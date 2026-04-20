Új minisztérium élére kerül Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark vezetője

Megnevezte minisztereit Magyar Péter
Összesen tizenhat minisztérium lesz.
Az élő környezetért felelős miniszter lesz a Nyíregyházi Állatpark vezetője. Gajdos László leendő minisztériuma a klímapolitikáért felel a jövőben.
Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy az alakuló Tisza-kormányban összesen 16 minisztérium között oszlanak meg a kormányzással kapcsolatos feladatok. A leendő miniszterelnök a Tisza Párt első frakcióülése után 7 minisztert már megnevezett: egyikük Gajdos László, aki az élő környezetért felelős miniszter lesz, vagyis egy olyan tárcát irányít majd, amely a jelenlegi kormányzati struktúrában nem létezik.
Gajdos László 1962-ben született állattenyésztő üzemmérnök jelenleg a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója – írja a Portfolio.hu. Tősgyökeres nyíregyházi, a belvárosban nőtt fel. Gyermekkorától kezdve két nagy álom vezette: olimpikon szeretett volna lenni és állatkertigazgató. Édesapja úszó, édesanyja vívó volt, ő maga pedig serdülő- és ifjúsági válogatott súlyemelőként ért el sportsikereket. A sport után Kaposváron szerzett állattenyésztő üzemmérnöki diplomát, de pályája első évtizedét még nem állatkertben, hanem a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójában töltötte, mezőgazdasági és sportműsorok szerkesztőjeként.
1996-ban lett a nyíregyházi Kultúrpark igazgatója, majd abból hozta létre Magyarország legnagyobb vidéki állatparkját.
Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. A magyar turizmus 50 meghatározó szakembere közé is beválasztották, hiszen csapatával határon innen és túl is több turisztikai attrakciót mentoráltak. Munkájának csúcspontjaként 2024-ben megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is.
Gajdos László politikai pályafutása kezdetén máris egy botránnyal nézett szembe: egy márciusban kiszivárgott hangfelvételen két oroszlánkölyök sorsáról tette fel azt a kérdést, „Miért nem hagyták megdögleni őket?”.
Rokoni üzleti kapcsolatokra is bukkant a Hír TV a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók Gajdos Lászlóval vagy családtagjaival.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben unokaöccse cégeinek lapátolta ki az állatkert pénzét, a Tisza jelöltje hagyta volna „megdögleni” az oroszlánkölyköket.
Nyitókép: Gajdos László Facebook-oldala