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mtva bajnokság NB I.

Újabb igazam volt kártyával gazdagodtam

2026. június 10. 16:26

Meglopják a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et.

2026. június 10. 16:26
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Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
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„Újabb igazam volt kártyával gazdagodtam. Mi szóltunk, hogy a MTVA költségvetésének csökkentése nem úgy fog megvalósulni, hogy majd propaganda helyett társadalmi munkában fognak intelligens szociológusok híradót vezetni, hanem meglopják a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et.”

Forrás: Facebook

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Összesen 3 komment

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Reszelő Aladár
2026. június 10. 16:56
Tehát akkor minden magyar embernek spórolnak 3-400 forintot. Tehát ha 1500 Ft-ért vásárlok, akkor annak az ÁFA tartalmát nem a focira költi a közmédia. Tényleg jobb hely lesz a világ.
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Grian
2026. június 10. 16:45
Azért azt röhögés nélkül leírni, hogy a "világ legjobb bajnoksága az NB1" komoly sportteljesítmény. :)
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Majdmegmondom
2026. június 10. 16:32
Nyilván véletlenül az RTL nyer és gólhelyzet közben megint űrhajósképekben látjuk a stadiont és azt ugyan nem fogjuk tudni, hogy jobbszélső, vagy balbeck, de tudni fogjuk, hol bulizik, ki a barátnője és melyik RTL csatornán láthatjuk legközelebb...
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