Ilyet sem láttunk még: fontos pillanatban kellett közbeavatkozni a szurkolóknak a döntőben (VIDEÓ)

A Vasas Óbuda kedden harmadszor is legyőzte a Kaposvárt az Extraliga döntőjében, ezúttal 3:2-re, így sorozatban ötödször, története során pedig rekordbeállítást jelentő 11. alkalommal megnyerte a magyar női röplabdabajnokságot. A párharc harmadik mérkőzésén lejátszódott egy nem mindennapi jelenet, amely során a hazaiak a szurkolóiknak köszönhetően szereztek egy pontot.

Az eset a második szettben történt, a Vasas 6–4-es vezetésénél. Az óbudaiak szerváltak, a játékvezető szerint a labda a pályán kívül pattant le, ám a nézők jelezték a szakmai stábnak, hogy kérjen challenge-et, mert a labda szerintük csípte a vonalat. A drukkereknek igazuk volt, a videózás után megváltoztatták az ítéletet, és az ásszal a Vasas kapta meg a pontot.