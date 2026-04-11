Rendszerbontó nagykoncert: a heremutogatás után fideszes választási plakátokat égettek az őrjöngő, Magyar Pétert támogató fiatalok (VIDEÓ)

Összenő, ami összetartozik: a Tisza jelöltjével fotózták le a Puzsér-koncerten heréit mutogató előadót
A botrányt okozó Ecküről Trombitás Kristóf osztott meg bizonyító erejű fotót.
Nem is vártunk mást a „rendszerváltóktól”.
A Puzsér Róbert által szervezett „Rendszerbontó nagykoncertet” követően több, jogsértő cselekményt is elkövettek az eseményre kilátogatók – látható az Index egyik Facebook-videóján.
A felvételek szerint egyes résztvevők különböző politikai plakátokat – köztük a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom kampányanyagait – megrongálták, letépték, illetve egyes esetekben fel is gyújtották. A helyszínen emellett olyan politikai jelszavak skandálása is hallható volt, mint például a „mocskos Fidesz”.
Az események kapcsán Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője és Észak-Pest képviselőjelöltje is megszólalt közösségi oldalán. Bejegyzésében egyaránt kitért a koncerten történt obszcén színpadi jelenetekre, valamint arra, hogy a rongálásban részt vevőket a Tisza Párt szimpatizánsai voltak.
A botrányt okozó Ecküről Trombitás Kristóf osztott meg bizonyító erejű fotót.
Mint ahogy arra a politikus is utalt:
Nyugat-Európában az ilyen jellegű, anarchista és antifa megmozdulások egyre inkább mindennapossá váltak, és a Tisza győzelmével Magyarországon is gyakori jelenséggé formálódnának.
A frakciószóvivő hangsúlyozta, a választások során erről is véleményt mondhatnak a szavazók.
Németh Balázs szerint az ilyen események visszaszorítása is indokolttá teheti, hogy a Mi Hazánk szavazói egyéni körzetekben a Fidesz jelöltjeit támogassák, ezzel is ellensúlyozva a baloldali, brüsszeli politikai erőket.
„Állítsuk meg Magyar Péter és a globalista csőcselék tombolását. Őrizzük meg Magyarország békéjét és nyugalmát!” – fogalmazott az észak-pesti képviselőjelölt.
Nyitókép: Facebook / Németh Balázs