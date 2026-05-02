Szakértő: az uniós pénzek visszaszerzéséhez Magyar Péternek végre kell hajtania Brüsszel akaratát

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: nem elég, amit Von der Leyennek ígért
Az uniós források sorsa a tét.
A Tisza Párt egyszerre próbál jobboldali szavazókat megszólítani, miközben a meghatározó pozíciókban balliberális szereplők és a brüsszeli fősodorhoz kötődő politikusok jelennek meg.
Míg Donald Tusk lengyel kormánya gyors brüsszeli jóváhagyást kapott a korábban visszatartott források ügyében, Magyarország esetében Brüsszel már nem ismétli meg ugyanazt a forgatókönyvet – fogalmaz Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Demokrata hasábjain, amint a Magyar Nemzet szemlézett.
A szerző szerint az uniós források jelentős részénél sürget az idő, különösen a helyreállítási alap pénzeinél, amelyek lehívására szoros határidők vonatkoznak. A cikk emellett az Európai Unió Bírósága előtt zajló eljárásokra is figyelmeztetett, amelyek további nyomást helyeznek az új magyar kormányra.
Az elemző úgy véli, a kormányváltással megszűnt a teljes érdekazonosság Magyar Péter és Brüsszel között, de ez nem szakítást, hanem a viszony átrendeződését jelenti. Leszögezi, az uniós intézmények a források kifizetésén keresztül továbbra is elvárásokat támasztanak Magyarországgal szemben, többek között a migráció, a genderkérdés és a vétópolitika területén.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője Magyar Péter politikáját kettősnek nevezi:
a Tisza Párt egyszerre próbál jobboldali szavazókat megszólítani, miközben a szerző szerint meghatározó pozíciókban balliberális szereplők és a brüsszeli fősodorhoz kötődő politikusok jelennek meg.
A cikk végkövetkeztetése szerint a Tisza jobboldalisága inkább külsőség, miközben az uniós pénzek megszerzése komoly politikai engedményekhez kötődik.
Nyitókép: AFP/ JOHN THYS / POOL