sulyok tamás fidesz európai unió lmbtq-lobbi magyarország bíróság alaptörvény európai bizottság orbán viktor

Orbán Viktor levelet írt Sulyok Tamásnak: a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését

2026. május 02. 09:29

Orbán Viktorék nem engednek a gyermekvédelem ügyében. A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda terjesztése nem korlátozható, és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, mindössze másfél héttel a magyarországi választások után az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több szinten is megsértette az uniós jogot.

A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

Az uniós bíróság döntése kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök írt levelet Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. Magyarországon a rendszerváltoztatás óta semmilyen ügy és nem kapott akkora támogatást, mint az LMBTQ-lobbit visszaszorító gyermekvédelmi törvény – jelezte Facebook-oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

A gyermekvédelem ügye Magyarországra tartozik, ezzel kapcsolatos döntéseket nekünk kell meghoznunk”

– fogalmazott a frakcióvezető.

Orbán Viktor a levelében leírta, a Bíróság a döntését „az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta, ugyanis az Unió a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta.”

A bíróság szerint »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő« tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg”

– fejtette ki a brüsszeli álláspontot Orbán Viktor.

Hozzátette, a Bíróság megítélése szerint a nemváltoztatás és a homoszexualitás népszerűsítése nem káros a gyermekekre.

A bíróság döntésével szemben azonban az „Uniónak kötelessége tiszteletben tartani a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét” – emelte ki a miniszterelnök.

A Fidesz elnöke kifejtette, az uniós Alapjog ezzel szemben „elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.”

A bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen”

– szembesített Orbán Viktor.

A magyar Alaptörvény ugyanis kimondja a családi kapcsolat alapja a házasság, amelyben az apa férfi, az anya pedig nő – áll a levélben.

Az Alaptörvény „óvja a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést” – fogalmazott Orbán Viktor.

A Bíróság az Európai Unió történetében először állapította meg az uniós alapértékek sérelmét, ezzel megnyitva annak a lehetőséget, hogy „a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

A Fidesz vezetője kifejtette, a Bíróság ítélete komoly aggályokat vet fel a tagállami szuverenitás és az alkotmányos identitás tiszteletben tartásával kapcsolatban.

A bíróság döntésével kapcsolatos politikai,  jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre

– jelentette ki a miniszterelnök, tájékoztatva Sulyok Tamást.

Összesen 226 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2026. május 02. 12:47
Vagyis az unió szerint a pedofiloknak van joguk a gyerekeinket nem védi senki.
akitiosz
2026. május 02. 12:37
k 2026. május 02. 12:17 Csak nem csak az elvek számítanak, főleg nem azok számítanak, hanem a pénz (is). És a pénzt "Brüsszel" osztja. Így könnyen tudja befolyásolni a tagállamait.
akitiosz
2026. május 02. 12:34
Azoknak az országoknak a vezetőinek is nagy a felelősségük, akik fenntartják az Európai Uniót, ezt az európai országokra, nemzetekre, társadalmakra renkívül veszélyes és káros elnyomó birodalmat. Mi kára származik Norvégiának, Svájcnak, Izlandnak a Vatikánnak' Monacónak stb. abból, hogy nem EU tagok?
Hangillat
2026. május 02. 12:30
Nemzeti minimum párt a legalapvetőbb érdekvédelemre. Alkotmán Védő Nemzeti Párt vagy Anti Újabb Trianon Párt? Több millió szavazó, mint a mai pártokra szavazók összessége?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!