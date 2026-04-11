Összenő, ami összetartozik: a Tisza jelöltjével fotózták le a Puzsér-koncerten heréit mutogató előadót

Mint arról lapunk is beszámolt, a Puzsér Róbert által szervezett, „Rendszerbontó nagykoncert” néven meghirdetett rendezvényen az egyik fellépő, Eckü a színpadon obszcén jelenetet produkált, amely során elővette nadrágjából a nemi szervét, és a heréjét mutogatta a közönségnek, mondván, így fogja tartani Gulyás Gergely helyett a kormányinfót hétfőtől.

Az előadó és a párt közötti kapcsolatra Trombitás Kristóf hívta fel a figyelmet az X közösségi oldalon. A Megafon influenszere egy olyan fényképet is közzétett, amelyen a botrányt kiváltó produkciót bemutató fellépő a Tisza Párt egyik jelöltjével együtt látható.