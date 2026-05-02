Sokkoló adatok: több mint 100 éve nem történt ilyen Magyarországon, ebből óriási baj lehet

Áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 milliméter esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egytizede – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Hozzátették: az országnak csak egy kis részén – a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben – esett tíz milliméternél több eső áprilisban.