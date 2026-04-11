Friss hírek a választókerületekből: beütött a Tisza Pártnak a vállalhatatlan heremutogatás

Fenyegetőzés, düh, gyűlölködés és nemi szervek markolászása a Tisza kormányellenes rendezvényén (VIDEÓ)
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán.
Eckü segítette a bizonytalanok döntését: a Tisza Párt támogatására tervezett koncerten és a rendezvény után elszabadult a pokol, ez pedig a Fidesznek kedvez a kampányhajrában.
Bár a magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó megpróbálja elhallgatni, hogy a pénteki Tisza-párti koncerten a Hősök frontembere, Eckü a heréjét mutogatta kiskorúk előtt, és így üzent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, a legfrissebb választókerületi tapasztalatok alapján úgy tűnik, az állampolgárokhoz így is eljutott a gusztustalan performansz.
Németh Balázs, a kormánypártok észak-pesti képviselőjelöltje videójában elárulta:
több olyannal is találkoztak, akik azt mondták, eddig bizonytalanok voltak, de a tiszás heremutogatás után úgy döntöttek, inkább a Fideszre szavaznak.
Nyitókép: képernyőmentés