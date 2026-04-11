Áradt a gyűlölet Puzsérék rendezvénye után, az ellenzéki sajtó azonban erről mélyen hallgat

Fenyegetőzés, düh, gyűlölködés és nemi szervek markolászása a Tisza kormányellenes rendezvényén (VIDEÓ)
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán.
Az Index által közölt videóból pedig kiderült, hogy a koncertekről távozók választási plakátokat rongáltak meg és gyújtogattak is.
Miközben egyre több a kritikus hang a pénteki, Puzsér Róberték által szervezett rendszerbontó koncert és az ott történtek miatt, addig az ellenzéki sajtóorgánumok alig közölnek bármit a botrányosabb eseményekről.
Arról sem ír sem a 24.hu, sem a Telex, sem pedig a 444.hu hogy a rendezvény után a Hősök tere környékén valósággal „elszabadult a pokol”. A koncertekről távozó – zömében fiatal résztvevők – a felvételek szerint még a villanyoszlopokra is felkapaszkodtak, és úgy szaggatták le a Fidesz és a Mi Hazánk plakátjait.
Sőt,
arról is készültek videók, hogy ezek közül többet egy kupacba hordtak, és meggyújtottak.
A 444.hu vezető tartalma cikkünk írásakor (2026. 04. 11. 9:44) az, hogy soha nem szólt még ekkorát a „Mocskos Fidesz”, míg a 24.hu is egy olyan videós összeállítást közöl, ahol a Puzsér Róberték által szervezett eseményen résztvevő fiatalok arról beszélnek, hogy ők „a rendszerváltás legfontosabb részei”.
