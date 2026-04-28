Meglépték a románok: ebből a kormányválságból már nagyon nehéz lesz visszatáncolni

Romániában fokozódik a kormányválság: a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az Első frakciói kedden 251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt Ilie Bolojan ellen. Pászkán Zsoltot, Románia és a Moldovai Köztársaság regionális és szövetségi politikájának szakértőjét kérdeztük arról, mi vezethetett az egyébként is gyenge lábakon álló koalíciós kormány széteséséhez, és mi várható most a román belpolitikában.

Ez vezetett idáig

A szakértő hangsúlyozta, a romániai kormányválság gyökere egy eleve kényszerből létrejött, ideológiailag is ellentmondásos koalíció volt. Az előzményekhez tartozik, hogy annak idején, a 2024. novemberi elnökválasztás első fordulójában a hagyományos pártok súlyos vereséget szenvedtek, ami megingatta a politikai rendszer stabilitását. Bár az egy héttel későbbi parlamenti választáson részben korrigálták ezt,