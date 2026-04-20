SPÖ közvélemény-kutatás Ausztria Osztrák Szabadságpárt ÖVP FPÖ

Lassan egyedül is kormányt alakíthatnak az osztrák patrióták

2026. április 20. 20:59

Az Osztrák Szabadságpárt eddig sosem látott népszerűségnek örvend.

2026. április 20. 20:59
Az Exxpress által ismertetett INSA-felmérés alapján Ausztria egyértelműen legnépszerűbb politikai alakulata a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). Olyannyira, hogy az alakulat lassan a kormányzáshoz szükséges koalíció-kényszert is maga mögött hagyhatja, ha a népszerűsége az eddigi növekvő trendeket követi.

A politikai attitűdvizsgálatból az is kiderült, hogy Ausztria egy közép–jobboldali irányultságú ország. A válaszadók

  • 30 százaléka sorolja magát a politikai baloldalra,
  • 31 százalék középre,
  • 35 százalék pedig jobbra.

A legérdekesebb fejlemény, hogy

az FPÖ már nemcsak a jobboldalon dominál, hanem a politikai középen is az első helyre lépett a népszerűségi versenyben.

Itt 36 százalékos támogatottságot mértek neki, jócskán megelőzve a Osztrák Néppárt (ÖVP) 24 és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 21 százalékos eredményét.

A legfrissebb INSA-felmérés népszerűségi adatai
Forrás: Facebook

A politikai paletta jobb oldalán még markánsabb a párt vezető szerepe:

az FPÖ 63 százalékkal toronymagasan vezet,

míg az ÖVP 19, az SPÖ pedig mindössze 5 százalékot ér el. A kisebb pártok – mint a NEOS vagy a Zöldek – ebben a térben szinte láthatatlanok.

Baloldalon ugyan az SPÖ vezet 32 százalékkal, de ez a tábor lényegesen kisebb és megosztottabb, mint a közép és a jobboldal együttvéve.

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a politikai közép – bár nem a legnagyobb blokk – stratégiai szempontból döntő lehet egy leendő FPÖ-kormány szempontjából. És mivel itt is a Szabadságpárt vezet, egyre inkább meghatározó, és akár önállóan is kormányképes erővé válik az osztrák politikában.

Ez komoly kihívás elé állítja a rivális pártokat: ha a Szabadságpárt egyszerre uralja a jobboldalt és a centrumot, egyre nehezebb lehet vele szemben többséget szervezni, és a Nyugat-Európában oly népszerű népfrontos taktikával kiszorítani a kormányzati pozícióból.

Sokkoló üzenet érkezett nyugati szomszédunktól: a választás tétje messze túlmutat Magyarországon

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára a Mandinernek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az április 12-i választás történelmi jelentőségű. Szerinte Brüsszel és Kijev nyomást gyakorol Magyarországra, és ha a magyarok engednek a külső nyomásnak, azzal nemcsak a saját hazájukat, hanem a független nemzetállamok Európáját is feláldozzák.

***

Fotó: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke / X

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. április 20. 22:30
Remélem mielőbb sikerül nekik kormányt alakítani és átvenni Orbán Viktor szerepét, minél több botot a migráció és az lmbtq küllői közé, ha már van de lejebb beavatkozott a magyar választásokba
moliere-0
2026. április 20. 21:47
Nagyon szép ez a zsonglőrködés, de nekik - sosem lesz 50%-uk - sosem lesz koalíciós partnerük - vagy ha lesz, az első sorosellenes lépésnél kilép belőle és bukik az egész. (Pedig jó lenne néha valami értelmesebb hely a szomszédban...)
Halder_1899
2026. április 20. 21:46
Nem elég nyerni ,kormánytöbbség kell. ez meg nehéz lesz ott. De Hajrá !!!
Gubbio
•••
2026. április 20. 21:45 Szerkesztve
Mikor Nyugaton már végre elkezd tavaszodni, nálunk elindul a rothadás. Nálunk mindig minden fordítva történik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!