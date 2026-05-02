európai unió Barátság kőolajvezeték ukrajna oroszország

Ha sikerül Brüsszel terve, akkor hamarosan újra leáll a Barátság kőolajvezeték

2026. május 02. 19:15

Megszűnhetnek a Magyarországgal szembeni engedmények is.

Ukrajna április 22-re megjavította a Barátság kőolajvezetéket, így ismét elindult az orosz nyersolaj-szállítás. Ennek köszönhetően Magyarország energiaellátása rövid távon stabilizálódott, ugyanakkor komoly kétségek merülnek fel afelől, hogy ez meddig tarthat – írja a Világgazdaság. 

Kijevnek egyértelmű érdeke, hogy Oroszországot minden lehetséges bevételi forrástól elvágja. Az Európai Unió pedig már korábban tervezte az orosz energia teljes importtilalmát 2027-től, ám az energiaválság hatására Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság visszakozott a legszigorúbb lépésektől. Magyarország és Szlovákia számára különösen érzékeny kérdés a tranzit sorsa. Bár Brüsszel korábban különleges mentességet biztosított a két országnak, Kijev nem habozik nyomást gyakorolni.

Mikor állhat le újra a tranzit?

Az ukrán RBC portál nemrég részletes elemzést közölt a témáról.

Eszerint bár a Barátság vezetéken újraindult a szállítás, az orosz olaj tranzitja hamarosan ismét leállhat.

A lap kiemelte, hogy 2027-ben életbe lép az EU teljes orosz energiaembargója. Ekkor az olajszállítás is véget érhet, hacsak Magyarország és Szlovákia nem kap újabb felmentést. Brüsszel eddig határozatlan időre szóló kivételt biztosított a két országnak, ám ha a 2027-es teljes tilalom hatályba lép, ezek az engedmények is megszűnhetnek.

Így Ukrajna akár már nyolc hónapon belül lezárhatja a vezetéket.

Magyarországon viszont az olcsó orosz energia nélkülözhetetlen a gazdaság működéséhez és a lakosság jólétéhez, így nagy kérdés, hogyan áll majd az új Magyar Péter vezette kormány a kérdéshez.

Korábban a Tisza Párt rendszeresen kiállt amellett, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz energiáról, többek között a Shell korábbi globális alelnöke, a Tisza Párt leendő gazdasági minisztere is többször is beszélt erről. Miután év elején Ukrajna leállította a Barátság kőolaj vezetéket, kiderült, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Magyar Péter és Orbán Anita arról egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy Magyarországot milyen módon kell leválasztani az orosz energiáról. 

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

5m007h 0p3ra70r
2026. május 02. 21:33 Szerkesztve
»T. Péter5m007h 0p3ra70r 2026. május 02. 21:19 Abba lehet hagyni a hülyeséget.« Abba bizony! Jöhet a 480-as benzin!
pankotaidili-2
2026. május 02. 21:28
Ha tegnap megdöglött volna az összes EU-s patkány, már akkor is késő volna. Akkora kárt okoztak az európai gazdaságnak és az embereknek..
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 02. 21:22 Szerkesztve
»T. Péter5m007h 0p3ra70r 2026. május 02. 21:16 • Szerkesztve Azt mondtam, hogy pár százalék különbséggel ugyanannyiba kerül. Nem azt, hogy pár százalékkal olcsóbb. Volt, hogy olcsóbb, volt, hogy drágább volt. « Nem volt. 2026-ot megelőzően az urals mindig olcsóbb volt a brentnél. »De lejjebb már megírtam a számokat, hogy bár van diszkont, töredéke a rezsicsökkentés árának« Az olajnak annyi köze van a rezsicsökkentéshez, hogy a spreaden adó volt. 2022 végétől 95%-os, előtte 40%, azelőtt 25%. A 95% 2023-ban 480 milliardot tett ki, 2024-ben 310 milliárdot, 2025-ben 75 milliárdot. 2022-ig a 25% vastagon fedezte a rezsicsökkentést.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 02. 21:19
»T. Péterboomaire 2026. május 02. 20:38 • Szerkesztve Ennek _ellenére_ kerül évente 800 milliárd környékébe a rezsicsökkentés.« Na ezt a baromságot senkinse higyje el! A rezsicsökkentés költségvetési terhei, nagyságrendileg: 2018-19 a rögzített áron az állami gázimportőrnek extraprofitja volt 2018-ban az állam teljes reizsicsökkentési költsége 18 milliárd volt A válságos években: 2021 300 milliárd 2022 800 milliárd 2023 2400 milliárd 2024 1300 milliárd 2025 880 milliárd Rezsicsökkentés nélkül 2023-ban a lakossági gázár több mint 7X-es növekedést mutatott volna!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!