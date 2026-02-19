„Magyar Péter drogozott? Az nagyon jó!” – DROGPÁRTI tiszások Magyar Péter országjárásán (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Magyar Péter Kaposváron folytatta az országjárását. A helyszínen az ott lévő tiszás híveket kérdeztük Magyar Péter drogos bulijával és Ukrajnával kapcsolatban. Riportunk.
Magyar Péter ezúttal Kaposváron tartotta meg a kormány ellen hergelő beszédét. Stábunk arról kérdezte a szimpatizánsokat, mit szólnak a pártelnök drogos bulijához, valamint mi a véleményük az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelfelvételről és a háborúról?
Többek nem csak elfogadják, de támogatják is Magyar Péter drogos buliját. Ukrajna kapcsán szintén megdöbbentő válaszokat kaptunk, tisztán megfigyelhető a háborúpárti kiállás.
