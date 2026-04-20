Új minisztérium élére kerül Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark vezetője

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. A magyar turizmus 50 meghatározó szakembere közé is beválasztották, hiszen csapatával határon innen és túl is több turisztikai attrakciót mentoráltak. Munkájának csúcspontjaként 2024-ben megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is.

Botrányosan indult a politikai karrier

Gajdos László politikai pályafutása kezdetén máris egy botránnyal nézett szembe: egy márciusban kiszivárgott hangfelvételen két oroszlánkölyök sorsáról tette fel azt a kérdést, „Miért nem hagyták megdögleni őket?”.

Rokoni üzleti kapcsolatokra is bukkant a Hír TV a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók Gajdos Lászlóval vagy családtagjaival.