Ráfázhat a rapper, aki Puzsérék rendezvényén mutogatta a nemi szervét

Rendszerbontó nagykoncert: a heremutogatás után fideszes választási plakátokat égettek az őrjöngő, Magyar Pétert támogató fiatalok (VIDEÓ)
Nem is vártunk mást a „rendszerváltóktól”.
A rappert Tényi István jelentette fel a rendőrségen.
Becsületsértés gyanúja merülhet fel az Eckü nevű rapper herefogdosása kapcsán – derült ki a Magyar Nemzet által megismert rendőrségi határozatból miután a múlt pénteki, Rendszerbontó nagykoncerten történt fellépését követően Tényi István szeméremsértés gyanújával feljelentette a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.
Nem is vártunk mást a „rendszerváltóktól”.
Mint írtuk, a Hősök rappere nemi szervét fogdosva Gulyás Gergelynek üzent. „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – mondta, majd hozzátette, hétfőtől ő tartja a Kormányinfót. Rákövetkező nap a rapper azzal magyarázta tettét, hogy "megbabonázta" a tömeg és a "sok fiatal".
A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira. „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.
A rendőrségi határozat szerint a feljelentés tartalma alapján Eckü cselekménye nem a közvádas szeméremsértés, hanem a magánvádas becsületsértés gyanúját vetheti fel, azaz, ha Gulyás Gergely feljelenti a rappert, akkor bíróságon vehet elégtételt.
