Ha sikerül Brüsszel terve, akkor hamarosan újra leáll a Barátság kőolajvezeték

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Megszűnhetnek a Magyarországgal szembeni engedmények is.
Ukrajna április 22-re megjavította a Barátság kőolajvezetéket, így ismét elindult az orosz nyersolaj-szállítás. Ennek köszönhetően Magyarország energiaellátása rövid távon stabilizálódott, ugyanakkor komoly kétségek merülnek fel afelől, hogy ez meddig tarthat – írja a Világgazdaság.
Kijevnek egyértelmű érdeke, hogy Oroszországot minden lehetséges bevételi forrástól elvágja. Az Európai Unió pedig már korábban tervezte az orosz energia teljes importtilalmát 2027-től, ám az energiaválság hatására Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság visszakozott a legszigorúbb lépésektől. Magyarország és Szlovákia számára különösen érzékeny kérdés a tranzit sorsa. Bár Brüsszel korábban különleges mentességet biztosított a két országnak, Kijev nem habozik nyomást gyakorolni.
Az ukrán RBC portál nemrég részletes elemzést közölt a témáról.
Eszerint bár a Barátság vezetéken újraindult a szállítás, az orosz olaj tranzitja hamarosan ismét leállhat.
A lap kiemelte, hogy 2027-ben életbe lép az EU teljes orosz energiaembargója. Ekkor az olajszállítás is véget érhet, hacsak Magyarország és Szlovákia nem kap újabb felmentést. Brüsszel eddig határozatlan időre szóló kivételt biztosított a két országnak, ám ha a 2027-es teljes tilalom hatályba lép, ezek az engedmények is megszűnhetnek.
Így Ukrajna akár már nyolc hónapon belül lezárhatja a vezetéket.
Magyarországon viszont az olcsó orosz energia nélkülözhetetlen a gazdaság működéséhez és a lakosság jólétéhez, így nagy kérdés, hogyan áll majd az új Magyar Péter vezette kormány a kérdéshez.
Korábban a Tisza Párt rendszeresen kiállt amellett, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz energiáról, többek között a Shell korábbi globális alelnöke, a Tisza Párt leendő gazdasági minisztere is többször is beszélt erről. Miután év elején Ukrajna leállította a Barátság kőolaj vezetéket, kiderült, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Magyar Péter és Orbán Anita arról egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy Magyarországot milyen módon kell leválasztani az orosz energiáról.
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán
