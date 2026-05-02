tisza párt brüsszel Magyar Péter pénz

Szakértő: az uniós pénzek visszaszerzéséhez Magyar Péternek végre kell hajtania Brüsszel akaratát

2026. május 02. 18:32

A Tisza Párt egyszerre próbál jobboldali szavazókat megszólítani, miközben a meghatározó pozíciókban balliberális szereplők és a brüsszeli fősodorhoz kötődő politikusok jelennek meg. 

Míg Donald Tusk lengyel kormánya gyors brüsszeli jóváhagyást kapott a korábban visszatartott források ügyében, Magyarország esetében Brüsszel már nem ismétli meg ugyanazt a forgatókönyvet – fogalmaz Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Demokrata hasábjain, amint a Magyar Nemzet szemlézett

A szerző szerint az uniós források jelentős részénél sürget az idő, különösen a helyreállítási alap pénzeinél, amelyek lehívására szoros határidők vonatkoznak. A cikk emellett az Európai Unió Bírósága előtt zajló eljárásokra is figyelmeztetett, amelyek további nyomást helyeznek az új magyar kormányra.

Az elemző úgy véli, a kormányváltással megszűnt a teljes érdekazonosság Magyar Péter és Brüsszel között, de ez nem szakítást, hanem a viszony átrendeződését jelenti. Leszögezi, az uniós intézmények a források kifizetésén keresztül továbbra is elvárásokat támasztanak Magyarországgal szemben, többek között a migráció, a genderkérdés és a vétópolitika területén.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője Magyar Péter politikáját kettősnek nevezi:

a Tisza Párt egyszerre próbál jobboldali szavazókat megszólítani, miközben a szerző szerint meghatározó pozíciókban balliberális szereplők és a brüsszeli fősodorhoz kötődő politikusok jelennek meg. 

A cikk végkövetkeztetése szerint a Tisza jobboldalisága inkább külsőség, miközben az uniós pénzek megszerzése komoly politikai engedményekhez kötődik.

Nyitókép: AFP/ JOHN THYS / POOL 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
makapaka2
2026. május 02. 19:01
Csicska Petinek bármit meg kell tennie, amit kérnek tőle.
Galerida
2026. május 02. 19:01
A gonosz Orbán addig nem írta volna alá a következő EU költségvetést, amíg a nekünk járó pénzeket meg nem kapjuk! Népünk bölcsen döntött, mert valamennyi alamizsnát Péterrel is kapunk, csak a szuverenitásunk egy részéről kell lemondanunk cserébe...és ez nem a kisebb része lesz....
csapláros
2026. május 02. 18:57 Szerkesztve
..."a migráció, a genderkérdés és a vétópolitika"... nemcsak Orbánnak, de a Fidesznek és a fideszes szavzótábornak is IGAZA LETT. DE látták ezt azok az értelmesebb tiszás szavazók is, akik értelmetlenül szavazták le a Fideszt és ostoba módon borították az ország nyakába a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁT még úgy is, hogy TUDATOSAN a bekövetkező évek anyagi veszteségeire gyüjtöttek (sic!) ! A Tisza párt jobboldali szavazó megszólítása SIKERTELEN, annak ellenére, hogy egyrészt a gesztusok rendre félremennek, összeveszve a szomszédos államokkal, másrészt a Fidesz szimpatizánsok közül is vannak számosan akik "okosban" most a Tisza mögé állnak be. Az uniónak való bepucsítás lázadásokhoz fog vezetni és RÁADÁSUL, ismerve az Unió liberálnáci vezetését ezzel semmit nem nyer a forrásokból az ország, mert ezt a pénzt a külföld kapásból lerabolja. Marad az orbáni kétség kívül eredményes illiberális pénz- és gazdaságpolitika a folytatása, mivel a hatalmat nemcsak megszerezni kell, de meg is kell tartani.
londonbaby
2026. május 02. 18:44
én ezt látom a képen.. igen gazdasszonyom, természetesen gazdasszonyom kegyeskedik egy szelfit engedni istennőm ??? azonnal gazdi néni, milyen színűt gazdám ? már ugrom is tekintetes brüsszelnéni, ha megengedi vihetem a táskáját is értettem.. igenis óóó nagy úrnőm... mindig igaza van... nem baj hogy csak ennyire hajolok meg drága jótevőm???... be állt a hátam a sok krumpli meg paprikaosztásnál tetszik tudni nem vagyok hozzá szokva hogy a szelfi telómnál nehezebbet emelgessek..
