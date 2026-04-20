választási bizottság sulyok tamás nemzeti választási iroda

Fordulat jöhet: népszavazással választanák meg az új köztársasági elnököt

2026. április 20. 20:44

A kérdésről a Nemzeti Választási Bizottság hatvan napon belül hoz döntést.

Országos népszavazási kezdeményezést nyújtott be két magánszemély a Nemzeti Választási Iroda részére annak érdekében, hogy a jövőben a választópolgárok közvetlenül választhassák meg a köztársasági elnököt. Az Economx tulajdonába került beadvány hitelesítéséről a Nemzeti Választási Bizottság dönt, amelynek elbírálására hatvan nap áll rendelkezésre.

A kezdeményezés pontos kérdése így szól:
 

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt annak érdekében, hogy a köztársasági elnököt a választópolgárok közvetlenül válasszák meg?”

Az ügy előzménye, hogy Sulyok Tamás a közelmúltban a Sándor-palota épületében fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit. A tárgyalások során elsőként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyeztetett az államfővel. A találkozót követően Magyar Péter arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy a kormányváltás után mondjon le tisztségéről. Kijelentette: 

ellenkező esetben politikai eszközökkel mozdítanák el őt, valamint az általa „az Orbán-rendszer által kinevezett” szereplőknek nevezett tisztségviselőket.

A Tisza Párt első frakcióülését követően a politikus arról beszélt, hogy május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamás számára a távozásra. Az államfő korábbi kommunikációs igazgatója ugyanakkor jelezte: Sulyok Tamás nem tervezi, hogy önként lemond.

Eközben a népszavazási kezdeményezés benyújtói szerint a közvetlen választás erősítené az államhatalmi ágak közötti egyensúlyt. Tóth László arról beszélt, hogy többek véleménye alapján jutottak arra a következtetésre, hogy ez a megoldás biztosíthatná a demokratikus működés megerősítését.

A másik kezdeményező, Bubenkó Csaba szerint a köztársasági elnöki tisztséghez egy „tiszta és átlátható rendszer” illeszkedne, amelyben a választópolgárok közvetlen döntése érvényesül. Hozzátette: a javaslat célja, hogy a választók bizalma a legfelsőbb szinteken is megjelenjen.

Az új Országgyűlés alakuló ülését a tervek szerint május elején – 4-én, 6-án vagy 7-én – tarthatják meg, az előkészítő egyeztetések pedig már megkezdődtek.

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
simingrid
2026. április 20. 22:31
"Bizony, bizony, mindenki menjen, Mert ezt akarja az " új magyar isten"! Igaz csak a hazug, nagy szavakhoz ért, Mert ezt hallják meg az agymosott "herék"!
akkkkorki
2026. április 20. 22:11
Meg Butapest főpolgármesterét is! Mindenki fővárosa, nem csak a libsiké!
johannluipigus
2026. április 20. 21:40
Mert ez aztán rohadtul fontos akkor, amikor Ruszin Romoluszka meg az Antonka meg a rácbandi ukrán barátai lassan 2 hónapja elzárták a csapot.
nyugalom
2026. április 20. 21:31
Csak nem poloska apukajat? Anyuka a főbíró? Családi biznisz?
