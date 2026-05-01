Tisza Párt ökotárs alapítvány norvég alap Norvég Civil Támogatási Alap Magyar Péter baloldal

Már dörzsölik a markukat a baloldali civil szervezetek: könnyen Magyar Péter és a Tisza-kormány ellen fordulhatnak

2026. május 01. 18:21

Az uniós pénzek mellett a 2021 óta befagyasztott EGT és Norvég Civil Alap forrásai is megnyílhatnak, a támogatók bíznak a megállapodásban az új kormánnyal. A baloldali civil szervezetek viszont már év elején bejelentették, hogy 2026-tól újra lehet pályázni a több milliárd forintos keretre, amiből akár a Tisza-kormány ellen is felléphetnek.

Nagy Kristóf

A befagyasztott uniós források megszerzése mellett kevés szó esik a kisebb, ám mégiscsak jelentős, százmilliárdos nagyságrendű EGT és Norvég Civil Alap forrásairól, amelyek már 2021 óta fel vannak függesztve. Magyar Péter leendő kormányfő és az alakuló Tisza-kormány egyelőre nem jelezte, hogy az Európai Gazdasági Térség három tagállama – Izland, Liechtenstein és Norvégia – által az Európai Unióval kötött megállapodás keretében működtetett támogatási alap feloldása prioritást élvezne, de a norvég sajtó a közelmúltban felvetette ennek lehetőségét.

civil szervezetek
A Norvég Civil Alap idén megjelenő pályázatai és a finanszírozás várható menetrendje
Forrás: Ökotárs Alapítvány/EEA & Norway Grants

A norvég Panorama arról ír, hogy közel 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra a 2021-2028-as időszakra elkülönített EGT alapból, ha sikerül megállapodnia Norvégiának nyárig az új magyar kormánnyal – számolt be a Telex

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Mi pontosan az EGT és Norvég Civil Alap?

Az EGT és Norvég Civil Alap egy pénzügyi alap, amelyet a három EGT-ország nyújt annak a 15 EU-s tagállamnak, amelyek fejlettsége nem éri el az uniós átlagot. A finanszírozás két részre osztható:

  • az EGT források, a pénzek mintegy 90 százaléka állami pályázatokon keresztül járul hozzá a kedvezményezett ország és az állami, önkormányzati intézményrendszer fejlesztéseihez, a finanszírozók által meghatározott területeken;
  • a Norvég Civil Alap forrásai a helyi civil szervezetek támogatását, céljaik elérését segítik, meghatározott területekre nyújtva támogatást, valamint az NGO-k működéséhez és hálózatépítő tevékenységhez is hozzájárulnak.

A leköszönő kormánynak és elsősorban Norvégiának nem sikerült 2021-ben megállapodnia a folyósítás feltételeiről, ezért a forrásokat befagyasztották. Az idén a Norvég Civil Alap ismét elérhetővé vált: a korábbi időszakokhoz hasonlóan a baloldali Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorcium dönt a nagyjából 20 millió euró felhasználásáról. A lényegesen nagyobb, 200 millió euró körüli EGT keret azonban továbbra sem elérhető Magyarország számára.

A norvég lap azt írta, Astrid Bergmål, norvég külügyi államtitkár elmondása szerint tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új magyar kormánnyal is folytatják majd. 

A norvégok azt szeretnék, ha az alapból származó pénzt olyan projektekre használnák fel, amik erősítik az olyan alapelveket, mint a demokrácia, szabadság, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok. 

Az államtitkár szerint ezek az elvek Magyarországon nyomás alatt állnak, ezért a források „minden eddiginél nagyobb szükségű beruházást” jelentenek. A terv szerint a Szlovákiával és Magyarországgal folytatott tárgyalásokat 2026 nyaráig szeretnék lezárni.

Szuverenitási aggályok a Norvég alap körül

A megállapodás azért hiúsult meg az Orbán-kormány és a támogatók között, mert több milliárd forintot úgy kapnak meg hazai civil szervezetek, hogy azok felhasználására nincs ráhatása a magyar kormánynak. 

Mivel a korábbi ciklusokban az Ökotárs Alapítvány vezette baloldali NGO-kat tömörítő konzorcium nagyrészt kormányellenes kampányokra használta fel a pénzeket, a programot a kormány szuverenitási kockázatként értékelte és úgy tekintett rá, mint külföldi beavatkozásra a magyar politikába. 

A tárgyalások megszakadásának ezért az volt a legfőbb oka, hogy a magyar kormány, ha nem is közvetlen befolyást, de legalább érdemi rálátást szeretett volna a Norvég Civil Alap pénzeinek felhasználására. Emellett azt is szerették volna elérni, ha nem az Ökotárs Alapítvány, illetve az általa vezetett konzorcium döntene a pénzekről. Ezek a kérések Norvégia számára vörös vonalat jelentettek.

Az EGT alapról sem sikerült megegyezni, mivel a támogatók olyan területekre szerettek volna befolyást gyakorolni, mint az igazságszolgáltatás, de az EU által gyakran hangoztatott jogállamisági aggályok kezelését is elvárták, hangoztatva Brüsszel narratíváját. 

Baloldali civilek politikai nyomásgyakorlását finanszírozták

A kormány és a Norvég Civil Alap támogatói, valamint az Ökotárs Alapítvány közötti vita 2014-re nyúlik vissza, amikor napvilágot látott a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése, amelyből kiderült, hogy a Móra Veronika által vezetett Ökotárs ellenőrizhetetlenül és diszkriminatíven osztotta szét a pénzeket. A botrány látványosra sikerült, a hatóságok házkutatást is tartottak az Ökotársnál, a baloldalhoz köthető, több külföldi szálon finanszírozott NGO-k pedig tiltakozásokat és politikai akciókat szerveztek a kormány ellen.

Ezt követően a finanszírozók és a kormány közötti viszony érdemben nem rendeződött, mivel a támogatók ragaszkodtak az Ökotárshoz, mint magyarországi konzorciumvezető alapítványhoz.

A globalista baloldal céljaira mentek a norvég milliárdok

Az Ökotárs vezette konzorcium tehát úgy döntött a civil szféra támogatásáról, hogy az állam nem szólhatott bele és nem is ellenőrizhette ezek felhasználását. Az az Ökotárs Alapítvány vezette, a Norvég Civil Alapot kezelő konzorcium tagjai még

  • az Autonómia Alapítvány 
  • és a Kárpátok Alapítvány.

Az Autonómia Alapítvány a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb külföldi támogatásban részesülő civil szervezet. A finanszírozók között szerepel egyebek mellett a Black Rock, valamint a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is, de a Donald Trump által megszüntetett USAID és az Európai Bizottság is jelentős forrásokat juttatott az alapítványnak.

A Kárpátok Alapítvány szintén nemzetközi NGO-hálózatokkal áll kapcsolatban, egyik kiemelt céljuk a menekültek támogatása, beleértve az illegális bevándorlók európai befogadásáért folytatott kampányokat.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Újabb százmilliókat kapott Brüsszelből a nemzetközi politikai nyomásgyakorló hálózat egyik magyarországi koordinátora

Az Autonómia a rendszerváltoztatás óta a progresszív, baloldali érdekeket képviseli Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

A Norvég Civil Alap kedvezményezett szervezetei tehát olyan alapítványok, amelyek a globalista baloldal céljait támogatják, éppen ezért rendszeresen bírálták a leköszönő Orbán-kormányt, valamint a lakosság körében is kormányellenes kampányokat folytattak, jelentős nemzetközi támogatással. 

Felmerül a kérdés, ha a Tisza-kormány valóban jobboldali politikát kíván folytatni, idővel Magyar Péter és a Tisza Párt is a nemzetközileg finanszírozott NGO-k célpontjává válik?

A hagyományos baloldali célok is megjelennek a szervezetek céljai között, ezek népszerűsítésére is jut a norvég pénzekből. Ezek közé tartozik a zöld átállás, elsősorban a szélsőbaloldalra jellemző zöldpolitikai megközelítéssel, az illegális migráció, a sokszínűség és a jogállamiság támogatása, vagy az LMBTQI+ propaganda terjesztése, vagyis „a közösség jogainak érvényesítése és az emberi jogok.

A civil keret már év elején megnyílt

Az Ökotársra bízott Norvég Civil Alap kerete már év elején megnyílt, mivel a finanszírozók úgy döntöttek, változtatnak a komplett támogatási szemléleten, így a civil keretet elérhetővé tették. Az első három pályázatot már be is jelentették, májustól három pályázat nyílik meg: 

  • szervezetfejlesztésre, 
  • hálózatépítésre 
  • és az ukrán menekültek támogatására, valamint a menekültek civil szerveződésének előmozdítására a „Veled vagyunk, Ukrajna” elnevezésű kiírás keretében.

A pályázati felhívásokból kiderül, hogy a támogatások elnyerése viszonylag egyszerű, ráadásul a felhasznált keret elszámolásakor nincs szükség arra, hogy kézzelfogható eredményeket mutassanak fel a kedvezményezettek.

Mire szolgál a zárolt EGT-keret?

A civilek kereténél jóval nagyobb összeget, nagyjából 190-200 millió eurót az állam oszthat szét a minisztériumokon vagy más állami szerveken keresztül közvetlenül és pályázatok útján. A támogatottak köre meglehetősen széles: az állami szervek mellett az önkormányzatok, az állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek, az egyetemek, a kutatók, valamint a közintézmények is. 

