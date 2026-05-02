Az elit erkölcsi bűnei bizony visszaütnek – közeleg a politikai földrengés

de a politikával foglalkozó közvéleményt a mai napig mélyen megosztják azok az események, amelyek akkor történtek keleti szomszédunkban.

Az erdélyi magyarság jövője iránt aggódóként Georgescu győzelme finoman szólva nem volt pozitív fejlemény. Minden józanul gondolkodó közéleti szereplő tudta, hogy a radikális politikus államfővé választása nagyon sötét korszakot hozott volna mind Székelyföld, mind a szórványban élő magyarok számára. Nemcsak Budapest, hanem az összes határon túli magyar közösség számára fontos cél volt, hogy Georgescuból ne legyen elnök. Összmagyar érdekké vált ennek a célnak az elérése.

Időleges megkönnyebbülés

Sokan teljesen joggal megkönnyebbültek akkor, amikor hatósági döntéssel sikerült kizárni Georgescut a további versengésből. Az erdélyi magyarság feje fölül elhárult egy nagyon súlyos veszély, jogos volt a fellélegzés. Az egész megsemmisítési és kizárási ügy azonban mérgező sebként ott marad a romániai politika testén. Ezt a mérgező sebet pedig a politikai elit, és bizony közte az RMDSZ minden módon próbálta láthatatlanná tenni. Nemcsak román, hanem több millió európai polgárban fogalmazódott meg az a feltételezés, hogy Georgescut azért kellett kizárni a versengésből, mert esetleges győzelme mind a romániai, mind a brüsszeli politikai elit hatalmára súlyos veszélyt jelentett. Ezt a percepciót egyébként azóta sem sikerült érdemben senkinek sem cáfolnia.

Georgesu kilőtték, majd pedig megismételték az elnökválasztást.