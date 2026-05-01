Már dörzsölik a markukat a baloldali civil szervezetek: könnyen Magyar Péter és a Tisza-kormány ellen fordulhatnak

Mire szolgál a zárolt EGT-keret?

A civilek kereténél jóval nagyobb összeget, nagyjából 190-200 millió eurót az állam oszthat szét a minisztériumokon vagy más állami szerveken keresztül közvetlenül és pályázatok útján. A támogatottak köre meglehetősen széles: az állami szervek mellett az önkormányzatok, az állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek, az egyetemek, a kutatók, valamint a közintézmények is.

A támogatottak egyebek mellett a zöld beruházásokra, intézményi fejlesztésekre, kutatásra- és fejlesztésre, valamint az esélyegyenlőségi és jogállamisági programok végrehajtására is forráshoz juthatnak, de támogatott terület a kultúra és az örökségvédelem is.

Noha a vita középpontjában és az EGT alapok befagyasztásának legfőbb okaként a civil források elosztása szerepelt, az állami irányítású programok tisztaságával és ellenőrizhetőségével kapcsolatban Norvégia bizalmatlanná vált a magyar kormánnyal szemben, amit nagyban megalapoztak az EU régóta hangoztatott jogállamisági kritikái és a Magyarországot elmarasztaló EP-jelentések.

A kormány nem volt hajlandó az EGT alapokért cserébe beavatkozási lehetőséget hagyni a három finanszírozó EGT-országnak, ráadásul a jogállamisággal kapcsolatos elvárások is ugyanazokat a politikai elvárásokat tartalmazták, amelyeket az EU is kifogásolt.

Leegyszerűsítve a 2021-re előállt helyzetben az EGT pénzek folyósításának feltétele az EU elvárásainak végrehajtása lett.

Magyar Péter csalódást okoz a baloldalnak?

Az április 12-ei választáson a legnagyobb vereséget valójában a magyar baloldal szenvedte el, mivel 1990 óta először csak jobboldali pártok jutottak be a magyar Országgyűlésbe.

Nem véletlen, hogy a nemzetközi baloldal is bizalmatlanul közelít Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, ráadásul a leendő kormánypárt is jobboldalinak vallja magát.

Egyre inkább úgy tűnik, hiába ünnepelték a baloldali civil szervezetek a kormányváltást, az új kormánytól sem várható, hogy kifejezetten támogatják azokat a számukra fontos témákat, amelyeket összességében a magyar társadalom is elutasít.

Magyar Péter ráadásul eddig – legalábbis nyilvánosan – nem mutatta jelét, hogy bármilyen baloldali értéket – LMBTQI+ jogok, illegális migráció, központosított hatalomgyakorlás, szociáldemokrata gazdaságpolitika – is kifejezetten támogatna. Az új kormány összeállítása sem azt mutatja, hogy ezek felkarolása fontos cél lenne a 2030-ig tartó kormányzati ciklusban. Arra pedig végképp nincs esély, hogy az új ellenzék, vagyis a nemzeti jobboldalt képviselő Fidesz és a szélsőjobboldali pártként számontartott Mi Hazánk támogatna.

Nyitóképünkön Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója szólal fel azon a 2017-es demonstráción, amelyen a civil szervezeteket érintő törvény megváltoztatása ellen tiltakoztak a jellemzően baloldalhoz köthető szervezetek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán