Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Tisza sport foci finanszírozás

Elképesztő pletykák: ez vár a magyar focira a Tisza-kormány alatt

2026. április 16. 17:32

A magyar futball szereplői közül sokakat tölt el bizonytalansággal és félelemmel a vasárnapi választás eredménye. Fókuszban a sportfinanszírozás.

Vad pletykák terjednek a magyar labdarúgás szereplői között, amióta kiderült, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt alakíthat májusban kormányt. Egy friss gyűjtésben névvel senki sem vállalta a véleményét a megszólalók közül, ám meglátásait megosztotta a csakfoci.hu cikkében. A többség nem sok jóra számít a kormányváltást követően a sportfinanszírozás területén.

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek továbbra sincs élő szerződése a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése – írja összeállításában a portál.

Számtalan kérdés ütötte fel a fejét a televíziós közvetítések kapcsán, a tulajdonosi hátteret, az új kormány alatti szerepvállalást illetően.

Mint írják, a háttérbeszélgetések során az egyértelműnek látszik, hogy a játékosok béreinek csökkentése mindenhol első számú prioritás, de a szervezetek karcsúsítása is.

A beszámoló szerint már van olyan NB II-es klub, ahol tulajdonosi elhatározás született a bérsapka bevezetéséről, és kimondásra került, hogy bruttó 2 millió forintnál magasabb fizetés a jövőben nem lehet a klubnál – miközben ott több játékos jár a 3 milliós bér közelében. Emellett a fiókcsapatok helyzete is kritikussá válhat, hiszen nehezen elképzelhető, hogy a Ferencváros és a Puskás Akadémia képes lenne ugyanilyen szinten fenntartani a jövőben egy NB II-es fiókcsapatot.

A szereplők egyetértettek abban, hogy a legkevésbé a Ferencvárost, a Puskás Akadémiát és az Újpestet érintheti a változás, a bajnoki címvédő a nemzetközi kupákból szépen keres, a felcsútiaknál inkább a légiósok távozása várható, a lilák mögött pedig ott áll a MOL.

A paksiak már eddig is szerény költségvetéssel működtek és a magyar modellt képviselték, a DVSC és a ZTE pedig külföldi tulajdonosra támaszkodik.

Az összeállítás rámutatott, nagy kérdés, hogy az akadémiai modell kibírja-e a mostani földrengésszerű politikai változást, hiszen az akadémiák komoly előírásoknak megfelelően, központi útmutatások szerint működtek, a korábbinál jóval magasabb állománnyal és jóval fejlettebb, de egyben drágább eszközrendszerrel is.

Sportfinanszírozás a Tisza-kormány alatt

A cikk arról ír, akad olyan akadémiai vezető, aki szerint akadémiánként akár 50-70 munkavállaló elbocsátása is előfordulhat, ha nem érkezik meg a beígért támogatás, vagyis valóban drasztikusan spórolni kell, de azok, akik teljesítették, amit vállaltak, egyelőre bíznak abban, hogy minden olyan forrás befut majd.

Egyelőre tehát sok az ismeretlen, annál több a félelem és a bizonytalanság, de egy valamiben nagyon bíznak a futball hazai szereplői: a leendő új miniszterelnök, Magyar Péter maga is szereti a labdarúgást, gyermekei révén úgynevezett futball-apuka. Erre építenek, akik azt vallják, a kormányfő a tömegsport mellett a labdarúgást is támogatni fogja, és a sportfinanszírozás terén előtérbe helyezi.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsellér péter
2026. április 16. 18:19
Az Újpest is bajban lesz Ha a MOL-t átjátsszak a Shell-nek akkkor vége a lila-fehér gárdának A Shell egy fillért - bocsánat centet- se fog rájuk költeni
Cogito ergo sum
2026. április 16. 18:17
Pjotr Hohol fél a Stadionokban dúló sovén hangulattól...... Nem rímel az Ukrán himnuszra.
asdhuk78
2026. április 16. 18:15
Az akadémiák és úgy általánosan az utánpótlássportal kapcsolatban lévő szülők, nagyszülők, tesók rokonok 60-70%-ka megszavazta a tiszát, vakon. A mi egyesületünkben az edzőkkel együtt 90%-ban tisza volt a befutó...kíváncsian várom a finanszírozást. VAgy elküldjük az edzők felét és ezáltal elmegy a gyerek fele, vagy 3x lesz a tagdíj? Nem az elit pénzpumpa akadémiákat sajnálom, hanem az alsó szekciókat
Picnic Niki
•••
2026. április 16. 18:09 Szerkesztve
Az EU országai közt OV költötte GDP arányában a legtöbbet sportra. A foci akadémiák a rájuk költött pénz ellenére alig neveltek olyan játékost, aki nemzetközi sikereket ér el Van olyan NB-I-es csapat, amelynek hiába van akadémiája, magyar játékosa, a kezdő csapatban alig van
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.