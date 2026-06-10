„Újabb igazam volt kártyával gazdagodtam. Mi szóltunk, hogy a MTVA költségvetésének csökkentése nem úgy fog megvalósulni, hogy majd propaganda helyett társadalmi munkában fognak intelligens szociológusok híradót vezetni, hanem meglopják a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et.”

Forrás: Facebook