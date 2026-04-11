04. 11.
szombat
04. 11.
szombat
tisza párt gulyás gergely eckü fidesz

Érzi a vesztét: megtörte a kínos csendet Eckü, szerinte a fiatalok miatt mutogatta a heréjét

2026. április 11. 14:27

Kínos magyarázkodásba kezdett Instagram-oldalán a Hősök rappere, aki a Tisza Pártot támogató rendezvényen a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergelyt.

2026. április 11. 14:27
null

Úgy tűnik, magához tért a Tisza Párt esti bulija után Eckü, aki kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az eset után a friss választókerületi tapasztalatok azt mutatták, a bizonytalanokat a Fideszhez lökhette a vállalhatatlan esemény, a Hősök Facebook-oldalán pedig elszabadultak az indulatok.

Eckü a 24 óráig látható Instagram-bejegyzésében bocsánatot kért, mert „túlcsordult benne a választási őrület”, és „nem gondolt bele a következményekbe”, továbbá azt írta:

Egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a Hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni.

A Blikk megkeresésére Gulyás Gergely azt mondta, felháborító, hogy jól láthatóan sok kisgyerek előtt követte el ezt a gusztustalanságot Eckü, és nem zavarta, hogy családok, fiúk és lányok vannak a nézők között. A tárcavezető megjegyezte:

Mindenesetre úgy vélem, itt az újabb bizonyíték, vasárnap ez alapján is lehet választani a pártok, a politikai szereplők között.

Nyitókép: Hősök Facebook-oldala

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
machet
2026. április 11. 16:03
Eckü te mehetsz a p....a.
sandor
2026. április 11. 15:30
Én csak akkor bocsájtanék meg neked ,ha a herédet anyád szájába nyomnád.
google-2
2026. április 11. 15:20
Nagy feneket kerített a heréjének, ez kell a fiataloknak, na. Vakargatta is? Magas iskolázottságú, felvilágosult budapestiek, van mit tanulni tőletek!
lofejazagyban-2
2026. április 11. 15:19
szóval nem csak egy tahó pöcs, hanem egy gyáva tahó pöcs a fazon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!