Sokkoló üzenet érkezett nyugati szomszédunktól: a választás tétje messze túlmutat Magyarországon

Hogyan értékeli Orbán Viktor szerepét az európai szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmében, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben?

Orbán következetesen érdekvezérelt külpolitikát folytat. Míg sok kormány egyszerűen átveszi a brüsszeli iránymutatásokat, ő felteszi a kérdést: mi szolgálja az országom érdekét? Ez megmutatkozik például az energiaügyekben vagy az ukrán politikában, ahol nem követi vakon a döntéseket.

Ez az igazi szuverenitás.

Az FPÖ és a Fidesz között régóta szoros politikai kapcsolat áll fenn. Miben látja a közös értékeket?

Az FPÖ-t és a Fideszt világos értékalap köti össze: a nemzeti identitás védelme, következetes migrációs politika, az EU-centralizmus elleni fellépés és egy olyan politika, amely a saját polgárok érdekeit helyezi előtérbe. Ez a partnerség nem taktikai, hanem meggyőződésen alapul.

Mit gondol a külföldi befolyásról a magyar választások kapcsán? Tapasztalt már hasonlót?

E választás körül jelentős külső politikai nyomást látunk – Brüsszelből éppúgy, mint a geopolitikai tér többi részéből.