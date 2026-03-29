A hangos magyar író a közösségi médiában ítél meg eleveneket és holtakat, ő maga az Atyaisten jobbja, ennyire emlékszik a kommunista diktatúrából, hogy mindig kell egy erkölcsi vasököl, ami oda üt, ahova köll.

A hangos magyar író hangot ad a véleményének, az ő véleménye mindenki véleménye, elhajlást nem tűr. Mindezt nagyon komolyan műveli, mert meggyőződése, hogy az ő szava egyenesen olyan szavazat, ami többet ér a gyalogmagyarok voksánál.

A hangos magyar író soha nem téved. Olyant ugyanis még nem láttunk, hogy a hangos magyar író azt írta volna: „bocsánat, tévedtem, elnézést mindenkitől, akit felültettem, félrevezettem”.

A hangos magyar írót nem zavarják a tények, jelzős szerkezete erősebb, mint a rögvaló, tehát annál rosszabb a tényeknek. A hangos magyar író rosszalló tekintetével hajlítja a kanalat maga felé.

A hangos magyar író fejben bezzegmáshol él. Tíz éve nyitott határokat követel, mert bécsi, berlini és frankfurti fogadásokon látta, hogy az idegen szép.