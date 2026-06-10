Nagy bejelentést tett az OTP: eldőlt, milyen néven fut tovább az NB I
Megállapodott az MLSZ és az OTP.
Meglopják a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et.
„Újabb igazam volt kártyával gazdagodtam. Mi szóltunk, hogy a MTVA költségvetésének csökkentése nem úgy fog megvalósulni, hogy majd propaganda helyett társadalmi munkában fognak intelligens szociológusok híradót vezetni, hanem meglopják a világ legjobb bajnokságát, az NB1-et.”
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Megállapodott az MLSZ és az OTP.
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