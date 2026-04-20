orosz olaj kritika Magyar Péter Recep Tayyip Erdogan Göd

Mi történik, ha nincs kritika? Semmi látványos!

2026. április 20. 08:32

Egy hét alatt bebizonyosodott, hogy mégsem mérgez a gödi gyár, nem diktátor Erdogan, nem bűnöző Netanjahu és jó az orosz olaj.

Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Magyar Péternek rettenetesen nagy szüksége lesz az ellenzéki (nemzeti objektív) sajtóra. És a magyar emberek kritikájára (beleértve a saját táborának észrevételeit is). Ezt még valószínűleg nem tudja, és egyelőre a követői is irtóznak majd a kritika gondolatától, mert meg akarják védeni a vezérüket. Magyar Péternek viszont azért lesz mégis szüksége az ellenvéleményre, mert ebből táplálkozhat, a követőinek pedig azért, mert ha az órán csak nagymutató van, akkor egy idő után nem fogják tudni, hogy merre hány óra, meg, hogy kik is ők, hiszen eddig is csak valamihez képest volt politikai véleményük. De megpróbálom ezt most normálisan elmondani, mert így első visszaolvasásra fura gondolat, hiszen itt rengetegen nem voltak még soha ellenzéki sajtó, és rengeteg ember nem volt még soha kormánypárti. Mondhatni elkezdett érdekelni a pszichológia.

De nem vagyok nagy szakértő, szóval kezdjük talán azzal az amatőr megfigyeléssel, hogy a beképzelt ember első pillantásra zárt rendszernek tűnik. Olyannak, aki nem kér visszajelzést, nem tűr ellentmondást, és saját gondolatait végleges igazságként kezeli. Mintha a kritika lehetőségét nemcsak elutasítaná, hanem eleve feleslegesnek tartaná. Ez nem abból látszik, hogy egy közmédiát »beszántanak«, hiszen kormányváltáskor ez a folyamat meg szokott történni, hanem inkább abból, hogy Magyar Péter nem a saját teljesítménye, emberi értékei és nagy ívű ötletei miatt kapott felhatalmazást, hanem kizárólag valami ellen, valamihez viszonyítva: Fidesz, Orbán, »valakik gazdagok«, stb.

Még talán ő maga sem tudja, de éppen neki van rá a legnagyobb szüksége, hogy a kormányzása idején ellentmondjanak neki. Ha már okokat keresünk a Fidesz bukására, talán éppen ez lehetett az egyik, hogy a »sajátjai« közül nem igazán érkezett ilyesmi. De erről talán majd máskor. Az viszont biztos – és ez a Fidesz példájából is látszik –, hogy valódi kritika nélkül a gondolat nem fejlődik. Csak ismétli önmagát. A »valódi« szót úgy értem, hogy nem felszínes, kamu fröcsögésről van szó, hanem tényleges, tartalmi ellentmondásról. Például egy hét alatt bebizonyosodott, hogy mégsem mérgez a gödi gyár, nem diktátor Erdogan, nem bűnöző Netanjahu és jó az orosz olaj.”

A sok hülye, aki ott verte magát Gödön, hallgat

A Barátság vezetéket is sikerült hirtelen kijavítani. Ez egy profi módon végrehajtott dezinformációs akció volt. És valljuk be, sikerült.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Simbaya
2026. április 20. 11:20
Egy-két héten belül még az is kiderülhet, hogy a bicskei gyermekotthonban nem ártatlan, 6 éves bociszemű fiatalokat bántalmaztak?
néhai Ch.Pilot
2026. április 20. 10:46
Kedves Balázs! Írod, hogy sokan nem voltak még ellenzéki sajtósok, a szakmát a 16 éves Fidesz kormányzás idején kezdték kormánypárti sajtóorgánumnál. Elmondhatom, hogy remek szórakozás! Én amatőr alapon egyszemélyes ellenzéki lapot szerkesztettem 2002-től 2010-ig (ma azt mondanák rám "influenszer" voltam). Nagyon élvezetes elfoglaltság, sok sikerélménnyel. Egy bizonytalansági tényező van most, és ez a jelenlegi hatalom embertelen durvasága. Most lehet, hogy könnyebben elviszik majd a rendőrök az ellenzéki véleményt megfogalmazókat, hogy elrettentsenek. Még rosszabb, ha az agyatlan zombik (a Tisza szavazóbázisa) verik szét, vagy gyújtják fel a szerkesztőséget. Most ugyanis az 1919-es mintájú őskomcsik jöttek vissza, hozzájuk képest Gyurcsány és emberei, ha nem is voltak úriemberek, de türelmesebbek (elpuhultabbak?) voltak. Most sok jel utal arra, hogy egypártrendszert és ennek megfelelően "egyhangú" sajtót akarnak, amilyen az EU-ban is van, terror-kormányzás készül. Azért sok sikert!
szim-patikus
2026. április 20. 10:12
Na na na, Netánjahu bűnöző, márcsak Palesztinián belül kikiáltott Jezrael országa okán is. A gödi gyár szivárogtat, csak nem határértéknyit (ami ss is lehet) A többi stimmt.
Majdmegmondom
2026. április 20. 10:02
Mindenben Orbánt másolja. Csak elfelejti, hogy neki voltak/vannak önálló gondolatai, Pöti bohócnak meg csak egója van, abból pedig nem lehet építkezni. Lassan vége a mézesheteknek, a sok hülye meg felébred. Indulhat a banzáj!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!