04. 23.
csütörtök
04. 23.
csütörtök
tisza párt magyarország migrációs paktum Magyar Péter eu európai bizottság orbán viktor

Nincs menekvés: az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését

2026. április 23. 11:44

Bár a Tisza Párt elnöke korábban azt állította, a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a napi 1 millió eurós uniós bírságot, az Európai Bizottság szóvivője ezt határozottan cáfolta.

2026. április 23. 11:44
Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke a több mint 600 millió euróra duzzadt, napi 1 millió eurós uniós bírság felfüggesztését kezdeményezte, amelyet Orbán Viktor nem fizetett ki az EU menekültügyi szabályainak megsértése miatt – írja az EUobserver.

Bár a Tisza Párt elnöke többször is elmondta, hogy szerinte a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a büntetést, az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte:

a bírság csak akkor szűnik meg, ha Magyarország teljesíti az előírt szabályokat.

Magyarország korábban az Európai Unió Bíróságához fordult az EU által kiszabott napi 1 millió eurós bírság miatt, amelyet a migrációs politikája miatt kapott. Bakondi György, Orbán Viktor belbiztonsági főtanácsadója kiemelte, hogy Magyarország eddig sikeresen elkerülte a terrorizmust és a közbiztonság romlását.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kirvik3
2026. április 23. 12:50
Nahát, P elvtárs hazudott?
indaniso
2026. április 23. 12:49
Én Buda exkluzív részén vidáman leélem maradék éveimet,oda nem jön migri, Pestre a lábam át nem teszem. De ti odaát büdös áradós prolik derékba kaptátok a f.. szt.
RigbyMordecai
•••
2026. április 23. 12:46 Szerkesztve
Az első bűnöző migránst úgy meg kell büntetnünk, hogy utàna már nem tudja ujra elkövetni... És este odacipelni a kék-zöld testét MP lakása elé, a küszöbére dobni. Sok tízezer mécsessel megyünk, jól fog mutatni. Ha terrorcselekmény is lesz, onnantól annak is terrorban kell élnie, aki azt rànk hozta. Úgyhogy peti, jobban teszed, ha harcolsz értünk.
pipa89
2026. április 23. 12:40
Nem kell a festett szőke pénze, de a migrijei sem, meg a tagság sem a lepratelepükön!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!