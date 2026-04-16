Elképesztő pletykák: ez vár a magyar focira a Tisza-kormány alatt

Vad pletykák terjednek a magyar labdarúgás szereplői között, amióta kiderült, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt alakíthat májusban kormányt. Egy friss gyűjtésben névvel senki sem vállalta a véleményét a megszólalók közül, ám meglátásait megosztotta a csakfoci.hu cikkében. A többség nem sok jóra számít a kormányváltást követően a sportfinanszírozás területén.

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek továbbra sincs élő szerződése a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése – írja összeállításában a portál.