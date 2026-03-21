A Tisza nyíregyházi jelöltje az oroszlánokról: „Miért nem hagyták megdögleni őket?” (VIDEÓ)

Elképesztő dolgok derültek ki Magyar Péter mintajelöltjéről!
Gyanús üzelmekre derült fény Gajdos László és a Nyíregyházi Állatkert körül.
Miközben unokaöccse cégeinek lapátolta ki az állatkert pénzét, a Tisza jelöltje hagyta volna „megdögleni” az oroszlánkölyköket.
A Célpont birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, egyben a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje úgy fogalmazott:
két oroszlánkölyök esetében inkább azt a megoldást preferálta volna, ha hagyják őket elpusztulni. A felvételen hallható mondat: „Miért nem hagytak megdögleni őket?”
– hangzik el a férfi szájából.
A hanganyagot feltehetően egy állatorvosi vizsgálat során rögzítették, a beszélgetésben legalább öten vettek részt. A meg nem erősített információk szerint a két oroszlánkölyköt Romániából hozhatták át. Bár a vizsgálat megállapította, hogy az állatok koruknak megfelelően fejlődtek, a résztvevők felvetették annak lehetőségét, hogy a ragadozók vérfertőzésből származhatnak. Ebben a kontextusban hangzott el Gajdos kijelentése.
A parkigazgató a felvételen nem rejtette véleményét:
a problémás esetekkel járó „többletmunka” helyett szerinte egyszerűbb lett volna, ha nem avatkoznak közbe.
A Célpont által megszerzett hanganyag hitelességét egyelőre nem erősítették meg,
de az ügy újabb kérdéseket vet fel a Tisza Párt egyéni jelöltjének szakmai megítélésével kapcsolatban.
Gajdos László korábban maga Magyar Péter oldalán állt, aki Nyíregyházát a párt egyik „fővárosának” nevezte. A most előkerült felvétel azonban súlyos etikai aggályokat érint, és várhatóan hatással lesz a kampány további menetére is.
Magyar Péter korábban Nyíregyházát a Tisza Párt egyik „fővárosának” nevezte, amikor bejelentette: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert vezetője lesz a párt szabolcsi egyéni választókerületének jelöltje.
A Tisza-vezér szerint Gajdos „nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is”.
Mint már beszámoltunk róla, Gajdos mögött összetett üzleti háttér áll:
a férfi rokonainak cégei ugyanis nem elhanyagolható módon vesznek részt az egyébként önkormányzati tulajdonú állatkert üzleti életében.
A Nyíregyházi Állatkert jegyeit értékesítő TicketBase Kft.-t Nagyfeő Gábor vezeti, aki nem más, mint Gajdos László unokaöccse. A cég 2024–2025-ben összesen több mint 30 millió forintról állapodott meg az állatkerttel.
A jegyértékesítéssel foglalkozó TicketBase nettó árbevélete néhány év alatt ötmillióról több mint 50 millió forintra nőtt – miközben összesen tizenkét állatkertnek dolgoznak.
A családi szálak azonban ennél is tovább nyúlnak. Az állatkert több pavilonjára a Candy Prime Kft.-vel kötött szerződést, amelynek szintén Nagyfeő Gábor a tulajdonosa és ügyvezetője. De előkerült egy másik vállalkozás, a Kajázoo Kft. is: az egyik büfé blokkján ez a cég szerepelt, tulajdonosai között pedig Papp Endre Ákos állatkerti zoológiai igazgatóhelyettes neve bukkant fel.
Papp egy másik cégben, az Amicorn Kft.-ben is érdekelt volt, ahol korábban maga Gajdos is tulajdonosi szerepben volt. Papp tavaly lépett be az Amicornba, nem sokkal Gajdos távozása előtt, majd kilépett a Kajázoo Kft.-ből – a Kajázoo ügyvezetője pedig ismét Nagyfeő Gábor, vagyis Gajdos unokaöccse.
Ezt is ajánljuk a témában
A beszámoló itt nézhető meg: