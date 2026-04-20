Fordulat jöhet: népszavazással választanák meg az új köztársasági elnököt

Az élő környezetért felelős miniszter lesz Gajdos László.
A kérdésről a Nemzeti Választási Bizottság hatvan napon belül hoz döntést.
Országos népszavazási kezdeményezést nyújtott be két magánszemély a Nemzeti Választási Iroda részére annak érdekében, hogy a jövőben a választópolgárok közvetlenül választhassák meg a köztársasági elnököt. Az Economx tulajdonába került beadvány hitelesítéséről a Nemzeti Választási Bizottság dönt, amelynek elbírálására hatvan nap áll rendelkezésre.
Az élő környezetért felelős miniszter lesz Gajdos László.
A kezdeményezés pontos kérdése így szól:
Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt annak érdekében, hogy a köztársasági elnököt a választópolgárok közvetlenül válasszák meg?”
Az ügy előzménye, hogy Sulyok Tamás a közelmúltban a Sándor-palota épületében fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit. A tárgyalások során elsőként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egyeztetett az államfővel. A találkozót követően Magyar Péter arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy a kormányváltás után mondjon le tisztségéről. Kijelentette:
ellenkező esetben politikai eszközökkel mozdítanák el őt, valamint az általa „az Orbán-rendszer által kinevezett” szereplőknek nevezett tisztségviselőket.
A Tisza Párt első frakcióülését követően a politikus arról beszélt, hogy május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamás számára a távozásra. Az államfő korábbi kommunikációs igazgatója ugyanakkor jelezte: Sulyok Tamás nem tervezi, hogy önként lemond.
Eközben a népszavazási kezdeményezés benyújtói szerint a közvetlen választás erősítené az államhatalmi ágak közötti egyensúlyt. Tóth László arról beszélt, hogy többek véleménye alapján jutottak arra a következtetésre, hogy ez a megoldás biztosíthatná a demokratikus működés megerősítését.
A másik kezdeményező, Bubenkó Csaba szerint a köztársasági elnöki tisztséghez egy „tiszta és átlátható rendszer” illeszkedne, amelyben a választópolgárok közvetlen döntése érvényesül. Hozzátette: a javaslat célja, hogy a választók bizalma a legfelsőbb szinteken is megjelenjen.
Az új Országgyűlés alakuló ülését a tervek szerint május elején – 4-én, 6-án vagy 7-én – tarthatják meg, az előkészítő egyeztetések pedig már megkezdődtek.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP