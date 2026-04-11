Fenyegetőzés, düh, gyűlölködés és nemi szervek markolászása a Tisza kormányellenes rendezvényén (VIDEÓ)

Káromkodva, trágárkodva szidta a kormányt a Hősök terén tartott „rendszerbontó nagykoncert” egyik fellépője, Eckü. A rapper monológja közben – a kiskorú nézőkkel nem törődve – a nemi szervét fogdosva azt mondta: „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére”.

„Vasárnap kinyírjuk őket!” – ez már egy másik fellépő szájából hangzott el, a „tiszás szeretetország” üzenetét Móna Márk kollégánk osztotta meg: