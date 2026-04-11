Fenyegetőzés, düh, gyűlölködés és nemi szervek markolászása a Tisza kormányellenes rendezvényén (VIDEÓ)

Rendszerbontó nagykoncert: a heremutogatás után fideszes választási plakátokat égettek az őrjöngő, Magyar Pétert támogató fiatalok (VIDEÓ)
Nem is vártunk mást a „rendszerváltóktól”.
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán. Az egyik fellépő ugyanitt azzal üzent Gulyás Gergely miniszternek, hogy elővette a nemi szervét. A koncert előtt, után és közben egymást követték a botrányos események.
Káromkodva, trágárkodva szidta a kormányt a Hősök terén tartott „rendszerbontó nagykoncert” egyik fellépője, Eckü. A rapper monológja közben – a kiskorú nézőkkel nem törődve – a nemi szervét fogdosva azt mondta: „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére”.
„Vasárnap kinyírjuk őket!” – ez már egy másik fellépő szájából hangzott el, a „tiszás szeretetország” üzenetét Móna Márk kollégánk osztotta meg:
Az eseményen számos olyan fotó is készült, amely
provokációt, rendbontást örökít meg:
egyebek mellett köztéren vizelést, kormánypárti plakátok tépkedését és felgyújtását is. A Mandiner galériába gyűjtötte ezeket:
Ezen a videón pedig az egyik „sztárfellépő”, G-ras zsidógyűlölő skandálása látható-hallható:
A Polgári Ellenállás mozgalom és Puzsér Róbert rendezvényén több mint ötven előadó lépett fel Tisza párti, kormány- és rendszerkritikus „produkciókkal”.
Nyitókép: Index