Hiszek a kárpátaljai megmaradásban – Pál István Szalonna a Mandinernek

A Pál István Szalonna és Bandája tagjai még: Pál Eszter énekesnő, Doór Róbert nagybőgős, Gombai Tamás prímás, Ürmös Sándor Ferenc cimbalmos, Gera Attila fúvós, Karacs Gyula brácsás, Jendrics Gábor hangtechnikus. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-­medence leggyönyörűbb muzsikái, emellett a népzeneoktatásban is nagy szerepet vállalnak, néhány évvel ezelőtt megalapították a kárpátaljai népzenei képzést. Rendszeres résztvevői Magyarország legnagyobb fesztiváljainak. Az elmúlt években fel­léptek többek között Vene­zuelában, Mexikóban, az Egyesült Államokban, Angliában, Görög­országban, Ukrajnában és Indiában.

Nagy dolog a Kossuth-díj, de nemrégiben történt önnel egy még nagyobb, elárulja, mi az?

Boldogan. Tavaly év végén, december 18-án, hosszú várakozás után megszületett a fiam. Úgy értem, hogy számomra volt hosszú ez a várakozás. Sok éve vágytam már az apaságra, a Jóisten azonban valamiért úgy rendelte, hogy néhány kacskaringót követően csak most, viszonylag későn, 45 éves koromra tapasztalhattam meg, milyen érzés, amikor az ember először a karjába veszi a gyermekét.