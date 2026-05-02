05. 02.
szombat
Szerzőink
hungaromet zrt szárazság magyarország eső

Sokkoló adatok: több mint 100 éve nem történt ilyen Magyarországon, ebből óriási baj lehet

2026. május 02. 13:48

Az átlag 40 milliméterrel szemben idén csak 4 milliméter eső esett idén Magyarországon.

2026. május 02. 13:48
Áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 milliméter esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egytizede – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Hozzátették: az országnak csak egy kis részén – a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben – esett tíz milliméternél több eső áprilisban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. 

Az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.

Áprilisban nem mért csapadékot Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa és Budapest két meteorológiai állomása.

Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.

(MTI / Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pexels

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. május 02. 15:56
Elvesztegettünk 16 évet. Nem hogy intézkedés nem történt, de még a hivatalt is megszüntette a fidesz, amelynek ezzel dolga lett volna.
hernadvolgyi-2
2026. május 02. 15:06
Cica nóta. Drága Isten, szépen kérlek, jégeső hulljon nékem, Jégeső a virágos réten. Jégeső a szép kis házra, Jégeső a jó anyámra, Jaj, ha meghallod!
nemecsekerno-007-01
2026. május 02. 14:50
Május 9-én a Kossuth téren esőtánc lesz, rave zenére. Bulikormányzás. Az majd segít.
hernadvolgyi-2
2026. május 02. 14:49
Mennyi az idő, hát még a szúnyog!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!