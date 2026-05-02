Orbán Viktor levelet írt Sulyok Tamásnak: a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság döntését

Másfél héttel a választások után az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.
Orbán Viktorék nem engednek a gyermekvédelem ügyében. A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda terjesztése nem korlátozható, és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, mindössze másfél héttel a magyarországi választások után az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több szinten is megsértette az uniós jogot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós bíróság döntése kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök írt levelet Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. Magyarországon a rendszerváltoztatás óta semmilyen ügy és nem kapott akkora támogatást, mint az LMBTQ-lobbit visszaszorító gyermekvédelmi törvény – jelezte Facebook-oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.
A gyermekvédelem ügye Magyarországra tartozik, ezzel kapcsolatos döntéseket nekünk kell meghoznunk”
– fogalmazott a frakcióvezető.
Orbán Viktor a levelében leírta, a Bíróság a döntését „az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta, ugyanis az Unió a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta.”
A bíróság szerint »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő« tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg”
– fejtette ki a brüsszeli álláspontot Orbán Viktor.
Hozzátette, a Bíróság megítélése szerint a nemváltoztatás és a homoszexualitás népszerűsítése nem káros a gyermekekre.
A bíróság döntésével szemben azonban az „Uniónak kötelessége tiszteletben tartani a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét” – emelte ki a miniszterelnök.
A Fidesz elnöke kifejtette, az uniós Alapjog ezzel szemben „elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.”
A bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen”
– szembesített Orbán Viktor.
A magyar Alaptörvény ugyanis kimondja a családi kapcsolat alapja a házasság, amelyben az apa férfi, az anya pedig nő – áll a levélben.
Az Alaptörvény „óvja a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést” – fogalmazott Orbán Viktor.
A Bíróság az Európai Unió történetében először állapította meg az uniós alapértékek sérelmét, ezzel megnyitva annak a lehetőséget, hogy „a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben” – figyelmeztetett Orbán Viktor.
A Fidesz vezetője kifejtette, a Bíróság ítélete komoly aggályokat vet fel a tagállami szuverenitás és az alkotmányos identitás tiszteletben tartásával kapcsolatban.
A bíróság döntésével kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre
– jelentette ki a miniszterelnök, tájékoztatva Sulyok Tamást.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***