A támogatottak egyebek mellett a zöld beruházásokra, intézményi fejlesztésekre, kutatásra- és fejlesztésre, valamint az esélyegyenlőségi és jogállamisági programok végrehajtására is forráshoz juthatnak, de támogatott terület a kultúra és az örökségvédelem is. 

Noha a vita középpontjában és az EGT alapok befagyasztásának legfőbb okaként a civil források elosztása szerepelt, az állami irányítású programok tisztaságával és ellenőrizhetőségével kapcsolatban Norvégia bizalmatlanná vált a magyar kormánnyal szemben, amit nagyban megalapoztak az EU régóta hangoztatott jogállamisági kritikái és a Magyarországot elmarasztaló EP-jelentések.

A kormány nem volt hajlandó az EGT alapokért cserébe beavatkozási lehetőséget hagyni a három finanszírozó EGT-országnak, ráadásul a jogállamisággal kapcsolatos elvárások is ugyanazokat a politikai elvárásokat tartalmazták, amelyeket az EU is kifogásolt. 

Leegyszerűsítve a 2021-re előállt helyzetben az EGT pénzek folyósításának feltétele az EU elvárásainak végrehajtása lett.

Magyar Péter csalódást okoz a baloldalnak? 

Az április 12-ei választáson a legnagyobb vereséget valójában a magyar baloldal szenvedte el, mivel 1990 óta először csak jobboldali pártok jutottak be a magyar Országgyűlésbe. 

Nem véletlen, hogy a nemzetközi baloldal is bizalmatlanul közelít Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, ráadásul a leendő kormánypárt is jobboldalinak vallja magát.

Egyre inkább úgy tűnik, hiába ünnepelték a baloldali civil szervezetek a kormányváltást, az új kormánytól sem várható, hogy kifejezetten támogatják azokat a számukra fontos témákat, amelyeket összességében a magyar társadalom is elutasít. 

Magyar Péter ráadásul eddig – legalábbis nyilvánosan – nem mutatta jelét, hogy bármilyen baloldali értéket – LMBTQI+ jogok, illegális migráció, központosított hatalomgyakorlás, szociáldemokrata gazdaságpolitika – is kifejezetten támogatna. Az új kormány összeállítása sem azt mutatja, hogy ezek felkarolása fontos cél lenne a 2030-ig tartó kormányzati ciklusban. Arra pedig végképp nincs esély, hogy az új ellenzék, vagyis a nemzeti jobboldalt képviselő Fidesz és a szélsőjobboldali pártként számontartott Mi Hazánk támogatna.

Nyitóképünkön Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója szólal fel azon a 2017-es demonstráción, amelyen a civil szervezeteket érintő törvény megváltoztatása ellen tiltakoztak a jellemzően baloldalhoz köthető szervezetek. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

krokodilgenya
2026. május 01. 19:30
Faszt nem támogatja a buzulást! Csipkejózsika és a fiúfejű öreglány lesznek a buzifelelősök!
nempolitizalok-0
2026. május 01. 19:24
Jól belelavírozta magát Poloska a szarba. A Fidesz ellenség, most választhat a népakarat és a szélsőséges euro és hazai libsi csürhe között. Na most a népakarat sokmindent nem tolerál, a libsi csürhe pedig sokmindent nem engedélyez, legfőképpen szuvenirítást. Olyan nincs, hogy majd sok pénzért feladunk egy kis szuvenirítást, fura, hogy épp Magyar nem ismeri a libsi csürhét.
nempolitizalok-0
2026. május 01. 19:19
Itt most senkinek nem lesz pénze, csak a libsi csürhének. Azoknak viszont dögivel. Jól kibaszott a nép magával.
Fck fcbk
•••
2026. május 01. 19:02 Szerkesztve
A nem profitorientált cégek is kapnak ilyen támogatást? Mert van egy hangzatos nevű szervezet: Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.A céget 2024 decemberében alapították. Kapnak kb. 300 millió forint közpénzt „kutatásra”. Eredmény? Se kézzelfogható fejlesztés, se átlátható beszámoló. Viszont a bérek, juttatások, vezetői pénzek – állítólag tízmilliós nagyságrendben, És akkor csodálkozunk, hogy az embereknek elegük van? Miközben: tanárok fillérekért dolgoznak kórházak rohadnak valódi kutatók pályázati morzsákért küzdenek Addig itt „mesterséges intelligencia” címszó alatt nagyon is valós pénzek tűnnek el. Ez nem innováció. Ez nem kutatás. Ez egy jól felépített rendszer, ahol a teljesítmény helyett a kapcsolatok számítanak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!