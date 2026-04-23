Nincs menekvés: az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését

Ha harc, hát legyen harc: Magyarország döntött, az Európai Unió Bíróságához fordul
Napi 1 millió euró a tét.
Bár a Tisza Párt elnöke korábban azt állította, a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a napi 1 millió eurós uniós bírságot, az Európai Bizottság szóvivője ezt határozottan cáfolta.
Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke a több mint 600 millió euróra duzzadt, napi 1 millió eurós uniós bírság felfüggesztését kezdeményezte, amelyet Orbán Viktor nem fizetett ki az EU menekültügyi szabályainak megsértése miatt – írja az EUobserver.
Bár a Tisza Párt elnöke többször is elmondta, hogy szerinte a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a büntetést, az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte:
a bírság csak akkor szűnik meg, ha Magyarország teljesíti az előírt szabályokat.
Magyarország korábban az Európai Unió Bíróságához fordult az EU által kiszabott napi 1 millió eurós bírság miatt, amelyet a migrációs politikája miatt kapott. Bakondi György, Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, hogy Magyarország eddig sikeresen elkerülte a terrorizmust és a közbiztonság romlását.
