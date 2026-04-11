Sokkoló üzenet érkezett nyugati szomszédunktól: a választás tétje messze túlmutat Magyarországon

Igen, hasonló mechanizmusokat Ausztriában is tapasztalunk: médianyomás, egyoldalú narratívák és befolyásolási kísérletek mára a politikai mindennapok részévé váltak.
Milyen üzenetet szeretne közvetíteni a magyar választóknak az április 12-i választások kapcsán Orbán Viktor támogatásáról?
Az április 12-i választás irányt szab. Arról szól, hogy Magyarország folytatja-e szuverén útját, vagy inkább külső nyomásnak enged. Aki Orbánra szavaz, a stabilitás, a biztonság és az önrendelkezés mellett dönt.
Ön szerint milyen következményei lennének Európára nézve, ha Orbán Viktor nem kapna újabb felhatalmazást a választóktól?
Orbán hatalmának elvesztése messzemenő következményekkel járna egész Európára nézve.
Eltűnne egy fontos ellensúly a brüsszeli centralizációval szemben, elhalkulnának a kritikus hangok, és az EU még inkább egységes irányba lenne terelve.
Ez a választás tehát messze túlmutat Magyarországon.