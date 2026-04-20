Egyszerűen ezek a szektorok nem 2010-ben romlottak el, 2010 után mentek tönkre, és számos olyan berögződés van, ami kényelmes a rendszert működtetőknek, de nem működik jól tőle a rendszer. 20–30–40 éves berögződéseket kell átírni. Én azért sem az egészségügy, sem az oktatás kapcsán nem tudom azt mondani, hogy mindig jó tapasztalatom volt az ellátással és az ott dolgozókkal, még ha általánosságban elképesztően is tisztelem a munkájukat.

A rosszul működő rendszert pedig a politikai felhatalmazás és a nép érdeke tudja átírni, lesz, hogy a szakmával szemben. Ezért nem akart igazán hozzányúlni Orbán ezekhez a szektorokhoz, mert félt tőlük, mert jobban érdekelte a hatalma, a szavazók száma, mint a haza sorsa. Úgyhogy: ne, kedves Magyar Péter, a program végrehajtójáról nem kell konzultálni a szakma szervezeteivel. A programról kell, és azt át kell vinni. Aztán, ha látjuk a pontos irányt, jöhet a szakmai, meg a politikai vita. Balosként biztos lesznek kritikáim bőven.

De sok sikert ehhez, mert közös érdekünk az oktatási rendszer megjavítása!”

