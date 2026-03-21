Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt gajdos lászló nyíregyházi állatkert

A Tisza nyíregyházi jelöltje az oroszlánokról: „Miért nem hagyták megdögleni őket?” (VIDEÓ)

2026. március 21. 10:49

Miközben unokaöccse cégeinek lapátolta ki az állatkert pénzét, a Tisza jelöltje hagyta volna „megdögleni” az oroszlánkölyköket.

A Célpont birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, egyben a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje úgy fogalmazott: 

két oroszlánkölyök esetében inkább azt a megoldást preferálta volna, ha hagyják őket elpusztulni. A felvételen hallható mondat: „Miért nem hagytak megdögleni őket?”

– hangzik el a férfi szájából.

A hanganyagot feltehetően egy állatorvosi vizsgálat során rögzítették, a beszélgetésben legalább öten vettek részt. A meg nem erősített információk szerint a két oroszlánkölyköt Romániából hozhatták át. Bár a vizsgálat megállapította, hogy az állatok koruknak megfelelően fejlődtek, a résztvevők felvetették annak lehetőségét, hogy a ragadozók vérfertőzésből származhatnak. Ebben a kontextusban hangzott el Gajdos kijelentése.

A parkigazgató a felvételen nem rejtette véleményét: 

a problémás esetekkel járó „többletmunka” helyett szerinte egyszerűbb lett volna, ha nem avatkoznak közbe.

 A Célpont által megszerzett hanganyag hitelességét egyelőre nem erősítették meg, 

de az ügy újabb kérdéseket vet fel a Tisza Párt egyéni jelöltjének szakmai megítélésével kapcsolatban.

Gajdos László korábban maga Magyar Péter oldalán állt, aki Nyíregyházát a párt egyik „fővárosának” nevezte. A most előkerült felvétel azonban súlyos etikai aggályokat érint, és várhatóan hatással lesz a kampány további menetére is. 

Magyar Péter korábban Nyíregyházát a Tisza Párt egyik „fővárosának” nevezte, amikor bejelentette: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert vezetője lesz a párt szabolcsi egyéni választókerületének jelöltje. 

A Tisza-vezér szerint Gajdos „nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is”. 

Mint már beszámoltunk róla, Gajdos mögött összetett üzleti háttér áll: 

a férfi rokonainak cégei ugyanis nem elhanyagolható módon vesznek részt az egyébként önkormányzati tulajdonú állatkert üzleti életében.

A Nyíregyházi Állatkert jegyeit értékesítő TicketBase Kft.-t Nagyfeő Gábor vezeti, aki nem más, mint Gajdos László unokaöccse. A cég 2024–2025-ben összesen több mint 30 millió forintról állapodott meg az állatkerttel. 

A jegyértékesítéssel foglalkozó TicketBase nettó árbevélete néhány év alatt ötmillióról több mint 50 millió forintra nőtt – miközben összesen tizenkét állatkertnek dolgoznak.

A családi szálak azonban ennél is tovább nyúlnak. Az állatkert több pavilonjára a Candy Prime Kft.-vel kötött szerződést, amelynek szintén Nagyfeő Gábor a tulajdonosa és ügyvezetője. De előkerült egy másik vállalkozás, a Kajázoo Kft. is: az egyik büfé blokkján ez a cég szerepelt, tulajdonosai között pedig Papp Endre Ákos állatkerti zoológiai igazgatóhelyettes neve bukkant fel. 

Papp egy másik cégben, az Amicorn Kft.-ben is érdekelt volt, ahol korábban maga Gajdos is tulajdonosi szerepben volt. Papp tavaly lépett be az Amicornba, nem sokkal Gajdos távozása előtt, majd kilépett a Kajázoo Kft.-ből – a Kajázoo ügyvezetője pedig ismét Nagyfeő Gábor, vagyis Gajdos unokaöccse.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Philip Dulian / AFP

A beszámoló itt nézhető meg:

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. március 21. 12:01
A Tisza-párttól és a vezetőjétől kiráz a hideg, de amit az utóbbi két hónapban Gajdossal művelnek, az nem túl fair. A Vadasparkot ügyesen vezette, az erőforrásokkal jól gazdálkodott, a park színvonala folyamatosan nőtt a vezetése alatt. Biztosan segítette őt ebben a helyi vezetés is, mert a Vadaspark a város büszkesége volt, de el kell ismerni, jó kezekben volt az irányítás. Ezt annak ellenére írom, hogy egy alkalommal személyesen is beszélgettem vele és nem volt túl szimpatikus a személyisége. Amióta "Tiszás" lett, még az alsógatyáját is kifordítják, keresve rajta a vonalkódokat. Az oroszlánkölykökkel kapcsolatban pedig talán igaza is volt. Nem tudom a részleteket, de egy-két beltenyészetből érkező egyed utódai nagy bajt is okozhatnak a génállományban. Érdemes lenne utánanézni, mielőtt vádaskodni kezdünk.
Válasz erre
0
6
sagirdilsiz-2
2026. március 21. 11:54
Az oroszlánok a szavanna szexőrültjei, valamelyik kiszemelt a szerelmeskedés elött, majd családfát fog kérni a sörényestől, hogy meglegyen a consent.
Válasz erre
3
0
Héja
2026. március 21. 11:52
Egy tiszás patkány emlegeti az oroszlánkölyköket... A fickót valaki helyben rúgja valagba!
Válasz erre
4
0
hahota
2026. március 21. 11:34
Valószínű nyerni fog, mert népszerű Nyíregyházán.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!