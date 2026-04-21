Másfél héttel a választások után az Európai Unió Bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

A Bizottság a vádban azt állítja, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény az LMBTI+ személyeket megbélyegző és marginalizáló törvény, amely uniós jogot sért.

A Bíróság ítélete szerint a Bizottság keresete „valamennyi jogalap tekintetében megalapozott”.

A közleményben egyúttal emlékeztet, hogy azok ellen a tagállamok ellen, amelyek nem teljesítik az uniós jogból eredő kötelezettségüket, kötelezettségszegési eljárást indíthatnak. A Bíróság ítéletét követően az érintett tagállamnak mihamarabb teljesítenie kell az abban foglaltakat. Amennyiben a Bíróság megítélése szerint ez nem történik meg, újabb, pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetet indíthat.

A Bíróság indoklásából az is kiderül, hogy a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépést is kifogásolták, mivel az „sérti a GDPR-t, valamint az adatok védelméhez fűződő, Chartában biztosított jogot”.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton