Kiderült, mi lesz Radnai Márk és Rost Andrea szerepe a Tisza-kormányban

Radnai Márk a kormánybiztosi felkérésről azt írta a Facebookon, hogy hivatala egy olyan szakmai intézet lesz, amiben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak. Az intézet megszervezi a teljes társadalmi részvételt, az emberek hangját nemzetközi példák alapján rendszerszintű javaslatokká alakítja, majd ezekből modelleket készít a kormányzat részére. Egy hely, ahol az emberek tapasztalataiból, a közös problémáinkból és a jövőről szóló elképzelésekből végre valódi, működő megoldások születhetnek – részletezte.

Mint írta, feladata az lesz, hogy ezek a javaslatok ne álljanak meg félúton, hanem végigmenjenek a törvényhozáson és és valódi változássá váljanak. „Az intézet a társadalom bevonásával tervez. A kormány pedig dönt és megvalósít” – írta.

A másik kormánybiztosról Magyar Péter azt írta: „Rost Andrea évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A milánói Scalától a New York-i Metropolitan Operán át a világ vezető operaszínpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent: tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. (...)

A magyar zene mindig Magyarország egyik legfontosabb értéke volt. A következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadóművészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak.