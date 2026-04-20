tisza párt gajdos lászló nyíregyházi állatpark Magyar Péter

Új minisztérium élére kerül Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark vezetője

2026. április 20. 20:20

Az élő környezetért felelős miniszter lesz a Nyíregyházi Állatpark vezetője. Gajdos László leendő minisztériuma a klímapolitikáért felel a jövőben.

2026. április 20. 20:20
Gajdos László

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy az alakuló Tisza-kormányban összesen 16 minisztérium között oszlanak meg a kormányzással kapcsolatos feladatok. A leendő miniszterelnök a Tisza Párt első frakcióülése után 7 minisztert már megnevezett: egyikük Gajdos László, aki az élő környezetért felelős miniszter lesz, vagyis egy olyan tárcát irányít majd, amely a jelenlegi kormányzati struktúrában nem létezik.

Kicsoda Gajdos László?

Gajdos László 1962-ben született állattenyésztő üzemmérnök jelenleg a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója – írja a Portfolio.hu. Tősgyökeres nyíregyházi, a belvárosban nőtt fel. Gyermekkorától kezdve két nagy álom vezette: olimpikon szeretett volna lenni és állatkertigazgató. Édesapja úszó, édesanyja vívó volt, ő maga pedig serdülő- és ifjúsági válogatott súlyemelőként ért el sportsikereket. A sport után Kaposváron szerzett állattenyésztő üzemmérnöki diplomát, de pályája első évtizedét még nem állatkertben, hanem a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójában töltötte, mezőgazdasági és sportműsorok szerkesztőjeként.

1996-ban lett a nyíregyházi Kultúrpark igazgatója, majd abból hozta létre Magyarország legnagyobb vidéki állatparkját.

Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, számos rangos elismerés – köztük megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj – birtokosa. A magyar turizmus 50 meghatározó szakembere közé is beválasztották, hiszen csapatával határon innen és túl is több turisztikai attrakciót mentoráltak. Munkájának csúcspontjaként 2024-ben megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet is.

Botrányosan indult a politikai karrier

Gajdos László politikai pályafutása kezdetén máris egy botránnyal nézett szembe: egy márciusban kiszivárgott hangfelvételen két oroszlánkölyök sorsáról tette fel azt a kérdést, „Miért nem hagyták megdögleni őket?”.

Rokoni üzleti kapcsolatokra is bukkant a Hír TV a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók Gajdos Lászlóval vagy családtagjaival.

Nyitókép: Gajdos László Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
morcos
2026. április 20. 22:21
Remélem, vannak ott is zebrák, nemcsak a Vágvölgyi Vadásztársaságnál!
londonbaby
2026. április 20. 21:31
gajdossal a tiszafosok jól megértik majd egymást, hisz állatokkal suttogó !!!
lemez
2026. április 20. 21:28
Nagy a család ott is.Sok feladata lesz a fidesznek.
Dunhill67
2026. április 20. 21:17
"Az élő környezetért felelős miniszter"....lesz ilyen "élettelenben" is?...'csakkérdem
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!