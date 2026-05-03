Orbán Viktor világos üzenetet küldött Brüsszelnek; Magyar Péter újabb pozíciókat osztott ki; újra veszélybe kerülhet Magyarország olajellátása

Áprilisban extrém száraz volt az időjárás Magyarországon. Az országos átlagos csapadék mindössze 4 milliméter volt, miközben a szokásos mennyiség 40 mm körül alakul – tehát az idei érték csak az egytizede a megszokottnak. Csak az ország kis részén, főleg a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén esett 10 milliméternél több csapadék.

Az ország nagyobb részén alig vagy egyáltalán nem esett eső.

Kilenc automata mérőállomáson egyáltalán nem volt mérhető csapadék áprilisban: Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa, valamint Budapest két állomása.

A HungaroMet szerint ez az egyik legszárazabb április volt 1901 óta.