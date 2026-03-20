kukorelly endre l simon lászló kritika író Kossuth-díj nyílt levél

L. Simon László nyílt levélben ment neki Kukorelly Endrénk

2026. március 20. 10:42

„Egyszer majd csak megkapod te is, és akkor végre lenyugszik a lelked, s helyre áll a világ rendje.”

Éles hangvételű nyílt levelet tett közzé közösségi oldalán L. Simon László újságíró, amelyben hosszasan reagált Kukorelly Endre korábbi kijelentéseire, különösen az állami művészeti díjak kapcsán megfogalmazott kritikáira.

A szerző szerint Kukorelly Endre évek óta visszatérően bírálja a díjazási rendszert, ám ezt sokszor olyan stílusban teszi, amely túlmutat a szakmai kritikán, és személyeskedésbe fordul. Külön kifogásolta, hogy a megszólalásokban rendszeresen célkeresztbe kerül Mezey Katalin író, akinek munkásságát ugyan lehet vitatni, de L. Simon László szerint ezt kulturált keretek között kellene megtenni.

A levél egyik központi eleme az a kijelentés, amelyben Kukorelly az „északi-koreai tempóhoz” hasonlította Lackfi János költő, író díjazását.

L. Simon László ezt súlyos és megalapozatlan vádnak nevezte, különösen azért, mert szerinte az ilyen kijelentések burkoltan korrupciót sugallnak. Álláspontja szerint egy alkotó szakmai teljesítményének kritikája legitim lehet, de a személyes integritást érintő vádak már átlépik a megengedhető határokat.

A szerző a levélben egy személyesebb hangvételű megjegyzést is tett Kukorelly felé, amikor így fogalmazott: 

Egyszer majd csak megkapod te is, és akkor végre lenyugszik a lelked, s helyre áll a világ rendje”,

utalva ezzel arra, hogyha a levél címzettje is megkapná a Kossuth-díjat, talán megváltozna a szemlélete a kritizált írókról és költőkről.

L. Simon László azt is felrótta Kukorellynek, hogy szerinte nincs tisztában az állami díjrendszer működésével. Részletesen utalt arra, hogy a különböző elismerésekről eltérő testületek döntenek, és más szinteken születnek meg a javaslatok és a végső döntések. Úgy véli, egy olyan közéleti szereplő esetében, aki maga is részt vett szakmai szervezetek munkájában, ez az ismerethiány különösen problémás.

A levél több friss díjazott művészt is megemlít, akiket L. Simon László szerint méltatlanul érnek ezek az általánosító kritikák. Azt hangsúlyozza, hogy számos elismert és jelentős életművel rendelkező alkotó részesül állami kitüntetésben, ezért szerinte nem tartható az az állítás, hogy ezek az elismerések kizárólag politikai alapon születnének.

Nyitókép: Facebook / L. Simon László

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ehetős Odó
2026. március 20. 10:57
Kukorekukúúú, Viktor császár, add vissza a gyémánt félkossuthdíjacskámat…! Jöhet az egész is, de izibe!
Obsitos Technikus
2026. március 20. 10:56
Ez jó riposzt volt :-)
counter-revolution
2026. március 20. 10:54
Kukori művészete: Ez volt a színes gyerekkor így álmodozol ez volna a gyöngeség ha rágondolok mélyen hörgök kicsi drapp volt és kicselekvő légkör lefakadt fejtől síró szolgai magatartás kicsi drapp makaróni óvoscsi frukti néhai van egy önmozgás a melodrámán a szüleim ösztönös urak (a néző most kinéz a hallgató kihallgat) viseletük kiró és meghatároz de nem nőtt meg még a természetem anyu igazi operai valóság művészuras szakasz beindulás a szerkezet felé és szájütem
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 20. 10:51
De legalább Pataky Attila és József Attila együtt kaptak Kossuth-díjat!
