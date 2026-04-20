Lassan egyedül is kormányt alakíthatnak az osztrák patrióták

Most már Ausztriában sem lehet megtéveszteni az embereket: „követnünk kell Magyarország példáját”
Az FPÖ elnöke egyértelműen letette a garast Szlovénia, Szlovákia és Magyarország reformja mellett.
Az Osztrák Szabadságpárt eddig sosem látott népszerűségnek örvend.
Az Exxpress által ismertetett INSA-felmérés alapján Ausztria egyértelműen legnépszerűbb politikai alakulata a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). Olyannyira, hogy az alakulat lassan a kormányzáshoz szükséges koalíció-kényszert is maga mögött hagyhatja, ha a népszerűsége az eddigi növekvő trendeket követi.
A politikai attitűdvizsgálatból az is kiderült, hogy Ausztria egy közép–jobboldali irányultságú ország. A válaszadók
A legérdekesebb fejlemény, hogy
az FPÖ már nemcsak a jobboldalon dominál, hanem a politikai középen is az első helyre lépett a népszerűségi versenyben.
Itt 36 százalékos támogatottságot mértek neki, jócskán megelőzve a Osztrák Néppárt (ÖVP) 24 és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 21 százalékos eredményét.
A politikai paletta jobb oldalán még markánsabb a párt vezető szerepe:
az FPÖ 63 százalékkal toronymagasan vezet,
Ezt is ajánljuk a témában
Az FPÖ elnöke egyértelműen letette a garast Szlovénia, Szlovákia és Magyarország reformja mellett.
míg az ÖVP 19, az SPÖ pedig mindössze 5 százalékot ér el. A kisebb pártok – mint a NEOS vagy a Zöldek – ebben a térben szinte láthatatlanok.
Baloldalon ugyan az SPÖ vezet 32 százalékkal, de ez a tábor lényegesen kisebb és megosztottabb, mint a közép és a jobboldal együttvéve.
A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a politikai közép – bár nem a legnagyobb blokk – stratégiai szempontból döntő lehet egy leendő FPÖ-kormány szempontjából. És mivel itt is a Szabadságpárt vezet, egyre inkább meghatározó, és akár önállóan is kormányképes erővé válik az osztrák politikában.
Ez komoly kihívás elé állítja a rivális pártokat: ha a Szabadságpárt egyszerre uralja a jobboldalt és a centrumot, egyre nehezebb lehet vele szemben többséget szervezni, és a Nyugat-Európában oly népszerű népfrontos taktikával kiszorítani a kormányzati pozícióból.
Ezt is ajánljuk a témában
Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára a Mandinernek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az április 12-i választás történelmi jelentőségű. Szerinte Brüsszel és Kijev nyomást gyakorol Magyarországra, és ha a magyarok engednek a külső nyomásnak, azzal nemcsak a saját hazájukat, hanem a független nemzetállamok Európáját is feláldozzák.
Fotó: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke / X