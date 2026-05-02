Sokkoló adatok: több mint 100 éve nem történt ilyen Magyarországon, ebből óriási baj lehet

Az átlag 40 milliméterrel szemben idén csak 4 milliméter eső esett idén Magyarországon.
Áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 milliméter esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egytizede – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.
Hozzátették: az országnak csak egy kis részén – a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben – esett tíz milliméternél több eső áprilisban.
Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban.
Az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.
Áprilisban nem mért csapadékot Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa és Budapest két meteorológiai állomása.
Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
(MTI / Mandiner)
