos pszichopata pöcegödörrel megy a kukába. Megjegyzem, az igazi bukta majd a választások után lesz, amikor ennek a sok fogyatékos primitív hülyének meg kell szólalnia a parlamentben. Egy ország fog fetrengeni a röhögéstől, kivéve, akik rájuk szavaztak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!