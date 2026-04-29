Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: nem elég, amit Von der Leyennek ígért

Nincs menekvés: az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését
Csak a szabályok betartásával kerülhető el a büntetés.
Az Euractiv elemzése szerint bár a Tisza Párt elnöke sürgeti az EU-s források felszabadítását, a szankciók feloldása csak konkrét reformok teljesítésével lehetséges, puszta politikai ígéretek nem elegendőek.
Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke sürgeti az EU-s források felszabadítását, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel folytatott tárgyalásai előtt hangsúlyozta: nincs vesztegetni való idő – hívta fel a figyelmet az Euractiv.
A cikk szerint az Európai Bizottság azonban jogi akadályokat lát:
a szankciók feloldása csak konkrét reformok teljesítésével lehetséges, puszta politikai ígéretek nem elegendőek.
A szerző kiemeli: bár Magyar Péter elszánt és parlamenti többséggel bír, az uniós pénzekhez vezető út továbbra is Brüsszelben dől el.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.