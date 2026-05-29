Leginkább azért nem, mert a politika »látható« szereplőinek mindig azt kell hazudniuk, hogy ők senkitől (pláne »láthatatlan« szereplőktől) és semmitől nem befolyásolva egyes-egyedül az őket megbízó választó érdekeit fogják képviselni. Mint már annyiszor most is az történik, hogy mind a választó, mind a »valaki, aki jött«, azt hirdetik önfeledten, hogy ők találták ki és ők találták meg egymást, és ez a megbonthatatlan egység most végre a nemzet minden eddig megoldatlan problémáját majd egyszerre fogja megoldani. És történik ez abban a 2026-os évben, amikor nem mellesleg Mohács ötszázadik, 1956 hetvenedik, és az öszödi beszéd huszadik évfordulója van, amely évfordulók pontosan arról szólnak, hogy sem a »nép«, sem a látszólag őket képviselő »uralkodó« nem a maga ura, ahogy a Veszedelmes viszonyok főhőse ismételgeti a dráma végső szakaszában.

Persze ez már innentől »összeesküvéselmélet-gyártás«, hisz ugyan kinek lenne alárendelve a nép és az uralkodó »nagy találkozása«. Elgondolkodtató, hogy míg 2025-ben az év legtöbbször ismételt új kifejezése a »világrendszerváltás« volt, a magyar választók döntő többsége mégis úgy vélte és úgy véli most is, hogy mindahhoz, ami a magyar választásokon történt, semmi köze a Magyarországon kívüli tényezőknek. Ezért aztán kíváncsian várjuk a most megalakuló parlamenti vizsgálóbizottságok vizsgálódásainak eredményét.”