Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kárpát - medence hun - ren atommagkutató intézet lucfenyő klímaváltozás

Elbúcsúzhat a Kárpát-medence a karácsonytól: földrengésszerű klímaváltozás zajlik Magyarországon, veszélyben a fenyőfák

2026. május 03. 08:37

Cselekedni kell, nem pánikolni: lucra megy a játék, az előrejelzések pedig kétségbeejtőek!

2026. május 03. 08:37
null

A debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet (ATOMKI) a közleményében arról ír, hogy a lucfenyők országszerte tapasztalható gyorsuló pusztulása a klímaváltozás előrehaladását jelzi.

A lucfenyő Magyarországon természetes módon csupán az Alpokalján fordul elő, azonban az elmúlt évtizedekben a kerttulajdonosok sikeresen ültették, nevelték ezt a fafajtát az ország minden táján. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az utóbbi években azonban látványosan pusztulnak a karácsonyfaként is közismert fenyőfák.

A kertek, parkok, magán-és közterületek lucfenyőinek pusztulását mérték fel kérdőívekkel a debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet Környezetkutató Központjának munkatársai az ország összes településén. Kiderült, hogy 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen az örökzöldjüket vesztett, kiszáradt fenyőfák száma. Pusztulást 269 településről jeleztek. Az ország teljes területét lefedő visszajelzések alapján több mint négyezer fenyőfát regisztráltak, amelyeknek csaknem 60 százaléka halt el.

A lucfenyő elterjedésének változása érzékenyen jelzi a klímatörténeti eseményeket, felmelegedéseket és lehűléseket. 

A fák elhalásának 2023-ban tapasztalt mértéke egy hosszú távú változás intenzívebbé válásának következménye. Úgy tűnik, hogy 

a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő élettanilag már nem tud elviselni.

Ez a klímaváltozás egyik indikátora.

Sokan úgy tekintenek a klímamodellekre, mint valami távoli és bizonytalan előrejelzésre. A Regionális Kutatások Intézete a HungaroMet adataira támaszkodva elkészítette Magyarország éves átlaghőmérsékletének az évszázad végére várható alakulását. A lucfenyő pusztulásának mintázata nagyon hasonlít arra, amit a Regionális Kutatások Intézete jósol. 

Mintha ez az érzékeny fafaj előre jelezné a közelgő változásokat.

A szárazföldi medencék – mint a Kárpát-medence – védett helyeknek tűnnek, de valójában ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak. A közönséges lucfenyő egy az érintett fajok közül, jól példázza, hogyan változnak a növénytermesztés ökológiai feltételei, és ennek milyen gazdasági hatásai lehetnek – közölték.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Ficsor Márton

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. május 03. 10:38
WIKI: IPCC = Világmeteorológiai Szervezet (WMO) az Egyesült Nemzetek Környezeti Programjával (UNEP) közösen 1988-ban hozta létre  az alábbi célra:"Az IPCC feladata, hogy tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági információk biztosításával segítsen egy átfogó, objektív és átlátható képet alkotni az emberi faj okozta klímaváltozás kockázatairól, annak lehetséges hatásairól, illetve az alkalmazkodás és megfékezés lehetőségeiről. Az IPCC NEM FOLYTAT KUTATÁSOKAT és NEM KÍSÉRI FIGYELEMMEL az ÉGHAJLATRA VONATKOZÓ ADATOKAT, vagy más idetartozó paramétereket. Összefoglaló megállapításait főleg a már publikált tudományos szakirodalom alapján készíti." Még egyszer: az IPCC saját alapító okirata szerinti deklarációja alapján is nem más, mint egy politikai gittegylet. Kell még valamit mondanom Ildikó? :)
Válasz erre
0
0
lacika-985
2026. május 03. 10:35
Lenne itt egy érdekes dolog . Éghajlatváltozás ide vagy oda , eszembe jutott mi t9rtént Iránban miután lebombázták a környező országokban lévő amerikai katonai bázisokat. Elkezdett esni az eső és több mint 5 fokkal csökkent a hőmérséklet . Ha arra gondolok hogy a szárazság miatt kiknek lehet nagy haszna , senki más nem jut eszembe mint a globalista multik akik a szemetet akarják eladni aranyáron és van pofájuk élelmiszernek nevezni . Lehet ha itt is leállnának azok a fránya bázisok akkor rendbe jönne az ország éghajlata ???? Csak egy kérdés volt .
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. május 03. 10:24
4.rész Sajnos ezt az alapvető tisztességes tudomány által elfogadott, elvárt követelményt az IPCC nem ismeri és nem is zavarja, hogy még ismeretterjesztő lakossági szórólapokból is rendszeresen idézett, beépített zöldségeket a politikusok számára írt jelentéseiben lektorált tud. kutatási eredménynek beállítva.Az IPCC "áltudományos" jelentéseit megcáfoló, ma már 1000-nél is többet számláló tud. cikk, kutatási eredmény ellenvéleményét továbbra is (több, mint 2 évtizede)100 százalékban gátlástalanul ignorálja.
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2026. május 03. 10:23 Szerkesztve
74bro 2026. május 03. 09:04 • ..."Ez most már a brüsszeli fuvallat, kedves mandi? A klímaterror mint politikai eszköz az emberek manipulálásához? A társadalmak fejlődésének egyik legfontosabb mozgatórugója az alkalmazkodás a klímavátozásokhoz. A klímát nem tudjuk megváltoztatni, az életmódunkat viszont igen."... A faszt. A klíma nem változtatható meg, de MÓDOSÍTHATÓ. 1. pédául a dunai és a tiszai nagy vízlépcsőkkel: Nagymaros, Adony, Szekszárd (Fajsz), Vásárosnamény, Csongrád, amelyeből menne a talajvíz és a felszíni csatornákon a víz folyamatos utánpótlása az Alföld belseje felé 2. a dombvidék és az Alföld egyes területeinek a visszaerdősítésével, ligetesítésével 3. a települések betontereinek a füvesítésével: a beton a tűző napon 50-80 Celsius, a műfüves területekkel együtt, a füves terület 20 Celsius. Hűvösebb és párásabb lenne pl. a városi mikroklíma, kevesebbek a porördögök, tornádók.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!