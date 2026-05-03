Orbán Viktor világos üzenetet küldött Brüsszelnek; Magyar Péter újabb pozíciókat osztott ki; újra veszélybe kerülhet Magyarország olajellátása

2026. május 03. 06:11

Az Európai Unió minden eszközzel ránk akarja erőltetni a genderpropagandát. Mutatjuk a szombati nap legolvasottabb cikkeit.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot.

A bíróság szerint nem lehet korlátozni a genderpropaganda terjesztését a médiában és a reklámokban, valamint a pedofil bűnelkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Orbán Viktor miniszterelnök levélben tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a döntésről. A levélben kiemelte:

  • A bíróság döntését az EU belső piaci szabályaira alapozta, beleértve az oktatást is.
  • A bíróság közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősíti a születési nemnek megfelelő önazonosság, a nemváltás vagy a homoszexualitás népszerűsítésének korlátozását.
  • A bíróság álláspontja szerint ezek népszerűsítése nem káros a gyermekekre.

Orbán szerint ugyanakkor az ítélet figyelmen kívül hagyta:

  • Az uniós alapjogokban szereplő szülői nevelési jogot. 
  • Magyarország Alaptörvényét, amely a családot házasságra alapozza, védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonosságát, valamint a keresztény kultúrán alapuló értékrendet.

A miniszterelnök figyelmeztetett:

ez az első eset, hogy a Bíróság uniós alapérték-sértést állapított meg, ami veszélyes precedenst teremthet a tagállami szuverenitás és alkotmányos identitás szempontjából.

Extrém aszály sújtja Magyarországot

Áprilisban extrém száraz volt az időjárás Magyarországon. Az országos átlagos csapadék mindössze 4 milliméter volt, miközben a szokásos mennyiség 40 mm körül alakul – tehát az idei érték csak az egytizede a megszokottnak. Csak az ország kis részén, főleg a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén esett 10 milliméternél több csapadék.

Az ország nagyobb részén alig vagy egyáltalán nem esett eső.

Kilenc automata mérőállomáson egyáltalán nem volt mérhető csapadék áprilisban: Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa, valamint Budapest két állomása. 

A HungaroMet szerint ez az egyik legszárazabb április volt 1901 óta.

Kiderült, mi lesz a szerepe Radnai Márknak és Rost Andreának 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és leendő miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy két kormánybiztost nevez ki:

  • Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke lesz a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. 
  • Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig a zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz.

A Működő és Emberséges Magyarország Intézet A Tisza-kormány öt évre létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet.

Az intézet feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű, nem döntéshozó. Célja a közélet megújítása érdekében a szélesebb körű társadalmi párbeszéd és részvétel erősítése.

Az intézet nem helyettesíti a választott intézményeket, kizárólag előkészítő és javaslattevő szerepet tölt be. Radnai Márk kormánybiztosként segíti az intézet létrehozását és a javaslatok kormányzati becsatornázását. 

Rost Andreát Magyar Péter a magyar kultúra egyik legfontosabb nagyköveteként méltatta, aki a világ legjelentősebb operaszínpadjain (Scala, Metropolitan stb.) képviselte a magyar zeneművészetet.

Rost Andrea nagy megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és küldetésének tekinti, hogy a magas minőségű zenei élmény eljusson az ország minden szegletébe, különösen a gyerekekhez, hangsúlyozva a valódi értékek átadását.

Újra leállhat a Barátág kőolajvezeték

Ukrajna április 22-re megjavította a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéket, így ismét elindult az orosz nyersolaj-szállítás Magyarország és Szlovákia felé. Ez rövid távon stabilizálta a magyar energiaellátást, de a jövője bizonytalan.

Az ukrán érdek egyértelmű: minden lehetséges bevételtől el akarják vágni Oroszországot. Bár az EU korábban teljes orosz energiaembargót tervezett 2027-től, az energiaválság miatt az Európai Bizottság enyhített a szigorúbb lépéseken. Magyarország és Szlovákia korábban külön mentességet kapott Brüsszeltől a tranzit folytatására, ám Kijev aktívan nyomást gyakorol.

Az ukrán RBC portál elemzése szerint a szállítás hamarosan ismét leállhat. 2027-ben várhatóan életbe lép az EU teljes orosz energiaembargója, ami megszüntetheti a magyar–szlovák kivételeket is. Így akár már nyolc hónapon belül újra lezárhatják a vezeték.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
The Loner
•••
2026. május 03. 09:56 Szerkesztve
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. május 03. 06:43 Magyarország olajellátására ez a bukott bohóc a hepciásságával, és az orosz és amerikai gazdái a háborúikkal jelentik a legnagyobb veszélyt. A legnagyobb veszélyt az ilyen hozzád hasonló 2bittes gender idióták jelentik. Különben is ha nem jön az olaj, az már nem Orbánnak hanem a gatyájába szaró hímringyónak rossz. Kollár Kinga logikáját követve: ami rossz a tiszának, az jó nekünk, patriótáknak. Természetesen nem így van: mi, patrióták nem szurkolunk a hazánk ellen, még akkor sem, ha ennek politikai haszna lehetne. Számunkra a hazánk, Magyarország a legfontosabb. Az a haza, ami számodra nem több egyszerű lakóhelynél. Mi pedig, ha a sors úgy kívánja, akár meg is halunk érte.
The Loner
2026. május 03. 09:46
szantofer 2026. május 03. 08:00 " De ki nem szarja le egy bukott vezér reagálásait!? Karácsonyra azt is elfelejtik Brüsszelben hogy egyáltalán létezett." Szantoferkém, mire az unokáid neve is kikopik az emlékezetből, és imádott szaros gatyás megváltod régen elbontott sírhelyén disznó csorda legelészik, addigra Orbán Viktort már nemcsak a magyar, hanem a világtörténelem " dicső nagyjai" között fogják emlegetni,legalábbis azokban a tankönyvekben, amelyek még megmaradnak addigra.
campesino
2026. május 03. 09:13
Orban mar csak az ugyvedjevel uzengethet Habar, mar nem sokaig, mert az ugyvedje is bortonbe megy
Ízisz
2026. május 03. 08:45
🧡🇭🇺 m.p. megígérte, hogy marad a kerítés, csak a kapukat nyitja meg!!! Ezt már csak magában mondta, nehogy még valaki meghallja!!! Köszönjük meg a poloskára szavazóknak!!! Türelmetlenül várják ugyanis az iszlamista migránsokat, az új gender csoportok megjelenését az iskolákban és az életünkben, de a legjobban az ukrán háborús részvételt a magyarok részéről... Az energiaválság, az már csak hab a tortán!!! De mindez megéri, mert Orbán megbukott!!! 💯❗ "az uniós partnerek világosan jelezték: Mo.-nak alkalmazkodnia kell a közös migrációs politikához, a tárgyalások során az is kiderült, hogy M.P. brüsszeli mozgástere korlátozott. A brüsszeli út tényleges politikai áttörésnek semmiképpen nem nevezhető. Ursula egyértelmű álláspontot képviselt, Mo.-nak kötelessége befogadni 25 ezer migránst. Bár kisebb uniós források megszerzésére esély mutatkozik, a nagy ígéretek a pénzek hazahozatala és a migráció megállítása egyelőre nem nyertek kézzelfogható megerősítést" 💯👌😏❗
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!