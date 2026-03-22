kárpát - medence pál istván szalonna pál istván szalonna és bandája Kossuth-díj

Hiszek a kárpátaljai megmaradásban – Pál István Szalonna a Mandinernek

2026. március 22. 22:19

Szülőföldje mindenkinek csak egy van; a viski hegyektől elszakítva lenni állandó fájdalom – mondja Pál István Szalonna. A kárpátaljai gyökerű népzenész-prímás alapította Szalonna és Bandája idén megosztott Kossuth-díjban részesült, ez alkalomból beszélgettünk zenéről, háborúról, békéről és a legnagyobb boldogságról.

Farkas Anita

A Pál István Szalonna és Bandája tagjai még: Pál Eszter énekesnő, Doór Róbert nagybőgős, Gombai Tamás prímás, Ürmös Sándor Ferenc cimbalmos, Gera Attila fúvós, Karacs Gyula brácsás, Jendrics Gábor hangtechnikus. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-­medence leggyönyörűbb muzsikái, emellett a népzeneoktatásban is nagy szerepet vállalnak, néhány évvel ezelőtt megalapították a kárpátaljai népzenei képzést. Rendszeres résztvevői Magyarország legnagyobb fesztiváljainak. Az elmúlt években fel­léptek többek között Vene­zuelában, Mexikóban, az Egyesült Államokban, Angliában, Görög­országban, Ukrajnában és Indiában.

Fotó: Mandiner-archív

Nagy dolog a Kossuth-díj, de nemrégiben történt önnel egy még nagyobb, elárulja, mi az?

Boldogan. Tavaly év végén, december 18-án, hosszú várakozás után megszületett a fiam. Úgy értem, hogy számomra volt hosszú ez a várakozás. Sok éve vágytam már az apaságra, a Jóisten azonban valamiért úgy rendelte, hogy néhány kacskaringót követően csak most, viszonylag későn, 45 éves koromra tapasztalhattam meg, milyen érzés, amikor az ember először a karjába veszi a gyermekét.

És olyan volt, mint amilyennek álmaiban elképzelte?

Még annál is sokkal jobb: a földön a legtökéletesebb boldogság. Van két keresztlányom és keresztfiam, őket is tiszta szívemből szeretem, ezért korábban nem hittem, hogy ezt lehet még fokozni. De amikor a szülőszobán a kezembe adták a pár perces kisbabánkat, egy csapásra megváltozott minden. Mintha átállítottak volna bennem egy kapcsolót: innentől nem csupán magamért felelek, hanem ezért a kis emberkéért is, és nem okozhatok csalódást neki, amikor így kapaszkodik belém a nagy, tiszta szemeivel. A felelősség pedig ugyanúgy vonatkozik a muzsikálásra, ahogy a testi-lelki egészségemre; nagyon nem mindegy, a fiam mit lát majd tőlem, és meddig tudom elkísérni őt a felnőtt életében. Vagyis már eleve két centivel a föld felett járok hónapok óta, és hogy erre még Kossuth-díjat is kaptunk a Bandával, amire, őszintén mondom, nem számítottunk, nyilván megsokszorozta az örömömet. Sőt, ami nagyon fontos, a közös örömünket, hiszen e nélkül muzsikálni sem tudnánk együtt ilyen hosszú ideje.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. március 22. 23:23
Minden magyarnak érdemes lenne meghallgatni. Pál István Szalonna gyerekkorában 2008-ban a magyarságról, szomszéd népekről, kicsi Szalonna riportfilmben: youtube.com/watch?v=yMX_bO546Bk 8:04-től. "Hát az, hogy magyarnak érzem magam, az nagyon sokat jelent a számomra, mert azért jó mindenféle polgárral jóbalenni. Itt jóba vagyok az ukránokkal, oroszokkal, a huculokkal a hegyekben. Együtt muzsikálunk, jóba vagyunk, ez is nagyon lényeges, hogy összetartsunk velök is. De a magyarnak lenni az egy más, teljesen más. Magyar vér folyik az ereinkben, nem valami orosz, vagy nem tudom én milyen, hát, magyar zenét játszani, ez nagyon, nagyon jó dolog, mert míg én nem játszottam népzenét, csak Csajkovszkijt, meg ilyen komoly zenéket, akkor, akkor satnyán játszottam. De megéreztem, hogy milyen az én né..az én zeném. Miért..az őseink milyeneket játszottak. Sokkal, de sokkal jobban ment a komoly zene is, mint minden." Zenéjüket köszönöm! Kárpátaljai magyaroknak: Tartsd magad nemzetem!
akitiosz
2026. március 22. 23:02
Magyar megmaradás csakis Magyarországon van hosszú távon. Kárpátalja akkor járna jól, ha Magyarországhoz csatlakozna. Nem csak a magyarok, hanem az összes kárpátaljai. Magyarország sokkal gyorsabban fejlesztené a régiót. Pikkpakk megépítené az M3-as autópályát Beregszászon át Munkácsra.
stonecircle-2
2026. március 22. 23:01
Sok örömet és erőt a családnak!
Burg_kastL71-C
2026. március 22. 22:32
Kedvelem a zenéjüket, jó egészséget kívánok a családnak.
