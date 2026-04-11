Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fpö mandiner országgyűlési választás 2026 brüsszel magyarország kijev európa választás orbán viktor

Sokkoló üzenet érkezett nyugati szomszédunktól: a választás tétje messze túlmutat Magyarországon

2026. április 11. 15:15

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára a Mandinernek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az április 12-i választás történelmi jelentőségű. Szerinte Brüsszel és Kijev nyomást gyakorol Magyarországra, és ha a magyarok engednek a külső nyomásnak, azzal nemcsak a saját hazájukat, hanem a független nemzetállamok Európáját is feláldozzák.

null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Egy nappal a sorsdöntő magyar választás előtt Christian Hafenecker, a legnagyobb osztrák párt, az FPÖ főtitkára a Mandinernek adott exkluzív interjújában úgy fogalmazott: Orbán bukása egész Európára nézve messzemenő következményekkel járna. A politikus a vasárnapi voksolás valódi tétjére is figyelmeztette a magyarokat: szerinte Brüsszel és Kijev zsarolással próbálja térdre kényszeríteni Magyarországot, és ha az ország enged a külső nyomásnak, azzal nemcsak a saját hazáját, hanem a független nemzetállamok Európáját is feláldozza.

 

Miért tartja Ön szerint nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára döntő jelentőségűnek, hogy Orbán Viktor folytathassa a munkáját?

Orbán Viktor az erős nemzetek Európáját képviseli, nem pedig egy centralizált szuperállamot. Egy olyan időszakban, amikor Brüsszel egyre több hatáskört von magához, kulcsfontosságú, hogy legyenek olyan kormányfők, akik világos határokat szabnak. Orbán nemcsak a magyar érdekeket védi, hanem a demokratikus önrendelkezés elvét egész Európában.

Hogyan értékeli Orbán Viktor szerepét az európai szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmében, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben?
Orbán következetesen érdekvezérelt külpolitikát folytat. Míg sok kormány egyszerűen átveszi a brüsszeli iránymutatásokat, ő felteszi a kérdést: mi szolgálja az országom érdekét? Ez megmutatkozik például az energiaügyekben vagy az ukrán politikában, ahol nem követi vakon a döntéseket. 

Ez az igazi szuverenitás.

Az FPÖ és a Fidesz között régóta szoros politikai kapcsolat áll fenn. Miben látja a közös értékeket?
Az FPÖ-t és a Fideszt világos értékalap köti össze: a nemzeti identitás védelme, következetes migrációs politika, az EU-centralizmus elleni fellépés és egy olyan politika, amely a saját polgárok érdekeit helyezi előtérbe. Ez a partnerség nem taktikai, hanem meggyőződésen alapul.

Mit gondol a külföldi befolyásról a magyar választások kapcsán? Tapasztalt már hasonlót?
E választás körül jelentős külső politikai nyomást látunk – Brüsszelből éppúgy, mint a geopolitikai tér többi részéből. 

A támogatások megvonásával való fenyegetés vagy a politikai kampányok valós jelenségek. 

Igen, hasonló mechanizmusokat Ausztriában is tapasztalunk: médianyomás, egyoldalú narratívák és befolyásolási kísérletek mára a politikai mindennapok részévé váltak.

Milyen üzenetet szeretne közvetíteni a magyar választóknak az április 12-i választások kapcsán Orbán Viktor támogatásáról?
Az április 12-i választás irányt szab. Arról szól, hogy Magyarország folytatja-e szuverén útját, vagy inkább külső nyomásnak enged. Aki Orbánra szavaz, a stabilitás, a biztonság és az önrendelkezés mellett dönt.

Ön szerint milyen következményei lennének Európára nézve, ha Orbán Viktor nem kapna újabb felhatalmazást a választóktól?
Orbán hatalmának elvesztése messzemenő következményekkel járna egész Európára nézve. 

Eltűnne egy fontos ellensúly a brüsszeli centralizációval szemben, elhalkulnának a kritikus hangok, és az EU még inkább egységes irányba lenne terelve. 

Ez a választás tehát messze túlmutat Magyarországon.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. április 11. 16:17
belbuda 2026. április 11. 15:54 ---------- Megjöttél geci Tik tak Tik tak kegyeg az óra Vissza leszöl baszva oda ahonnan előmásztál bazmeg.
Válasz erre
0
1
hegyivadász
2026. április 11. 15:54
Egyetértve az előttem szólókkal: köszönjük, de jobban örülnénk, ha végre otthon is megmutatnák, hogy mit kell tenni. Ne a magyarokat győzködjétek, hanem a saját honfitársaitokat! Söprögessetek a saját osztrák udvarotokban először!
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. április 11. 15:54
El fogjuk takarítani ezt a szarházi orosz-bérenc hazaárulót holnap, és Európa megnyugszik…😉🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
0
3
Bi Tang Tomee
•••
2026. április 11. 15:51 Szerkesztve
Bírom, ahogy ezek mind Orbán háta mögé bújnak. Melózni kell, labanc... nem a kényelmes fotelból üzengetni. Gyáva férgek.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!