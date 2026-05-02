Ha sikerül Brüsszel terve, akkor hamarosan újra leáll a Barátság kőolajvezeték

A lap kiemelte, hogy 2027-ben életbe lép az EU teljes orosz energiaembargója. Ekkor az olajszállítás is véget érhet, hacsak Magyarország és Szlovákia nem kap újabb felmentést. Brüsszel eddig határozatlan időre szóló kivételt biztosított a két országnak, ám ha a 2027-es teljes tilalom hatályba lép, ezek az engedmények is megszűnhetnek.

Így Ukrajna akár már nyolc hónapon belül lezárhatja a vezetéket.

Magyarországon viszont az olcsó orosz energia nélkülözhetetlen a gazdaság működéséhez és a lakosság jólétéhez, így nagy kérdés, hogyan áll majd az új Magyar Péter vezette kormány a kérdéshez.

Korábban a Tisza Párt rendszeresen kiállt amellett, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz energiáról, többek között a Shell korábbi globális alelnöke, a Tisza Párt leendő gazdasági minisztere is többször is beszélt erről. Miután év elején Ukrajna leállította a Barátság kőolaj vezetéket, kiderült, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Magyar Péter és Orbán Anita arról egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy Magyarországot milyen módon kell leválasztani az orosz energiáról.

