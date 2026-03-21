A Tisza nyíregyházi jelöltje az oroszlánokról: „Miért nem hagyták megdögleni őket?” (VIDEÓ)

Magyar Péter korábban Nyíregyházát a Tisza Párt egyik „fővárosának” nevezte, amikor bejelentette: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatkert vezetője lesz a párt szabolcsi egyéni választókerületének jelöltje.

A Tisza-vezér szerint Gajdos „nemcsak egy ikon, hanem a NER végének a szimbóluma is”.

Mint már beszámoltunk róla, Gajdos mögött összetett üzleti háttér áll:

a férfi rokonainak cégei ugyanis nem elhanyagolható módon vesznek részt az egyébként önkormányzati tulajdonú állatkert üzleti életében.

A Nyíregyházi Állatkert jegyeit értékesítő TicketBase Kft.-t Nagyfeő Gábor vezeti, aki nem más, mint Gajdos László unokaöccse. A cég 2024–2025-ben összesen több mint 30 millió forintról állapodott meg az állatkerttel.