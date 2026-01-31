Ft
háborús helyzet kárpát - medence járvány ország

A biztos választás: a magabíró állam

2026. január 31. 10:45

Üzenet a Kárpát-medence magyarságának: együvé tartozunk.

2026. január 31. 10:45
null
Giró-Szász András
Giró-Szász András
Magyar Nemzet

„2010-ben a választók olyan politikai közösséget hoztak helyzetbe, amely képes meghaladni a politikai köldöknézést. Olyan új erővel bíró, de hagyományosan értelmezhető – és ezáltal kiismerhető – értékrenddel rendelkező politikai irányzatot emeltek fel, amely ki tudott építeni egy új rendszert, amely a perspektíva és a kiszámíthatóság lehetőségét adta számukra, s ennek segítségével egy új korszak alap­jait volt képes lerakni.

Mindez megteremtette a lehetőséget egy független, magabiztos, önerőre támaszkodó, öntudatos és szuverén ország és nemzet alapjainak lerakásához.

Tehát egy új korszakot kialakító, egy kurzust építő kormánynak folyamatosan fel kellett készíteni az országát, tágabb értelemben a nemzetének tagjait az új korszak új kihívásaira. Meg kellett találnia azokat az új vagy akár rég elfeledett válaszokat, amelyek megoldásokat kínálnak, és egyben nemet kellett merni mondani úgy a korábbi, meghaladott elképzelésekre, mint az új, de értékrendjükbe, illetve érdekeik képviseletébe beilleszthetetlen gondolatokra. Csak így lehetett egy társadalom önazonos, s csak így lehetett – nagy türelemmel és kitartással, hiszen nem minden szereplő egyszerre jut el a felismerés azonos szintjére – megformálni egy önmagát elbíró nemzet és ország alapjait. Ez történt a 2020-ig tartó évtizedben.

De mi van akkor, amikor mindezen államformáló lépések és azok eredményei után egy, az egész világgazdaságra hatást gyakorló járvány és háború átalakítja, módosítja a feltételeket? A koronavírus-járvány a világgazdaság számára elhozta az addig elképzelhetetlennek hitt ellátási és termelési láncolatok problémáját. A kialakult háborús helyzet pedig tudatosította, hogy ez nemcsak egy kis korrekcióval kezelhető nehézség, hanem olyan, rendszerszintű újratervezést igénylő helyzet, amelynek egyszerre kell megoldania a termelésben megjelenő logisztikai, áruhiány-problémákat, a felszökő inflációt, s a világ egyes részein felbukkanó – ezekből következő – humanitárius válságot és azok nemzetstratégiai következményeit.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

