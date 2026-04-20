„Magyar Péternek rettenetesen nagy szüksége lesz az ellenzéki (nemzeti objektív) sajtóra. És a magyar emberek kritikájára (beleértve a saját táborának észrevételeit is). Ezt még valószínűleg nem tudja, és egyelőre a követői is irtóznak majd a kritika gondolatától, mert meg akarják védeni a vezérüket. Magyar Péternek viszont azért lesz mégis szüksége az ellenvéleményre, mert ebből táplálkozhat, a követőinek pedig azért, mert ha az órán csak nagymutató van, akkor egy idő után nem fogják tudni, hogy merre hány óra, meg, hogy kik is ők, hiszen eddig is csak valamihez képest volt politikai véleményük. De megpróbálom ezt most normálisan elmondani, mert így első visszaolvasásra fura gondolat, hiszen itt rengetegen nem voltak még soha ellenzéki sajtó, és rengeteg ember nem volt még soha kormánypárti. Mondhatni elkezdett érdekelni a pszichológia.

De nem vagyok nagy szakértő, szóval kezdjük talán azzal az amatőr megfigyeléssel, hogy a beképzelt ember első pillantásra zárt rendszernek tűnik. Olyannak, aki nem kér visszajelzést, nem tűr ellentmondást, és saját gondolatait végleges igazságként kezeli. Mintha a kritika lehetőségét nemcsak elutasítaná, hanem eleve feleslegesnek tartaná. Ez nem abból látszik, hogy egy közmédiát »beszántanak«, hiszen kormányváltáskor ez a folyamat meg szokott történni, hanem inkább abból, hogy Magyar Péter nem a saját teljesítménye, emberi értékei és nagy ívű ötletei miatt kapott felhatalmazást, hanem kizárólag valami ellen, valamihez viszonyítva: Fidesz, Orbán, »valakik gazdagok«, stb.