tisza vezér drog Kaposvár országjárás Magyar Péter ukrajna

„Magyar Péter drogozott? Az nagyon jó!” – DROGPÁRTI tiszások Magyar Péter országjárásán (VIDEÓ)

2026. február 19. 12:44

Magyar Péter Kaposváron folytatta az országjárását. A helyszínen az ott lévő tiszás híveket kérdeztük Magyar Péter drogos bulijával és Ukrajnával kapcsolatban. Riportunk.

2026. február 19. 12:44
null

Magyar Péter ezúttal Kaposváron tartotta meg a kormány ellen hergelő beszédét. Stábunk arról kérdezte a szimpatizánsokat, mit szólnak a pártelnök drogos bulijához, valamint mi a véleményük az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelfelvételről és a háborúról?

Többek nem csak elfogadják, de támogatják is Magyar Péter drogos buliját. Ukrajna kapcsán szintén megdöbbentő válaszokat kaptunk, tisztán megfigyelhető a háborúpárti kiállás.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

arpadan
2026. február 19. 14:07
Megérte megnéznem. Tudatosult bennem, hogy tényleg én vagyok az agyhalott...
Hangillat
2026. február 19. 13:58
Weberi, EP álmennyezetből leereszkedő, kémtollszárnyú, agyhalálosztó angyal
westend
2026. február 19. 13:51
"én világéletemben balos vótam, tehát a Fidesz szóba se jöhet" - mondja a vén munkásőr a végén. Szegényke nyilván soha nem töprengett el azon, hogy a fidesz sokkal több ún. baloldali intézkedést hozott mint az összes balosnak mondott moslékpárt. Ez a fajta vén ostoba szerintem imádja a padlássöprést, főleg ha a szomszédtól még többet söpörnek le 'balos' kedvencei..
gullwing
2026. február 19. 13:48
A szavazói is ugyanolyan szar mocskos férgek mint a drogos alkesz hazaáruló szarosgatyás...
