challenge extraliga Kaposvár Vasas Óbuda röplabda

Ilyet sem láttunk még: fontos pillanatban kellett közbeavatkozni a szurkolóknak a döntőben (VIDEÓ)

2026. április 08. 14:54

A Vasas sorozatban ötödször nyerte meg a magyar női röplabdabajnokságot. A bajnoki döntő harmadik meccsén az óbudaiak a szurkolótáboruk közreműködésével szereztek egy pontot.

2026. április 08. 14:54
null

A Vasas Óbuda kedden harmadszor is legyőzte a Kaposvárt az Extraliga döntőjében, ezúttal 3:2-re, így sorozatban ötödször, története során pedig rekordbeállítást jelentő 11. alkalommal megnyerte a magyar női röplabdabajnokságot. A párharc harmadik mérkőzésén lejátszódott egy nem mindennapi jelenet, amely során a hazaiak a szurkolóiknak köszönhetően szereztek egy pontot.

Az eset a második szettben történt, a Vasas 6–4-es vezetésénél. Az óbudaiak szerváltak, a játékvezető szerint a labda a pályán kívül pattant le, ám a nézők jelezték a szakmai stábnak, hogy kérjen challenge-et, mert a labda szerintük csípte a vonalat. A drukkereknek igazuk volt, a videózás után megváltoztatták az ítéletet, és az ásszal a Vasas kapta meg a pontot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 

A Vasas 

  • az Újpesti Dózsa (1963–1968), 
  • a NIM SE (1971–1979), 
  • az Eger (1994–1998) 
  • és a Békéscsaba (2014–2018) 

után ötödik csapatként nyert egymás után ötször bajnoki címet, 

11. diadalával pedig utolérte az örökranglistát eddig vezető NIM-et.

Az idény legértékesebb röplabdázójának a Vasast erősítő Papp Orsolyát választotta a magyar szövetség.

A Vasas sorozatban ötödször nyerte meg a magyar női röplabdabajnokságot (Fotó: MTI / Purger Tamás)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

