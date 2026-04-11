Rendszerbontó nagykoncert: a heremutogatás után fideszes választási plakátokat égettek az őrjöngő, Magyar Pétert támogató fiatalok (VIDEÓ)

A Puzsér Róbert által szervezett „Rendszerbontó nagykoncertet” követően több, jogsértő cselekményt is elkövettek az eseményre kilátogatók – látható az Index egyik Facebook-videóján.

A felvételek szerint egyes résztvevők különböző politikai plakátokat – köztük a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom kampányanyagait – megrongálták, letépték, illetve egyes esetekben fel is gyújtották. A helyszínen emellett olyan politikai jelszavak skandálása is hallható volt, mint például a „mocskos Fidesz”.