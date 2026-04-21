európai unió bírósága gyermekvédelmi törvény európai unió magyarország európai bizottság

Másfél héttel a választások után az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

2026. április 21. 11:09

A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.

A választások után másfél héttel az Európai Unió Bírósága ítéletében az Európai Bizottságnak adott igazat Magyarországgal szemben, és megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több szinten is megsértette az uniós jogot.

Röviden, a brüsszeli bíróság szerint gender propaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal.

A Bíróság által kiadott sajtóközlemény szerint a magyar „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény” jogszabályi módosításai megsértették „a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó elsődleges és másodlagos jogot, az Európai Unió Alapjogi Chartáját, az EUSZ 2. cikket és az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR)”.

Kifogásolják, hogy a magyar törvények tiltják vagy korlátozzák „az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, amelyek a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítik vagy jelenítik meg”.

A Bizottság a vádban azt állítja, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény az LMBTI+ személyeket megbélyegző és marginalizáló törvény, amely uniós jogot sért. 

A Bíróság ítélete szerint a Bizottság keresete „valamennyi jogalap tekintetében megalapozott”.

A közleményben egyúttal emlékeztet, hogy azok ellen a tagállamok ellen, amelyek nem teljesítik az uniós jogból eredő kötelezettségüket, kötelezettségszegési eljárást indíthatnak. A Bíróság ítéletét követően az érintett tagállamnak mihamarabb teljesítenie kell az abban foglaltakat. Amennyiben a Bíróság megítélése szerint ez nem történik meg, újabb, pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetet indíthat.

A Bíróság indoklásából az is kiderül, hogy a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépést is kifogásolták, mivel az „sérti a GDPR-t, valamint az adatok védelméhez fűződő, Chartában biztosított jogot”.

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbs-real
2026. április 21. 13:56
Menjenek a picsába! Szerintem a Charta nem is jogszabály.
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 13:43
Követelem, Novák Katalint és Varga Juditot rehabilitálni és eredeti állásukba azonnal visszahelyezni + jóvátételt fizetni nekik az elszenvedett becsületsértésért! Ugyanis ők EU-konform módon jártak el. No, Pedo-Tissa! Gyerünk, ne sunnyogjatok!
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 13:40
Tehát, ha jól értelmezem, most készül a Pedo-TiSSa pénzért feláldozni a gyermekeink testi-lelki egészségét. És lefogadom, hogy a szavazói ehhez tapsolni fognak, már csak dacból is, hogy a keresztény jobboldal gutaütést kapjon. Aztán eljön a nap, amikor a fiúk férjhez akar menni (esetleg egy kankutyához), vagy a lányuk nősülni (a partvisnyéllel)... és mire a kedves pedo-tissás szülő észbe kapna, már szét is küldték a meghívót a rokonságnak. :-D
harald
2026. április 21. 13:39
Akkor most poloska, Szabó Tímea, Dobrev & Dúró Dóra fogjon lángszórót és védekezzen !!! Csak BÁTRAN!!!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!