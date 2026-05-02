Szakértő: az uniós pénzek visszaszerzéséhez Magyar Péternek végre kell hajtania Brüsszel akaratát

Míg Donald Tusk lengyel kormánya gyors brüsszeli jóváhagyást kapott a korábban visszatartott források ügyében, Magyarország esetében Brüsszel már nem ismétli meg ugyanazt a forgatókönyvet – fogalmaz Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Demokrata hasábjain, amint a Magyar Nemzet szemlézett.

A szerző szerint az uniós források jelentős részénél sürget az idő, különösen a helyreállítási alap pénzeinél, amelyek lehívására szoros határidők vonatkoznak. A cikk emellett az Európai Unió Bírósága előtt zajló eljárásokra is figyelmeztetett, amelyek további nyomást helyeznek az új magyar kormányra.