Érzi a vesztét: megtörte a kínos csendet Eckü, szerinte a fiatalok miatt mutogatta a heréjét

„EZ KOMOOOOLLLYYY?” – darabokra szedik a Tisza Párt kampányát elrontó heremutogatót
„Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”
Kínos magyarázkodásba kezdett Instagram-oldalán a Hősök rappere, aki a Tisza Pártot támogató rendezvényen a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergelyt.
Úgy tűnik, magához tért a Tisza Párt esti bulija után Eckü, aki kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az eset után a friss választókerületi tapasztalatok azt mutatták, a bizonytalanokat a Fideszhez lökhette a vállalhatatlan esemény, a Hősök Facebook-oldalán pedig elszabadultak az indulatok.
Eckü a 24 óráig látható Instagram-bejegyzésében bocsánatot kért, mert „túlcsordult benne a választási őrület”, és „nem gondolt bele a következményekbe”, továbbá azt írta:
Egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a Hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni.
A Blikk megkeresésére Gulyás Gergely azt mondta, felháborító, hogy jól láthatóan sok kisgyerek előtt követte el ezt a gusztustalanságot Eckü, és nem zavarta, hogy családok, fiúk és lányok vannak a nézők között. A tárcavezető megjegyezte:
Mindenesetre úgy vélem, itt az újabb bizonyíték, vasárnap ez alapján is lehet választani a pártok, a politikai szereplők között.
Nyitókép: Hősök Facebook-oldala